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ТАСС

Шойгу: Запад пытается распространить возникший в Европе конфликтный потенциал на АТР

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Американские матросы поднимают национальный флаг во время учений в Южно-Китайском море
Американские матросы поднимают национальный флаг во время учений в Южно-Китайском море.
Источник изображения: © AP Photo, Pool Photo via AP, File

Министр обороны РФ отметил попытки "размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО"

ПЕКИН, 30 октября. /ТАСС/. Запад стремится распространить конфликтный потенциал спровоцированного им кризиса в Европе на Азиатско-Тихоокеанский регион, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Спровоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причем по нескольким направлениям", - сказал Шойгу, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности.

Он подчеркнул, что "непосредственная вовлеченность в противостояние государств, обладающих ядерным арсеналом, кратно умножает стратегические риски".

"В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Навязываемая западниками концепция "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" призвана обосновать появление в Азии сил и инфраструктуры альянса", - отметил Шойгу.

По его словам, "такой подход разительно отличается от продвигаемого Россией и Китаем принципа неделимости безопасности, или, как его называет председатель КНР Си Цзиньпин, "сообщества единой судьбы человечества".

"Он не допускает обеспечения собственной безопасности за счет безопасности других", - подчеркнул министр обороны России.

Потенциальная гонка вооружений

Страны НАТО, включая Великобританию, Францию, Германию, Нидерланды и Италию, своими действиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствуют росту милитаризма и подстегиванию гонки вооружений, заявил Шойгу.

"Милитаризации и подстегиванию гонки вооружений способствуют политические шаги входящих в НАТО Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Италии. Они расширяют региональное присутствие национальных компонентов военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии сдерживания и противодействия", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "реальных военных угроз для безопасности этих стран нет", отметив, что "НАТО прикрывает наращивание военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе показным стремлением к диалогу, навязыванием партнерам союзов и линий оперативного взаимодействия".

Глава российского военного ведомства выступил с докладом на пленарном заседании форума по теме "Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности".

Сотрудничество РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона

Россия настроена продолжать военное и военно-техническое сотрудничество (ВТС) с заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, включая поставки техники и совместные учения, заявил Шойгу.

"Настроены на продолжение военного и военно-технического сотрудничества с заинтересованными государствами, включая поставки и обслуживание военной техники, подготовку кадров, совместные учения, заходы кораблей и проведение других профильных мероприятий", - сказал Шойгу, отметив, что происходящие в мире события потребовали от России корректировки внешнеполитических приоритетов, и особое место среди них занимает АТР, с государствами которого в силу географического положения РФ "традиционно поддерживает тесные связи".

При этом он подчеркнул, что связанная с ВТС деятельность "осуществляется в строгом соответствии с национальным законодательством и международными нормами и не направлена против третьих стран".

Шойгу отметил, что Россия предпринимает "последовательные шаги по наращиванию сотрудничества с государствами Юго-Восточной Азии, подавляющее большинство которых не присоединилось к антироссийским санкциям, несмотря на жесткое давление со стороны США и их сателлитов".

Ситуация вокруг "СМОА плюс"

Шойгу назвал важным делом укрепление практической составляющей в работе сформированных вокруг АСЕАН многосторонних площадок, подчеркнув, что "Россия уже внесла значительный вклад в антитеррористическую кооперацию в рамках Совещания министров обороны государств - членов АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс") в 2020-2023 годах".

В конце сентября, напомнил министр, в сопредседательстве с Мьянмой на российском Дальнем Востоке успешно проведено международное антитеррористическое учение с участием воинских контингентов 12 стран "СМОА плюс".

"В нем были задействованы 643 военнослужащих из Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, России, Таиланда и Филиппин. Отказались участвовать Австралия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Южная Корея и Япония", - сказал Шойгу.

Он отметил готовность "и дальше развивать партнерство в качестве сопредседателя экспертной рабочей группы "СМОА плюс" по гуманитарному разминированию в 2024-2027 годах совместно с Лаосом".

Шойгу заявил также, что российская сторона выступает "против попыток прозападного лагеря "СМОА плюс" отойти от практической направленности работы механизма и политизировать его повестку дня, навязывая правозащитную, гендерную и иные непрофильные проблематики".

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия между оборонными ведомствами 10 стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и т. н. государств - партнеров по диалогу (Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Республика Корея, Россия, США, Япония), созданный в апреле 2010 года по инициативе Вьетнама.

Роль ШОС

"Считаем необходимым отметить все более очевидную роль Шанхайской организации сотрудничества [ШОС] в формировании справедливого многополярного миропорядка, основанного на принципах единой и неделимой безопасности и уважения многообразия культур".

Министр обороны России подчеркнул, что усилия ШОС "по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, трансграничной организованной преступностью, а также по обеспечению информационной безопасности служат поддержанию региональной стабильности".

Он полагает, что "повышению оперативного потенциала ШОС в противодействии нарастающим многоуровневым вызовам и угрозам способствуют совместные военные учения "Мирная миссия", проводимые на регулярной основе, начиная с 2005 года". 

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