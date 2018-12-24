Войти
24.12.2018
ЦАМТО

С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России

497
0
+3
РН «Протон-М»
РН «Протон-М».
Источник изображения: Алексей Филиппов / РИА Новости

ЦАМТО, 21 декабря. С космодрома Байконур 21 декабря в 03:20 мск осуществлен успешный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России.

Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Протон-М" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

Через пять минут после старта ракета-носитель "Протон-М" была взята на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

В расчетное время космический аппарат был успешно выведен на целевую орбиту разгонным блоком "Бриз-М" и принят на управление наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют нормально.

После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2533", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

21.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
Похожие новости
20.04.2018
Ракета "Протон-М" с российским военным спутником стартовала с Байконура
12.09.2017
Ракета-носитель "Протон-М". Досье
05.11.2015
До конца года с Байконура планируется выполнить 5 пусков ракет
19.05.2014
Комиссия расследует причины аварии "Протона"
13.11.2013
Российский военный спутник успешно выведен на орбиту
27.02.2012
Россия запланировала на весну восемь космических запусков
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.12 12:38
  • 6
"Конструкция великолепна": Маск похвалил двигатель из Химок
  • 24.12 12:05
  • 2
ПАО "ОДК-Сатурн" получило премию ФСВТС "Золотая идея" за создание российских морских газотурбинных двигателей
  • 24.12 12:02
  • 1
Шойгу выразил недовольство в связи с отказом Индии от комплекса "Панцирь"
  • 24.12 11:55
  • 4
ВО-пятница: В Раду внесён законопроект об объявлении войны России
  • 24.12 11:53
  • 2
Почему маловероятна передача Турцией С-400 для изучения в США
  • 24.12 11:48
  • 33
На базе "Ивана Грена" могут создать десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. т
  • 24.12 11:47
  • 3
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 24.12 11:22
  • 5
Минобороны в 2019 году заключит контракт до 2027 года на модернизированные ЗРК "Тор"
  • 24.12 11:19
  • 2
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 24.12 09:12
  • 1
Reuters: Россия направила военный фрегат в Азовское море
  • 24.12 09:00
  • 1
Ядерная полиция: стратегический арсенал под защитой «красных беретов»
  • 24.12 08:58
  • 18
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 24.12 07:58
  • 4
Т-80 доработали под урановые снаряды
  • 24.12 07:21
  • 25
SpaceX привлечет 500 миллионов долларов для спутникового интернета
  • 24.12 07:16
  • 19
Источник: гиперзвуковые ракеты "Циркон" испытают на кораблях и подлодках в 2019 году