У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет
Авиабаза Хмеймим в понедельник вечером потеряла связь с экипажем российского самолета Ил-20, находившегося над акваторией Средиземного моря у побережья Сирии во время атаки четырех израильских истребителей F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия, сообщило Минобороны.
В Минобороны уточнили, что российский Ил-20, возвращавшийся на авиабазу Хмеймим, пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии около 23.00 мск 17 сентября, передает РИА "Новости".
Добавляется, что Ил-20 пропал с радаров управления авиацией в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия.
Кроме того, в это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь" ("Auvergne").
Согласно данным российского военного ведомства, на борту Ил-20 находились 14 военнослужащих, их судьба пока неизвестна.
Командование российской авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.
Ил-20 (по кодификации НАТО: Coot – "Лысуха") – самолет радиоэлектронной разведки и РЭБ на базе Ил-18, оборудованный РЛС бокового обзора, инфракрасным сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени.
Накануне вечером военные и гражданские объекты в районе города Латакия подверглись ракетному удару. Ряд источников утверждает, что для их отражения Россия впервые применила зенитный комплекс С-400. По поступающим данным, ракетная атака Латакии была осуществлена с моря.
Напомним, осенью 2015 года израильские СМИ сообщали о прибытии на авиабазу Хмеймим двух самолетов Ил-20.
Самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 замечен в небе над н.п. Латаминья, расположенном на границе провинций Хама и Идлиб. Также его видели на юго-востоке провинции Идлиб над постами ВС Турции. pic.twitter.com/iyAtVR0UbO— Armen Hayrapetyan (@Ar_Hayrapetyan) 3 августа 2018 г.
Антон Никитин
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Пора сбивать...... и особо переживать тут не о чем. Вспомните как Трамп обещал с Северной Кореей разобраться.... и что ? Умылся ? Вот почему бы не сбить израильские самолеты ?Мне кажется на уровне командования знают, что произошло.
Израиль с Сирией официально без мирного договора после последней войны. С Россией у израильтян инцидентов не было. Усилить ПВО Сирии можно, но самим сбивать израильские самолеты, значит создавать ситуацию, которую материально будет сложно потянуть.
Что под этим имеется в виду, трудно сказать, т.к. диапазон у наших политиков необыкновенно широк: от поставки С-300 и бесполетной зоны до отказа надевать ермолку при очередном посещении Израиля.
А если у Володи кишка тонка пусть уходит в отставку...
помните чем закончились призывы горячих голов защитить Сербию в 1914м ?
Володя то как раз понимает что некто отчаянно пытается развязать конфликт , при чем горячий конфликт России с СШП , тут и Израиль используется и Франция с Германиями , и Турция .
наши балансируют на грани , то есть и отвечать как то нужно и нельзя что бы началась большая война .
на лицо спланированная миссия, еще одна ошибка в Сирии, жаль что расплачиваться придется жизнями людей.
Российские военные обнаружили в Средиземном море обломки самолёта-разведчика Ил-20 и тела погибших российских военных. Обломки Ил-20 обнаружены в 27 км западнее н.п. Баниас (провинция Латакия).:((
Об этом только что сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что фрагменты российского самолёта и тел погибших, а также их личные вещи подняты на борт российских кораблей.
Только один вопрос. Почему самолёт напичканный электроникой и системами РЭБ не смог защитить себя от старых ракет С-200 ???Тут много вопросов. Например,- расчет ПВО Сирии что не знал как поведет себя ракета?
"Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих", - сказал Шойгу.
Но несмотря на это, израильтяне не предупредили российских военных заранее об операции ВВС Израиля в Сирии. "Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск (сил) было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ.
Подробнее: https://www.newsru.com/russia/18sep2018/il20_vragi.html
до отказа надевать ермолку при очередном посещении Израиля.Улыбнуло. Скорее всего, что именно так и произойдет и не более
Только один вопрос. Почему самолёт напичканный электроникой и системами РЭБ не смог защитить себя от старых ракет С-200 ???Какой это был Ил-20? Новейший Порубщик, постановщик помех или разведчик из 70-х годов?
