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ТАСС

Партнеры "СМОА плюс" согласовали порядок участия военных контингентов в учениях в сентябре

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АСЕАН
АСЕАН.
Источник изображения: vpk-news.ru

В совещании в Хабаровске приняли участие представители Минобороны России, а также военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда ...

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Представители военных ведомств стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров ("СМОА плюс") на совещании в Хабаровске согласовали порядок участия воинских контингентов в антитеррористических учениях в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В Хабаровске состоялось заседание экспертной рабочей группы совещания министров обороны стран - членов АСЕАН и диалоговых партнеров по противодействию терроризму. <...> В ходе заседания стороны согласовали порядок участия воинских контингентов в антитеррористических учениях, спланированных на сентябрь 2023 года, а также обсудили привлекаемые силы и средства с каждой страны", - сказали в российском военном ведомстве.

Там также уточнили, что в заседании помимо представителей Минобороны России приняли участие представители военных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин.

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и так называемыми государствами - партнерами по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

Цель "СМОА плюс" - обеспечение благоприятных условий для открытого и конструктивного обсуждения вопросов обороны и безопасности, углубление доверия и взаимопонимания в регионе, налаживание практического взаимодействия между военными стран-участниц. 

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