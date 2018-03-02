Пентагон ответил на заявления Путина о новом оружии
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Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото.
Источник: CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министерство обороны США заявило о том, что не удивлено словами президента России Владимира Путина о новейшем стратегическом вооружении, прозвучавшими во время послания президента Федеральному собранию.
"Мы не удивлены заявлениями (Путина - прим. ред). Американцы могут быть уверены, что мы полностью готовы… Мы уверены, что готовы защитить свою страну, что бы ни случилось", - сообщила официальный представитель Пентагона Дана Уайт.
Кроме того, во время брифинга Уайт подчеркнула, что американская система ПРО не нацелена против России и "никогда не была с ней связана".
Послание Путина
В послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новейших видах стратегического вооружения, поступивших в распоряжение российского оборонного ведомства.
По словам президента, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".
Кроме того, Россия приступила к разработке новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая способна обходить системы противоракетной обороны, сообщил президент.
Гиперзвуковой "Кинжал"
В своей речи Путин подробно остановился на системе гиперзвукового оружия "Кинжал".
Летно-технические характеристики дают самолету-носителю возможность доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты. Ракета летит в десять раз быстрее скорости звука и маневрирует на всех участках полета.
|Переоснащение вооруженных сил.
|Источник: РИА Новости, Инфографика
Как заявил Путин, подобные технические характеристики позволяют системе "Кинжал" "преодолевать все существующие и, я думаю, перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды".
Испытания этого высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса уже завершены. С 1 декабря 2017 года "Кинжал" приступил к опытно-боевому дежурству на аэродромах Южного военного округа.
Главнокомандующий ВКС России генерал-полковника Сергей Суровикин заявил, что данный комплекс обладает "уникальными летно-техническими характеристиками", а "маршевый двигатель, установленный на аэробаллистической ракете, в течение секунд разгоняет боезаряд до гиперзвуковой скорости".
"Эффективность созданного авиационного ракетного комплекса многократно подтверждена в рамках проведения государственных испытаний на полигонах Минобороны России. Все испытательные пуски новейших гиперзвуковых аэробаллистических ракет завершались точным поражением назначенных целей", - подчеркнул Суровикин.
Ракетный комплекс "Сармат"
Президент также сообщил о начале активной фазы испытаний комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой "Сармат". Новое поколение ракет сменит созданный еще в Советском Союзе комплекс "Воевода".
"Мы приступили к разработке нового поколения ракет. В частности, в настоящее время министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой и назвали его "Сармат"", - сообщил глава государства.
У "Сармата" почти нет ограничений по дальности полета. Используя различные траектории полета, система может атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.
|Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат во время послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
|Источник: © Минобороны РФ
"Беспрецедентная масса полезной нагрузки и универсальность боевой платформы ракеты "Сармат" позволяют оснащать ее разделяющуюся головную часть всеми типами боевых блоков, включая перспективные", - рассказал журналистам командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
Новейший "Авангард"
Кроме того, президент рассказал о гиперзвуковой ракете "Аванград", скорость которой превышает число Маха более чем в 20 раз.
|Гиперзвуковая ракета "Авангард".
|Источник: Минобороны РФ
"Настоящим технологическим прорывом является создание перспективного ракетного комплекса стратегического назначения с принципиально новым боевым оснащением - планирующим крылатым блоком, испытания которого также успешно завершены", - отметил Путин.
По словам главы государства, "Авангард" абсолютно неуязвим "для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны".
"Он идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600-2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надежно управляется", - заявил президент.
Известный военный эксперт в области ракетных вооружений Алексей Леонков в интервью РИА Новости заявил, что "Авангард" является ответом системе американской системе ПРО, которая бессильна против наших новейших разработок
В воздухе и под водой
Президент также представил подводный ядерный беспилотник, способный передвигаться на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и даже самых скоростных надводных кораблей.
По словам Путина, беспилотник обладает низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвим для противника.
Глава государства рассказал и о завершившихся в конце прошлого года испытаниях новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой.
"Низколетящая, малозаметная крылатая ракета, несущая ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО <…>. Поскольку дальность не ограничена, она может как угодно долго маневрировать", - описал ракету Путин.
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02.03.2018
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