У авиабазы Хмеймим пропал с радаров российский военный самолет

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№1 Silent68 18.09.2018 05:53 Какого спрашивается хрена? Пока с турками обнимаются и меморандумы подписывают забыли про свои слова и грозные заверения, что все самолеты военно транспортной авиации и бомберы будут сопровождать истребители? Или Ил 20 настолько крут, что ему сопровождение не нужно? Если экипаж даже не успел на связь выйти и сообщить об аварии, то скорее всего сбили. Ну ну посмотрим, что наши командиры петь начнут, только вот парней не вернуть.

№2 ankh-andrej 18.09.2018 06:10 Цитата, Silent68 сообщ. №1 Прошу прощения. Минусанул нечаянно. Прошу прощения. Минусанул нечаянно.

№3 ankh-andrej 18.09.2018 06:34 - Что же случилось с самолётом?

- Он упал.

№4 Sapsan136 18.09.2018 07:18 Пора отвечать на этот беспредел военными мерами и сбить несколько самолетов НАТО...Хватит амерам безнаказанно летать у границ России ...А если у Володи кишка тонка пусть уходит в отставку...

№5 Baltas 18.09.2018 08:40 Больше всего удивляет почему никто не знает отчего упал самолет в таком специфическом месте.

№6 TAMERLAN 18.09.2018 08:43 Пора сбивать...... и особо переживать тут не о чем. Вспомните как Трамп обещал с Северной Кореей разобраться.... и что ? Умылся ? Вот почему бы не сбить израильские самолеты ? Пусть не лезут в нашу зону влияния. И западу помахать ручкой - пусть домой едут. И хватит кланяться им, пора кузькину мать показывать, все равно ведь придется - иначе они не поймут!

№7 NANOBOT 18.09.2018 08:50 Сбить могли израильияне, французы и свои сирийцы. если решили ударить по 4 израильским самолетам. В политике месть обычно недорогая, поэтому приветствуется торг. Если не наши, то вероятнее всего попробуют дожать боевиков, показав кулак их спонсорам. Или скажут fuck и проведут еще одну встречу генштабистов и дадут пресс-конференцию. Устраивать войну из-за самолета никто не будет, без основательных причин как повод не воспользуются.

№8 Baltas 18.09.2018 10:24 Цитата, TAMERLAN сообщ. №6 Пора сбивать...... и особо переживать тут не о чем. Вспомните как Трамп обещал с Северной Кореей разобраться.... и что ? Умылся ? Вот почему бы не сбить израильские самолеты ? Мне кажется на уровне командования знают, что произошло.

Израиль с Сирией официально без мирного договора после последней войны. С Россией у израильтян инцидентов не было. Усилить ПВО Сирии можно, но самим сбивать израильские самолеты, значит создавать ситуацию, которую материально будет сложно потянуть. Мне кажется на уровне командования знают, что произошло.Израиль с Сирией официально без мирного договора после последней войны. С Россией у израильтян инцидентов не было. Усилить ПВО Сирии можно, но самим сбивать израильские самолеты, значит создавать ситуацию, которую материально будет сложно потянуть.

№9 ID: 1949 18.09.2018 11:00 Американцы пишут, что самолёт сбила сирийская С-200, по аналогии с тем, как укры невзначай сбили Ту-154 над Чёрным морем. Но здесь явно что то не так. Почему наши не успели сообщить об атаке? Почему наши С-400 не увидели атаку, если были в готовности? Французы, как понимаю били с корабля по земле. Если Ил-20 что то обнаружил, из того, что хотели скрыть, то по логике должен был что то сообщить или молчал, полагая себя невидимкой? Странно всё. На нём же должен быть какой-нибудь комплекс РЭБ для защиты.

№10 NANOBOT 18.09.2018 11:14 Ну вот и объявили, сбили наши сирийцы. Били по израильским истребителям, которые атаковали с задней полусферы Ил-20, т.е. преднамеренно подставили его под удар. Логично было бы на это поставить Сирии С-300 с панцирями. Понятно, уронить бы их самолетики, но это политика.

№11 Байкал57 18.09.2018 11:16 Сбили ПВО Сирии, целили в 4 израильских самолета, которые под прикрытие Ил-20 пристроились. Уже точно.

