Новое звучание: какие ракетные системы получила армия в 2023 году

Завершение перевооружения мобильной группировки РВСН на «Ярсы» и другие знаковые события для этого рода войск

В декабре 2023 года завершилось перевооружение группировки мобильных ракетных комплексов со старых советских «Тополей» на современные «Ярсы» — об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства. Среди знаковых событий уходящего года для РВСН также стоит отметить поднятие флага ВМФ России на третьем фрегате проекта 22350 «Адмирал Головко» — серийном носителе новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон».

Мобильный «Ярс»

15 декабря в ракетной дивизии РВСН в городе Бологое (Тверская область) заступил на боевое дежурство новый ракетный полк, перевооруженный на подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс». Позже в отчетном выступлении на коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу объявил, что на этом перевооружение группировки мобильных ракетных комплексов со старых советских «Тополей» на современные «Ярсы» завершено.

Это знаковое событие: у России на вооружении не осталось наземных мобильных ракетных комплексов, созданных в 1980–1990-е годы. Вся мобильная группировка РВСН теперь состоит из ПГРК «Тополь-М» и «Ярс» — а они произведены в современной России.

Пусковая установка комплекса «Тополь-М» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Оба — разработка Московского института теплотехники (МИТ) под руководством главных конструкторов Бориса Лагутина и Юрия Соломонова. Они имеют сходную конструкцию, и изначально «Ярс» даже носил рабочее название «Тополь-МР», то есть «Тополь-М» с разделяющейся головной частью.

«Тополь-М» несет одну боеголовку мегатонного класса, которая заметно отличается от предыдущих подобных изделий высоким уровнем стойкости к поражающим факторам ядерного взрыва. Он сразу создавался универсальным — для мобильных и для стационарных шахтных пусковых установок. Испытания мобильного варианта начались в 2000 году, а уже в 2006 году первый полк дивизии РВСН в Тейково с новыми комплексами заступил на боевое дежурство. И уже полным ходом шли работы по созданию новой версии — ракетного комплекса «Ярс», который также создавался в двух вариантах базирования.

Пуск из подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс» Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Первый пуск мобильного «Ярса» состоялся 29 мая 2007 года с полигона Плесецк, а на боевое дежурство первый дивизион заступил в той же Тейковской дивизии в 2009-м. Благодаря созданию новых комплексов с начала 2000-х началось сокращение группировки устаревающих моноблочных мобильных МБР «Тополь». Им на смену и шли «Ярсы», каждый из которых нес от трех-четырех до шести боевых блоков в зависимости от модификации. Обеспечивалась не просто компенсация снятия с вооружения «Тополей», а создавался качественный и количественный рост группировки РВСН.

И вот программа оснащения РВСН мобильными «Ярсами» выполнена. С 2025 года, видимо, начнется постепенная замена шахтных установок. А следом и мобильных «Тополей-М» на более совершенные модели «Ярсов», а также на новые разработки, которые являются их развитием. Вероятно, в свое время мы услышим новые названия, и именно они будут составлять основу сил РВСН в 2030–2040 годы.

Стратегический «Авангард»

Еще одно знаковое событие связано со стратегическим ракетным комплексом «Авангард», который несет гиперзвуковой управляемый боевой блок «4202». Это оружие практически нереально перехватить современными средствами противоракетной обороны.

Работы над стратегическим гиперзвуком ведут сегодня все страны, которые имеют на вооружении межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) — США, Китай, КНДР. Но только в России на боевом дежурстве к текущему моменту находится два полка ракет «Авангард» с соответствующим боевым оснащением.

Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Что такое «Авангард» простыми словами? Это ракета УР-100НУТТХ разработки 1980-х годов, которая выводит на межконтинентальную траекторию полета гиперзвуковой боевой блок «4202». И ракета, и блок разработаны НПО машиностроения. Причем надо отметить, что ракеты на боевое дежурства идут совершенно новые — с хранения. В распоряжении РВСН на начало 2000-х годов было около 30 законсервированных МБР УР-100НУТТХ, которые и используются в качестве носителей гиперзвуковой маневрирующей боеголовки.

Это промежуточный ракетный комплекс, который с 2019 года развертывается в Ясненском ракетном соединении РВСН. Его постепенно усилят новейшими МБР «Сармат», которые смогут нести уже по несколько гиперзвуковых боеголовок. «Авангарды» вполне могут и будут нести боевое дежурство до 2030–2035 годов. Их цели — наиболее важные объекты стратегической инфраструктуры потенциальных противников и их пункты управления и принятия решений.

Гиперзвуковой «Циркон»

25 декабря был поднят флаг ВМФ России на третьем фрегате проекта 22350 «Адмирал Головко». Сегодня фрегаты этого проекта — единственный серийный носитель новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон», разработанной НПО машиностроения и способной развивать скорость около 8 скоростей звука. При этом ракета двигается в плотных слоях атмосферы и может маневрировать.

Сбить такой объект крайне сложно — у него уникальные скорость и маневренность. Таким образом «Цирконы» превращаются в противокорабельный комплекс, который невозможно остановить, с дальностью действия до 1 тыс. км. Вопрос только в получении целеуказания для кораблей-носителей. И здесь на помощь морякам придет разведывательная авиация и космические аппараты ВКС России.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии подъема военно-морского флага на фрегате «Адмирал Головко», декабрь 2023 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Карпухин

С приемкой флотом третьего фрегата проекта 22350 в составе ВМФ становится 48 «Цирконов» в одном условном залпе. Надо понимать, что для поражения авианосца, скорее всего, будет достаточно четырех-пяти долетевших до цели «Цирконов» даже в неядерном оснащении. После такой «встречи» авианосец не сможет использоваться как боевая единица или вообще пойдет ко дну.

Судостроительная промышленность продолжает строительство фрегатов проекта — в планах постройка 10 кораблей серии. Также готовит к выходу на испытания тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов», который будет нести «Цирконы». Будут вооружены этими ракетами и подводные лодки проекта 885М «Ясень-М», начиная со строящейся пока «Перми». Так формируется мощнейший противокорабельный гиперзвуковой кулак ВМФ.

Дмитрий Корнев