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27.12.2018
Деловая газета "Взгляд"

В присутствии Путина проведен успешный пуск "Авангарда"

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Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Источник изображения: Минобороны России/Youtube

Министерство обороны по поручению президента Владимира Путина в его присутствии провело в среду успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

"Путин прибыл в Национальный центр управления обороной и дал команду приступить к испытаниям. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае", – сообщает пресс-служба Кремля.



В рамках полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок стартовал из Оренбуржья, совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона на Камчатке.

Президент поблагодарил создателей "Авангарда", участников испытаний и министерство обороны за отлично проведенную работу, передает РИА "Новости".

В Кремле подчеркнули, что программа зачетных летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" выполнена в полном объеме и позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки. Также отмечается, что возможности испытанного планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.

Ранее сообщалось, что первый полк ракетного комплекса "Авангард" с двумя пусковыми установками заступит на боевое дежурство в Домбаровской дивизии в Оренбургской области до конца будущего года.


Алина Назарова

26.12.2018
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принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
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