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Бахнули: снаряд «Краснополь» поразил цель

13.03.2018 Газета.ru 570 0
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Краснополь 152мм
«Краснополь» — корректируемый артиллерийский боеприпас калибра 152 (155) мм. Предназначен для поражения бронированных целей и инженерных сооружений с первого выстрела.
Источник: Пользователь ВПК.name

Минобороны показало, как действуют высокоточные снаряды "Краснополь" с лазерным наведением

Министерство обороны России опубликовало ролик, на котором показаны учебные артиллерийские стрельбы высокоточными управляемыми снарядами "Краснополь". На кадрах документальной съемки видно, как дивизионная самоходная гаубица "Мста-С" производит выстрел снаряда калибром 152 мм. Также на записи видна подготовка к стрельбам и сам высокоточный боеприпас.

В военном ведомстве подчеркнули, что разработанный тульским Конструкторским бюро приборостроения снаряд "Краснополь" призван поражать с высокой точностью самые разнообразные наземные объекты. Траектория полета "Краснополя" корректируется оператором с помощью лазерной отметки-маркера на цели. Для этого наводчик использует систему аэродинамических рулей. Лазерный луч "подсвечивает" цель в течение нескольких секунд на излете снаряда, говорится в видео.



Точность попадания управляемого боеприпаса составляет "как минимум 95%", отмечается в докладе МО. Снаряд "Краснополь" имеет возможность оснастки реактивным двигателем либо донным газогенератором.

Работы по созданию управляемого 152-мм артиллерийского снаряда "Краснополь" были начаты в конце 1970-х годов.

Расчет из трех корректировщиков подсвечивает цель при помощи лазерного целеуказателя-дальномера, входящего в состав переносного комплекса автоматизированного управления огнем "Малахит". Малогабаритные цели - например, танки - могут подсвечиваться на расстоянии до 5-7 км в дневное время суток и до 4 км ночью, более крупные цели, бункеры и компункты - на расстоянии до 15 км. После корректировки с удаленной позиции выстреливается управляемый артиллерийский снаряд.

13 января Минобороны России опубликовало видео уничтожения российскими военными боевиков в Сирии, которые обстреляли авиабазу "Хмеймим" 31 декабря 2017 года. На кадрах съемки с БПЛА можно увидеть, как террористы прибывают на свою базу, расположенную на западной границе провинции Идлиб, и готовятся к пересадке в микроавтобус.

Спустя несколько секунд с помощью высокоточного снаряда "Краснополь" российские артиллеристы уничтожают базу боевиков.

Полковник в отставке Виктор Баранец заявил в разговоре с РЕН, что кадры Минобороны говорят о том, что российский спецназ стал точечно работать по террористическим объектам. "Мы видим хорошо разведанные объекты террористов, и мы видим, что для их уничтожения было использовано высокоточное оружие, причем со снайперской точностью", - заявил военный.

Баранец добавил, что высокоточные снаряды "Краснополь", использованные при атаке, являются отечественным оружием, которое "не уступает никаким западным образцам". Военный эксперт отметил, что сегодня война с каждым днем приобретает все более "высокоточный" характер. "Сейчас война переходит в такую фазу, когда вот эти мелкие группировки нашим спецназовцам придется все чаще и чаще "выковыривать" в Сирии", - заявил Баранец.

Эксперт отметил, что в настоящее время раздробленные силы террористов рассеялись и затаились для ведения партизанской войны. "Для их уничтожения требуется филигранная работа, которую мы и увидели", - подытожил отставной полковник.

2 марта президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным Собранием, представил новейшие образцы отечественного вооружения. Первой стала баллистическая ракета "Сармат", в классификации НАТО обозначенная как "Сатана-2". Она призвана сменить в войсках советский ракетный комплекс "Воевода".

Кроме того, Путин представил новую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой и высочайшей дальностью полета, практически "неуязвимую для всех существующих и перспективных систем ПВО и ПРО".

Наконец, президент России показал новый глубоководный беспилотный аппарат (ГВБПА), способный обгонять субмарины и торпеды и также неуязвимый для существующих средств сдерживания. Кроме скоростного ГВБПА Путин показал гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", маневрирующий на всех участках своего полета к цели. Кроме того, президент России рассказал о засекреченном ракетном комплексе "Авангард", способный пронзать верхние слои атмосферы. Также Путин отметил, что на вооружение Вооруженных сил России поступают лазерные комплексы новейшего поколения.


Иван Жуковский
12.03.2018
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Россия
Сирия
Продукция
Кинжал ЗРК
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