Войти
19.12.2018
ТАСС

В 2019 году на боевое дежурство встанет 31 пусковая установка ракет "Ярс" и "Авангард"

305
0
0
Ракетный комплекс "Ярс"
Ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСС

Первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении Оренбургской области

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. РВСН поставят на боевое дежурство в 2019 году 31 пусковую установку ракет "Ярс" и "Авангард". Об этом сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на годовой коллегии ведомства, которая проходит с участием президента России Владимира Путина.

"В 2019 году министерству обороны предстоит решить ряд приоритетных задач. По стратегическим ядерным силам - поставить на боевое дежурство в Ракетные войска стратегического назначения 31 пусковую установку с межконтинентальными баллистическими ракетами "Ярс" и "Авангард", - сказал министр.

Как ранее сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев, первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году в Домбаровском соединении Оренбургской области.

Впервые о создании гиперзвукового "Авангарда" рассказал 1 марта 2018 года президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Принятие на вооружение этих комплексов существенно увеличит боевые возможности группировки, прежде всего по преодолению противоракетной обороны и поражению точечных важных объектов.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М". На "Ярс" перевооружается Йошкар-Олинская ракетная дивизия и Козельское соединение.

18.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
30.07.2018
Новая триада. Чем вооружат ядерные силы России в ближайшие годы
25.12.2017
Бюджет Минобороны РФ на 2018 год составит $46 млрд
20.01.2015
Новый щит и новый меч
07.03.2013
«Воткинский завод»: возрождая былую мощь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.12 06:50
  • 3
В Параде Победы впервые примет участие САО "Лотос"
  • 19.12 06:46
  • 3
ГУР МО Украины: Россия перебросила в Крым сто самолетов "нового типа"
  • 19.12 04:33
  • 34
На Западе описали ход неядерной войны России и НАТО
  • 19.12 03:55
  • 32
G11: "немецкие часы с кукушкой"
  • 19.12 00:45
  • 5
Проблемные вопросы облика перспективных подводных лодок ВМФ России
  • 19.12 00:21
  • 3
Два фрегата проекта 11356 передадут Индии в течение 3,5 лет
  • 18.12 21:41
  • 7665
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 18.12 20:41
  • 28
ВДВ получат порядка 600 модернизированных БМД-2
  • 18.12 20:30
  • 265
Конфликты: Йемен - "забытая" война
  • 18.12 20:16
  • 1
Blue Origin успешно провела в США испытание суборбитального корабля New Shepard
  • 18.12 20:01
  • 3
Возвращаемая ступень Falcon 9 упала в море
  • 18.12 19:39
  • 16
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 18.12 18:10
  • 93
В России признали неспособность отразить ядерный удар США
  • 18.12 17:53
  • 5
Строительство фрегатов проекта "Буревестник" для ВМС Индии возобновят в 2019 году
  • 18.12 16:46
  • 2
Запад испугался С-300В4 в Сирии