Но кто грозил, что будут сбивать носители?Вот вот вот! Грозились ведь, и правда, что будут уничтожать носители угроз для жизни и здоровья российских военнослужащих. Т.е. действия пилотов израильской авиации носили явный провокационный характер и можно утверждать, что пилоты не могли не знать, что возможен такой исход событий, хотя скорее всего рассчитывали, что у сирийцев хватит ума не палить по F-16 на фоне Ил 20. Сбивать, конечно теперь не стоит все что летает, но думаю при подлете к зоне пуска нужно такой заслон из РЭБ сделать, что бы у их пилотов от излучения станций РЭБ волосы на яйцах прямо в во время полета выпадали.
действия пилотов израильской авиации носили явный провокационный характер и можно утверждать, что пилоты не могли не знать, что возможен такой исход событий, хотя скорее всего рассчитывали, что у сирийцев хватит ума не палить по F-16 на фоне Ил 20.Тут ещё и мотивах сирийцев стоит задуматься. "Ил" перед пуском ЗУР они тоже не могли не видеть...
з.ы. Противники всё наглеют, Россия всё робеет. Когда потери от присутствия России в Сирии перевесят преимущества (всё менее реальные) ?
У нас 280к СВ, а у укров 169к (на 16 год), вы сравните их и нашу территорию. Так кто будет боятся? В 92 году было 103 дивизии, а сейчас 8 дивизий, при этом было недавно 2 дивизии СВ на пике при Сердюкове! Они сейчас любят сравнивать с СССР, типа "вот у нас сейчас более масштабные учения!"" - так в СССР была 5 миллионная армия, а сейчас миллионная.
Но кто грозил, что будут сбивать носители? А сионисты и лягушатники положили на эти угрозы и преспокойно отстрелялись!Это говорит об ограниченности возможностей ограниченного контингента. Небольшая группировка и интересы может отстаивать весьма ограниченно. Евреи вместе с западниками легко создадут перевес и будут делать подляночки, а в случае крутого замеса раскатают их в блин. И ничего ты тут не сделаешь... Альтернатива - ввод полноценного большого разнородного контингента и увязание в этой кампании по уши. "Куда не кинь - везде клин..."
Восход, первыми на минах подорвутся нашиВо-первых есть такое понятие, как карты расстановки мин и минная война. Во-вторых, уже прошло три (четыре? пять?) десятилетия с того момента как нашим ВМФ в боевых условиях не устанавливались не просто донные мины, а мины снабженные датчиками магнитных возмущений, акустических колебаний, имеющих высокопроизводительные сигнальные процессоры и активно-реативную движущую часть. Т.е. это должны быть мино-торпеды или мино-ракеты. Необходимо испытывать данный вид вооружений в его новейших модификациях, а флот должен избегать казусов с попаданием на свои же минные поля.
Другой вопрос, что после установки таких мин, это я Вам 400% даю их попытаются снять и обследовать боевые плавцы армии Израиля или ВМС США и вот тут возможен/желателен полноконтактный подводный бой с нашими эквивалентными подразделениями, либо дистанционный подрыв данной мины с целью уничтожить группу подводного разминирования противника.
P.S. Путин в отношении Ил-20 несет дипломатическую чушь, которая рейтингу не добавляет. Откуда хоть быть был борт, кого помянуть?
Они сейчас любят сравнивать с СССР, типа "вот у нас сейчас более масштабные учения!"" - так в СССР была 5 миллионная армия, а сейчас миллионная.Это верно. В зоне Сирии на один российский самолет приходится наверно больше 20 натовских. Но Россия сильна возможностью уничтожения кораблей, аэродромов, баз целиком. Видимо основной вопрос в том, что мало называться, а надо еще утвердиться как центр силы.
Другой вопрос, что после установки таких мин, это я Вам 400% даю их попытаются снять и обследовать боевые плавцы армии Израиля или ВМС США и вот тут возможен/желателен полноконтактный подводный бой с нашими эквивалентными подразделениямиИ тут Восхода понесло...
Почем не предположить США решили подставить Израиль в предстоящей мясорубке? Лучше жертвенной овцы и не придумать. А фондовому рынку срочно требуется война, и желательно ядерная. У Израиля ядерное оружие имеется, и от мировой экономики в последнее время усиленно обосабливается. Просто идеальный "запальный фитиль"! ;)
Вся жесть впереди. Это только начало.
