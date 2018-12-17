Россия примет участие в военно-морских учениях АСЕАН в 2019 году

По словам замминистра обороны РФ Александра Фомина, российское военное ведомство продолжает сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в формате "СМОА плюс"

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Россия примет участие в военно-морских учениях, которые организуют Сингапур и Южная Корея в рамках сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2019 году. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин на брифинге для иностранных атташе, подводя итоги международной деятельности военного ведомства в этом году.

Фомин подчеркнул, что Минобороны продолжает сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона в формате "СМОА плюс" (совещания министров обороны стран АСЕАН с партнерами по диалогу).

"В марте 2019 года направим группу российских специалистов (20 человек) для участия в учении экспертной рабочей группы по военной медицине под председательством Мьянмы и Индии. В мае 2019 года примем участие в многостороннем военно-морском учении, которое будет организовано Сингапуром и Республикой Корея", - сказал Фомин.

Он подчеркнул, что в рамках этого формата развивается сотрудничество в области борьбы с терроризмом, военного образования, медицины и миротворческой деятельности.

"Совместно с Лаосом Россия является сопредседателем экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию. Российский инженерный отряд в настоящее время принимает участие в разминировании лаосской территории. Одновременно обучаем лаосских саперов работе с инженерным оборудованием российского производства", - добавил замминистра.

В состав АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Партнерами по диалогу являются Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США и Япония.

Военные соглашения

Минобороны России заключило двусторонние соглашения о военном сотрудничестве с девятью государствами Африки и АТР в 2018 году.

"В 2018 году Минобороны России подписаны двусторонние соглашения о военном сотрудничестве с девятью государствами Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона, а за последние три года заключено 27 таких соглашения", - сказал Фомин.

Таким образом, создана международная правовая основа, открывающая возможности взаимодействия Минобороны России с новыми партнерами.