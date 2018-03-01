"Просто фантастика": Владимир Путин рассказал о новейшем супероружии России



Лазерный комплекс. Лазерный комплекс.

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости, Андрей Коц. Гиперзвуковое оружие, неуязвимые для любой обороны межконтинентальные баллистические ракеты, новейшие авиационные средства поражения и боевые лазеры: такой масштабной презентации возможностей отечественной оборонки президент России еще не проводил. В своем ежегодном послании Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин уделил немало времени современным и перспективным разработкам отечественного ВПК. Он подчеркнул, что такого оружия в мире ни у кого нет. А когда появится, "наши ребята придумают что-то новое", резюмировал президент. О каких видах оружия упомянул Путин - в материале РИА Новости.

О ракете "Сармат"

"Мы занимаемся разработкой нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его "Сармат". Он придет на смену комплексу "Воевода", который был создан еще в Советском Союзе. Все признавали его высокую боевую мощь. Но возможности ракеты "Сармат" значительно выше: при весе свыше 200 тонн она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО. Дальность полета, количество и мощность боевых блоков у новой ракеты больше, чем у "Воеводы".

По данным из открытых источников, "Сармат" сможет поразить любую цель на дальности от 11 до 15 тысяч километров. Одна ракета будет нести до 15 боевых блоков индивидуального наведения мощностью до 750 килотонн каждый. В декабре 2017 года МБР успешно прошла бросковые испытания на космодроме Плесецк, все оборудование сработало в штатном режиме. Принятие комплекса "Сармат" на вооружение ожидается в 2019-2020 годах.

О ракетном комплексе "Авангард"

"Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением - планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены. Предприятия промышленности России уже приступили к серийному производству этой системы, этого еще одного вида стратегического оружия России. Мы назвали его "Авангард". От существующих типов боевого оснащения эта система отличается способностью совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз. При движении к цели планирующий крылатый блок осуществляет глубокое маневрирование - как боковое, так и по высоте. Это делает его неуязвимым для любых средств ПВО и ПРО".

Президент подчеркнул, что промышленности удалось решить проблему "неуправляемости" гиперзвуковых аппаратов на траектории полета: "Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полета боевого блока практически в условиях плазмообразования. Он идет к цели практически как метеорит, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию. Боевой блок при этом надежно управляется. В силу понятных причин, мы не можем показать сегодня истинный облик этого оружия. Но уверяю вас: все это есть в наличии и все это хорошо работает".

О лазерном оружии

"Мы хорошо знаем и о том, что ряд государств работает над созданием оружия на новых физических принципах. Есть все основания полагать, что и здесь мы на шаг впереди. Так, существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия. Это не просто теория или проекты и даже не просто начало производства. С прошлого года в войска уже поступают боевые лазерные комплексы. Не хочу вдаваться в детали. Просто пока не время. Но специалисты поймут, что наличие таких боевых комплексов кратно повышает возможности России по обеспечению своей безопасности. Для тех, кто интересуется военной техникой, также хотел бы попросить, чтобы они предложили название этому новому комплексу".

Президент не пояснил, лазерные комплексы какого типа поступают на вооружение российской армии. Судя по видеопрезентации, показанной во время выступления Владимира Путина, это система наземного базирования на массивном колесном шасси. Излучатель установлен на турели, вращающейся на 360 градусов. Высокие углы вертикальной наводки позволяют предположить, что эта система может использоваться как против воздушных, так и против наземных целей. Область применения лазерного оружия крайне широка: противоракетная и противоспутниковая оборона, выведение из строя приборов наблюдения противника, перехват быстрых воздушных целей и многое другое.

Об авиационной ракете "Кинжал"

"Важным стало создание высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал", не имеющего мировых аналогов. Его испытания успешно завершены, и, более того, с 1 декабря прошлого года комплекс приступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа".

Напомним, ранее в корпорации "Тактическое ракетное вооружение" уже заявляли о создании сверхскоростной ракеты воздушного базирования. Ее тактико-технические характеристики, по понятным причинам, не разглашаются, однако уже известно, что она войдет в комплекс вооружения новейшего истребителя пятого поколения Су-57. Благодаря крайне высокой скорости, эта ракета практически невидима для РЛС самолета противника и неуязвима для его средств бортовой обороны. Кстати, именно перспективные скоростные и дальнобойные ракеты класса "воздух - воздух" эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) в ежегодном докладе The Military Balance 2018 назвали одним из главных козырей российской боевой авиации.

О беспилотной подлодке

"В России создан беспилотный подводный аппарат, который может двигаться на неограниченную дальность на сверхбольшой глубине и на межконтинентальной дальности со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей. Просто фантастика".

Судя по кадрам видеопрезентации, эти небольшие морские беспилотники в район пуска будет доставлять подводная лодка. После отделения от носителя аппараты уходят на глубину и идут к цели, огибая рельеф дна, что затрудняет их выявление гидроакустическими средствами обнаружения, которыми обладает противник. Оружие, судя по всему, одноразовое: беспилотник подрывается вместе с объектом атаки. Такая система может использоваться как против корабельных групп, так и против объектов береговой инфраструктуры.

О крылатой ракете нового поколения

"В конце 2017 года на центральном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой. В ходе полета ядерная энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и комплекс наземных испытаний предоставляет возможность перейти к принципиально новому типу вооружений - стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой".

Президент подчеркнул, что перспективная крылатая ракета способна самостоятельно обходить позиционные районы ПВО и ПРО и что у нее практически неограниченная дальность полета. Ядерная энергетическая установка позволяет боеприпасу маневрировать сколь угодно долго и выстраивать к цели сложные маршруты. Это оружие - абсолютный "эксклюзив" речи Владимира Путина. Раньше о подобных системах нигде в открытых источниках не сообщалось. Судя по видеопрезентации, речь идет о ракете наземного базирования. На кадрах отчетливо видно, что пуск опытного образца был произведен с подвижного шасси на одном из полигонов. Возможно, это оружие - дальнейшее развитие оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".