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Ракета "Авангард" делает бесполезной систему ПРО США, считает эксперт

02.03.2018 РИА Новости 80 0
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Авангард
Авангард.
Источник: © РИА Новости / Андрей Веселов

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Новейшая российская гиперзвуковая ракета "Авангард", скорость которой превышает число Маха (приблизительно соответствует скорости звука) в 20 раз, делает абсолютно бесполезной американскую систему ПРО, противоракеты которой обладают максимальной скоростью 5 махов, заявил в четверг РИА Новости известный военный эксперт в области ракетных вооружений, экс-сотрудник 30 ЦНИИ Военно-воздушных сил РФ Алексей Леонков.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая перед федеральным собранием, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность, на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

"Думаю, что это ответ американцам на те комплексы ПРО, которые они размещают в Европе. Американские противоракеты, в том числе системы Aegis, летают на скорости максимум 5 чисел маха. Для того чтобы догнать ракету, летящую со скоростью хотя бы 10 чисел маха, нужно иметь противоракету со скоростью 15 махов, у американцев такой ракеты нет, здесь они просто бессильны", - сказал Леонков.

Эксперт пояснил, что российская гиперзвуковая ракета обладает скоростью, сопоставимой с первой космической (6 километров в секунду), при этом данное оружие отличается высокой точностью поражения.

"Двадцать чисел маха - это примерно первая космическая скорость, то есть 6 километров в секунду. При этом при подлете к цели ракета сможет маневрировать с высокой степенью точности, что ни имеет аналогов в мире. Ни одна система ПРО не сможет ее перехватить", - подытожил собеседник агентства.
01.03.2018
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принадлежат РИА Новости
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