№12 NANOBOT 18.09.2018 11:29 "Министерство обороны России оставляет за собой право на адекватные ответные действия после враждебных действий израильской стороны в Сирии. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости".



Что под этим имеется в виду, трудно сказать, т.к. диапазон у наших политиков необыкновенно широк: от поставки С-300 и бесполетной зоны до отказа надевать ермолку при очередном посещении Израиля.

№13 просто экспл 18.09.2018 11:32 Цитата, Sapsan136 сообщ. №4 А если у Володи кишка тонка пусть уходит в отставку...

помните чем закончились призывы горячих голов защитить Сербию в 1914м ?

Володя то как раз понимает что некто отчаянно пытается развязать конфликт , при чем горячий конфликт России с СШП , тут и Израиль используется и Франция с Германиями , и Турция .

наши балансируют на грани , то есть и отвечать как то нужно и нельзя что бы началась большая война . помните чем закончились призывы горячих голов защитить Сербию в 1914м ?Володя то как раз понимает что некто отчаянно пытается развязать конфликт , при чем горячий конфликт России с СШП , тут и Израиль используется и Франция с Германиями , и Турция .наши балансируют на грани , то есть и отвечать как то нужно и нельзя что бы началась большая война .

№14 Vadim Martinov 18.09.2018 11:50 Сбили сирийцы, подставили израильтяне, формально не придерешься сами с ушами.

на лицо спланированная миссия, еще одна ошибка в Сирии, жаль что расплачиваться придется жизнями людей.

№15 Peter Tsk 18.09.2018 11:54 Цитата Российские военные обнаружили в Средиземном море обломки самолёта-разведчика Ил-20 и тела погибших российских военных. Обломки Ил-20 обнаружены в 27 км западнее н.п. Баниас (провинция Латакия).



Об этом только что сообщили в Минобороны РФ, уточнив, что фрагменты российского самолёта и тел погибших, а также их личные вещи подняты на борт российских кораблей. :((

№16 chainik 18.09.2018 12:11 Только один вопрос. Почему самолёт напичканный электроникой и системами РЭБ не смог защитить себя от старых ракет С-200 ???

№17 Baltas 18.09.2018 12:52 Цитата, chainik сообщ. №16 Только один вопрос. Почему самолёт напичканный электроникой и системами РЭБ не смог защитить себя от старых ракет С-200 ??? Тут много вопросов. Например,- расчет ПВО Сирии что не знал как поведет себя ракета? Тут много вопросов. Например,- расчет ПВО Сирии что не знал как поведет себя ракета?

№18 gerrfrost 18.09.2018 13:15 Цитата, q "Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих", - сказал Шойгу.



Но несмотря на это, израильтяне не предупредили российских военных заранее об операции ВВС Израиля в Сирии. "Несмотря на имеющиеся договоренности о предотвращении опасных инцидентов с Израилем, командование российской группировки войск (сил) было оповещено только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16", - процитировали Шойгу в Минобороны РФ.



Подробнее: https://www.newsru.com/russia/18sep2018/il20_vragi.html

№19 Израильтянин Скрыто, низкий рейтинг.

№20 chainik 18.09.2018 13:36 Да евреи поступили подленько но хитро! На-то и война. Все средства хороши. Но кто грозил, что будут сбивать носители? А сионисты и лягушатники положили на эти угрозы и преспокойно отстрелялись! Здесь большой просчет руководства МО. Кто будет отвечать за гибель наших людей? Интересно министр обороны подаст в отставку? Да и верховному пора на покой!

№21 Silent68 18.09.2018 14:48 Цитата, NANOBOT сообщ. №12 до отказа надевать ермолку при очередном посещении Израиля. Улыбнуло. Скорее всего, что именно так и произойдет и не более Улыбнуло. Скорее всего, что именно так и произойдет и не более

№22 Восход 18.09.2018 15:02 Цитата, chainik сообщ. №16 Только один вопрос. Почему самолёт напичканный электроникой и системами РЭБ не смог защитить себя от старых ракет С-200 ??? Какой это был Ил-20? Новейший Порубщик, постановщик помех или разведчик из 70-х годов? Какой это был Ил-20? Новейший Порубщик, постановщик помех или разведчик из 70-х годов?