А некому не приходит в голову, что это именно провокация США? Нет, понятно что США формально тут совершенно не причем. Но давайте зададимся вопросом кто выгодоприобретатель?А никому не приходит в голову что это обыкновенное раздолбайство сирийцев помноженное на несогласованность с российскими силами? А теперь за уши притягивают теорию еврейского заговора, чтобы снять с больной головы на относительно здоровую?
Да евреи поступили подленько но хитро! На-то и война. Все средства хороши.
если на войне все средства хороши, значит Сирийцы должны за такую "подставу" грамотно отомстить Израилю.
Подготовить скрытную ловушку из нескольких дивизионов ПВО, выпустить залп нескольких ОТРК по аэродромам на территории Израиля и ждать прилёта звена Ф-16, дальше дело техники...
И это еще их предупредили заранее о атаке слишком поздно. А надо было наверное за месяц просьбу подать на рассмотрение.то, что мы(РФ) лоханулись...это понятно...жаловаться МО вроде как не по обмундированию...но вот не пойму, а вам то(Израилю) что за профит от всего этого?...
было же вроде бы нормальное соглашение ..."да бомбите вы кого хотите в Сирии...главное что бы россияне от ваших бомбёжок не страдали"...а тут ситуация скользкая...вот, собственно, и вопрос...РФ вы вынуждаете как то, таки, реагировать на вашу активность...погибли россияне...РФ теперь сложнее будет закрывать глаза на ваши налёты(хотя и раньше такая расчётливость далеко не всем нравилась в РФ)...вот вам то оно зачем было?...вам то что за выгода от такого расклада?...чем вас существовавшая ситуация не устраивала?
то, что мы(РФ) лоханулись...это понятно...жаловаться МО вроде как не по обмундированию...но вот не пойму, а вам то(Израилю) что за профит от всего этого?...
Евреи в Сирии работают на хозяина USA. Это была совместная спланированная акция. Пиндостанцы отслеживали Ил и в нужный момент спустили цепных евреев с поводка
И когда евреи на Ф-16 атакуют из под Ил-20 и, прикрываясь им же, уходят от возможной атаки сирийской ПВО - это означает, что они втягивают в разборки нейтрала, нарушая как минимум дух договора. Ну, хуцпа там и всё такое.
Меня больше интересует ответ на такой вопрос : как конкретно был сбит Ил-20?
Есть два варианта. Первый, назовем его российским, вариант:
Евреи на бреющем идут вдоль побережья, делают подскок с разворотом до примерной высоты Ил'а, пускают бомбы, разворачиваются и начинают уходить. По ним работает С-200; они прячутся за Ил-20; ракета захватывает российский самолет; конец мы знаем.
Второй. Назовем его еврейским:
Евреи на бреющем идут вдоль побережья, делают подскок с разворотом до примерной высоты Ил'а, пускают бомбы, разворачиваются и начинают уходить. Уходят до своего воздушного пространства, в это время на земле отражают налёт, и сирийцы стреляют по всему, что летит в сторону берега. Ил-20 получает одну из ракет. Конец мы знаем.
Если это первый вариант, то израильтянам можно только поаплодировать за реализацию... и начать сбивать их самолеты при пересечении границы.
Если это второй, то тут остается только пожать плечами, мол молодцы израильтяне, немножко расстрелять из зенитки операторов ЗРК и... подарить сирийцам С-300 с российскими расчетами.
Главное, что: никто с Израилем ссориться не будет.Ну Вы сами ответили на этот вопрос. А нам что остается? Ну давайте объявим бойкот "Вечернему Урганту", тем более, что он уже давно должен сидеть по статье "Оскорбление чувств верующих", ( до 5 лет), не раз глумился над Православной верой и Библией. Ладно бы про горе-священников стебался, нет он конкретно веру на первом главном канале ТВ оскорбляет. Зато как только на землю обетованную нога его ступает - тут же ермолку на жбан себе натягивает и к стене плача скачет, весь такой правильный. Вот и давайте ему за весь Израиль ответим- бойкот передаче! Ну раз наши верховные не могут четкие рамки очертить, через которые побоялись бы прыгать и НАТО и иже с ними....
ато как только на землю обетованную нога его ступаетДа нас...ть им всем и на православную веру и на иудейскую. Они бабки заколачивают, а ребят наших списали в графу необходимых потерь, служащих их обогащению.