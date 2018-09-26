Делегация академии Генштаба примет участие в форуме по безопасности в Токио

МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Делегация военной академии Генштаба РФ прибыла Токио, где примет участие в азиатском региональном форуме по безопасности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что поездка российской военной делегации проходит по приглашению японской стороны в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России.

"Делегация военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации прибыла Токио, где примет участие в азиатском региональном форуме по безопасности Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с участием руководителей военных вузов государств-участников АСЕАН", - говорится в сообщении.

На форуме, который продлится до конца недели, будут рассматриваться вопросы налаживания партнерских отношений и возможностей для решения проблем в сфере безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, отметили в Минобороны.

Военная академия Генерального штаба - главное высшее военно-учебное заведение России, а также ведущий центр научных исследований в области обороны и обеспечения национальной безопасности государства. В вузе проходят обучение, переподготовку и повышение квалификации старшие и высшие офицеры, руководящий состав российских министерств и ведомств, а также военнослужащие иностранных армий.

В АСЕАН входят Таиланд, Малайзия, Индонезия, Сингапур, Бруней, Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Мьянма и Филиппины. Председательство в блоке переходит от одной страны к другой раз в год.

Россия так же, как США, Китай, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Южная Корея, КНДР, является диалоговым партнером АСЕАН и постоянным участником ежегодных мероприятий АСЕАН: Регионального Форума по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АРФ) и Восточно-Азиатского Саммита (ВАС).