№23 Silent68 18.09.2018 15:03 Цитата, chainik сообщ. №20 Но кто грозил, что будут сбивать носители? Вот вот вот! Грозились ведь, и правда, что будут уничтожать носители угроз для жизни и здоровья российских военнослужащих. Т.е. действия пилотов израильской авиации носили явный провокационный характер и можно утверждать, что пилоты не могли не знать, что возможен такой исход событий, хотя скорее всего рассчитывали, что у сирийцев хватит ума не палить по F-16 на фоне Ил 20. Сбивать, конечно теперь не стоит все что летает, но думаю при подлете к зоне пуска нужно такой заслон из РЭБ сделать, что бы у их пилотов от излучения станций РЭБ волосы на яйцах прямо в во время полета выпадали. Вот вот вот! Грозились ведь, и правда, что будут уничтожать носители угроз для жизни и здоровья российских военнослужащих. Т.е. действия пилотов израильской авиации носили явный провокационный характер и можно утверждать, что пилоты не могли не знать, что возможен такой исход событий, хотя скорее всего рассчитывали, что у сирийцев хватит ума не палить по F-16 на фоне Ил 20. Сбивать, конечно теперь не стоит все что летает, но думаю при подлете к зоне пуска нужно такой заслон из РЭБ сделать, что бы у их пилотов от излучения станций РЭБ волосы на яйцах прямо в во время полета выпадали.

№24 Восход 18.09.2018 15:09 Я считаю, что территориальные воды Сирии нужно заминировать противолодочными минами и установить сеть гидрофонов. За потерянный самолет ответим потопленной лодкой.

№25 Израильтянин Скрыто, низкий рейтинг.

№26 NANOBOT 18.09.2018 15:25 Восход, первыми на минах подорвутся наши. Им нет нужды подходить ближе действия бал-э или что там у сирийцев. СССР ничего не минировал и 40 лет дирижировал на БВ. Росомаху боятся не из-за когтей, а общей еб..тости.

№27 NANOBOT 18.09.2018 15:43 Израильтянин, сбить самолет ПВО как два пальца, уж вам ли это не знать. Как только зайдет речь о С-300, вы тут же писаете кипятком. Если наши (или уже ваши?) примут решение сбивать все, что атакует цели рядом с российскими солдатами, то ваши F-16 приземлятся надолго в аэродромах. Понятно, что вы недовольны, что гои в 1948 дали вам землю без нефти и хотите исправить это, но историю пишет сильнейший. Вы шакалите под прикрытием США, как только они решат вас проучить или слить, все колено левитов рванет в юэсей, а остальные как обычно поимеют проблемы. Ваша история циклична и предсказуема последние 3 тыс. лет. Др. египтяне, через 500-600 лет вавилоняне, потом через 6 веков римляне, еще через 6 веков арабы, через 6 веков пинок из Европы и сейчас подходит дата для очередного кармического пинка. Занятно, что небольшая группка долбоклюев приносит столько страданий всему народу, обрекая его на бродяжничество. Может, это за холокост филистимлян и прочих аморейцев, от которых вы оставили одних девственниц, если верить Старому Завету?

№28 forumow 18.09.2018 16:24 Цитата, Silent68 сообщ. №23 действия пилотов израильской авиации носили явный провокационный характер и можно утверждать, что пилоты не могли не знать, что возможен такой исход событий, хотя скорее всего рассчитывали, что у сирийцев хватит ума не палить по F-16 на фоне Ил 20. Тут ещё и мотивах сирийцев стоит задуматься. "Ил" перед пуском ЗУР они тоже не могли не видеть... Тут ещё и мотивах сирийцев стоит задуматься. "Ил" перед пуском ЗУР они тоже не могли не видеть...

№29 SteSus 18.09.2018 16:37 Сами сбить не можем по формальным признакам и из-за неравенства сил. Можно было бы подарить сирийцам С-300, но судя по всему они и с С-200 плохо справляются. В общем, ситуация патовая.



з.ы. Противники всё наглеют, Россия всё робеет. Когда потери от присутствия России в Сирии перевесят преимущества (всё менее реальные) ?

