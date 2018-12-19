В 2019 году на боевое дежурство встанет 31 пусковая установка ракет "Ярс" и "Авангард"

Первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении Оренбургской области

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. РВСН поставят на боевое дежурство в 2019 году 31 пусковую установку ракет "Ярс" и "Авангард". Об этом сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, которая проходит с участием президента России Владимира Путина.

"В 2019 году министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. По стратегическим ядерным силам - поставить на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения 31 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард", - сказал министр.

Как ранее сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев, первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении Оренбургской области.

Впервые о создании гиперзвукового "Авангарда" рассказал 1 марта 2018 года президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Принятие на вооружение этих комплексов существенно увеличит боевые возможности группировки, прежде всего по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М". На "Ярс" перевооружается Йошкар-Олинская ракетная дивизия и Козельское соединение.