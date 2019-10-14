Путин сообщил о работе над комплексами, преодолевающими любую ПРО

Москва. 12 октября. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия уже создала оружие, которого нет ни у кого в мире, и заверил, что Москва разработает комплексы, преодолевающие любую систему ПРО.

"Мы будем работать над такими ударными комплексами, которые, безусловно, преодолеют любую систему ПРО", - сказал Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Sky News, Al Arabiya.

Как отметил Путин, Россия "сделает это, сейчас это уже очевидно".

Президент РФ подчеркнул, что Россия многократно усовершенствовала баллистические ракеты, против которых работают системы ПРО. "Кроме того, что их усовершенствовала многократно, еще и создала другое оружие, которого пока в мире ни у кого нет", - сказал Путин.

В послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 года Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода". В.Путин также заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - комплексы "Авангард" и "Кинжал", а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Как сообщалось, МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

В декабре 2018 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что бросковые испытания "Сармата" завершены, идет подготовка к летным испытаниям. Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

"Авангард" - гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс. Российские военные заявили, что "Авангард" станет эффективным ответом на развертывание американской системы противоракетной обороны. В 2019 году планируется развертывание полка с комплексами "Авангард".

Успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком был осуществлен в конце декабря 2018 года из позиционного района Домбаровский. Условная цель поражена на полигоне Кура в Камчатском крае.

"Посейдон" - ядерная подлодка-беспилотник. В Минобороны РФ заявляли, что "Посейдон" позволит ВМФ "бороться с авианосными и корабельными ударными группами вероятного противника на любых направлениях океанского театра военных действий, поражать объекты береговой инфраструктуры на межконтинентальной дальности".

"Кинжал" - гиперзвуковой комплекс, которым оснащаются истребители-перехватки МиГ-31. У российских военных на опытно-боевом дежурстве стоят десять МиГ-31 с гиперзвуковым комплексом "Кинжал", сообщил в прошлом мае Юрий Борисов, который тогда был заместителем министра обороны РФ (ныне вице-премьер по ОПК).

"Это - современное оружие: гиперзвуковая ракета повышенной дальности, которая, по сути, может преодолевать системы ПВО и противоракетной обороны. Неуязвима и обладает очень серьезным боевым могуществом и потенциалом", - сообщил тогда Ю.Борисов.

Лазерные комплексы "Пересвет" заступили на опытно-боевое дежурство с 1 декабря 2018 года, сообщала газета Минобороны РФ "Красная звезда". У российской армии есть боевые лазеры, которые способны обезоруживать противника и поражать объекты, заявлял Ю.Борисов.