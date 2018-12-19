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19.12.2018
Военное обозрение

В РФ разрабатывают новый десантный корабль на базе "Ивана Грена"

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На базе проекта 11711, первым представителем которого является "Иван Грен", может быть разработан десантный корабль водоизмещением до 14 тыс. тонн, передает ТАСС сообщение гендиректора завода "Янтарь" Эдуарда Ефимова.

Источник изображения: https://ru.wikipedia.org

По его словам, разработку в инициативном порядке ведет Невское проектно-конструкторское бюро.

Ефимов напомнил, что водоизмещение проекта 11711 составляет 5 тыс. тонн. Но есть возможность увеличить его до 7-ми, 8-ми и даже до 14 тысяч тонн, отметил он.

Новый корабль станет вместительнее по сравнению с предшественником – увеличится его длина и ширина. Это необходимо для увеличения "десантной вместимости и увеличения количества техники, которая может располагаться на борту", пояснил гендиректор.

Что касается состава авиагруппы на перспективном корабле, то это будет зависеть от задач, которые поставит военное ведомство.

Ранее сообщалось, что серия кораблей проекта 11711 продолжаться не будет, так как планируется разработать новый проект большего водоизмещения. По словам главы ОСК Алексея Рахманова, в перспективе будут построены еще 2 или 3 корабля, но уже по доработанному проекту.

Напомним, головной десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен" построен Прибалтийским судостроительным заводом "Янтарь". БДК был спущен на воду в мае 2012 года, передан флоту в июне 2018-го. Второй представитель проекта – "Петр Моргунов" – должен выйти на испытания к марту следующего года.

Корабли этого проекта вмещают 13 танков, 36 БМП (БТР) либо 300 десантников в полной экипировке.

18.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
11711
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