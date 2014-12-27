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Совершенная боеголовка: Россия готовится пробить ПРО США

27.12.2017 Газета.ru 235 0
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Пуск МБР Тополь
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты Тополь.
Источник: © Фотография предоставлена пресс-службой РВСН РФ

Минобороны испытало "перспективное оснащение" на ракете "Тополь"

С астраханского полигона Капустин Яр был произведен тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь". В Минобороны уточнили, что в ходе испытаний удалось получить данные, необходимые для разработки "перспективного боевого оснащения" МБР.

С полигона Капустин Яр в Астраханской области был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М "Тополь". Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном сайте российского Министерства обороны. Утверждается, что тестовый пуск ракеты состоялся в рамках разработки перспективного боевого оснащения для межконтинентальных баллистических ракет.

В военном ведомстве доложили, что по итогам проведенных испытаний удалось получить "экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет".

Минобороны отмечает, что испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс полигона Капустин Яр, с которого был произведен тестовый пуск МБР, позволяют испытывать боевое оснащение, способное преодолевать систему противоракетной обороны во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН и ВМФ. Обычно стрельбы с Капустиного Яра проводятся по полигону Сары-Шаган в Казахстане, однако в сообщении военного ведомства не уточняется, куда в результате испытаний была доставлена боеголовка.

Испытанная боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения ракета РС-12М представляет собой подвижный грунтовый ракетный комплекс стратегического назначения с трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой, которая предназначена для поражения стратегических объектов на дальностях 10-11 тысяч километров.

Что же до "перспективного боевого оснащения", то речь, вероятно, идет о гиперзвуковом маневренном боевом блоке, разработка которого, по некоторым данным, находится на завершающем этапе. Как ранее рассказывал "Газете.Ru" бывший начальник штаба войск Ракетно-космической обороны Анатолий Сколятный, если у России появится летательный аппарат, который уже получил известность как "объект 4202", способный на гиперзвуковой скорости совершать маневры в вертикальной и горизонтальной плоскости, наша страна получит возможность решить задачу гарантированного преодоления любой перспективной системы ПРО.

Обычно комплекс противоракетной обороны определяет две точки движения боевого блока, благодаря чему высчитывает траекторию его движения и запускает по этой траектории встречную противоракету. В случае с управляемым боевым блоком траектория за время полета может меняться несколько раз, что делает перехват фактически невозможным.

Предыдущий тестовый пуск МБР "Тополь" был произведен в рамках стратегических учений 26 октября - тогда были запущены в общей сложности четыре баллистические ракеты.

"В ходе тренировки отработаны практические действия боевых расчетов пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, экипажей атомных ракетных подводных лодок Северного и Тихоокеанского флотов, стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков Дальней авиации Воздушно-космических сил", - говорилось в соответствующем сообщении Минобороны.

К участию в октябрьских учениях также привлекались самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые поразили несколько наземных целей на Камчатке, в Коми и Казахстане.

В ходе учений с космодрома "Плесецк" запустили межконтинентальную баллистическую ракету "Тополь" по полигону "Кура" на Камчатке. Еще три баллистических ракеты были пущены с подводных лодок. "Атомной подводной лодкой Тихоокеанского флота осуществлен залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону "Чижа" [Архангельская обл.], из акватории Баренцева моря атомной подводной лодкой Северного флота осуществлен пуск баллистической ракеты по полигону "Кура", - сообщали в Минобороны. В военном ведомстве отметили, что все задачи тренировки были выполнены успешно и в полном объеме, а учебные цели - поражены.

Позднее стало известно, что приказ о проведении тренировки принимал сам президент России Владимир Путин - в рамках учений глава РФ лично запустил четыре ракеты.

Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Верховный главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет. В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ", - доложил официальный представитель Кремля.


Отдел "Армия"
26.12.2017
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