№30 JackZlo 18.09.2018 16:46

У нас 280к СВ, а у укров 169к (на 16 год), вы сравните их и нашу территорию. Так кто будет боятся? В 92 году было 103 дивизии, а сейчас 8 дивизий, при этом было недавно 2 дивизии СВ на пике при Сердюкове! Они сейчас любят сравнивать с СССР, типа "вот у нас сейчас более масштабные учения!"" - так в СССР была 5 миллионная армия, а сейчас миллионная. Они просто не боятся нас. НАТО стянуло туда группировку сил. Плюс базы Израиля, с однодвигательными F-16 (которые, кстати, уже сбили наш МиГ-29). А нас они тупо не боятся там. Вы просто не хотите в этом сами себе признаться. Всё профукано. Раньше они боялись пискнуть там, наши войска стояли под Берлином, а сейчас вот по Сухопутным, к примеру войскам:У нас 280к СВ, а у укров 169к (на 16 год), вы сравните их и нашу территорию. Так кто будет боятся? В 92 году было 103 дивизии, а сейчас 8 дивизий, при этом было недавно 2 дивизии СВ на пике при Сердюкове! Они сейчас любят сравнивать с СССР, типа "вот у нас сейчас более масштабные учения!"" - так в СССР была 5 миллионная армия, а сейчас миллионная.

№31 forumow 18.09.2018 16:46 Цитата, chainik сообщ. №20 Но кто грозил, что будут сбивать носители? А сионисты и лягушатники положили на эти угрозы и преспокойно отстрелялись! Это говорит об ограниченности возможностей ограниченного контингента. Небольшая группировка и интересы может отстаивать весьма ограниченно. Евреи вместе с западниками легко создадут перевес и будут делать подляночки, а в случае крутого замеса раскатают их в блин. И ничего ты тут не сделаешь... Альтернатива - ввод полноценного большого разнородного контингента и увязание в этой кампании по уши. "Куда не кинь - везде клин..." Это говорит об ограниченности возможностей ограниченного контингента. Небольшая группировка и интересы может отстаивать весьма ограниченно. Евреи вместе с западниками легко создадут перевес и будут делать подляночки, а в случае крутого замеса раскатают их в блин. И ничего ты тут не сделаешь... Альтернатива - ввод полноценного большого разнородного контингента и увязание в этой кампании по уши. "Куда не кинь - везде клин..."

№32 Восход 18.09.2018 17:09 Цитата, NANOBOT сообщ. №26 Восход, первыми на минах подорвутся наши Во-первых есть такое понятие, как карты расстановки мин и минная война. Во-вторых, уже прошло три (четыре? пять?) десятилетия с того момента как нашим ВМФ в боевых условиях не устанавливались не просто донные мины, а мины снабженные датчиками магнитных возмущений, акустических колебаний, имеющих высокопроизводительные сигнальные процессоры и активно-реативную движущую часть. Т.е. это должны быть мино-торпеды или мино-ракеты. Необходимо испытывать данный вид вооружений в его новейших модификациях, а флот должен избегать казусов с попаданием на свои же минные поля.



Другой вопрос, что после установки таких мин, это я Вам 400% даю их попытаются снять и обследовать боевые плавцы армии Израиля или ВМС США и вот тут возможен/желателен полноконтактный подводный бой с нашими эквивалентными подразделениями, либо дистанционный подрыв данной мины с целью уничтожить группу подводного разминирования противника.



P.S. Путин в отношении Ил-20 несет дипломатическую чушь, которая рейтингу не добавляет. Откуда хоть быть был борт, кого помянуть? Во-первых есть такое понятие, как карты расстановки мин и минная война. Во-вторых, уже прошло три (четыре? пять?) десятилетия с того момента как нашим ВМФ в боевых условиях не устанавливались не просто донные мины, а мины снабженные датчиками магнитных возмущений, акустических колебаний, имеющих высокопроизводительные сигнальные процессоры и активно-реативную движущую часть. Т.е. это должны быть мино-торпеды или мино-ракеты. Необходимо испытывать данный вид вооружений в его новейших модификациях, а флот должен избегать казусов с попаданием на свои же минные поля.Другой вопрос, что после установки таких мин, это я Вам 400% даю их попытаются снять и обследовать боевые плавцы армии Израиля или ВМС США и вот тут возможен/желателен полноконтактный подводный бой с нашими эквивалентными подразделениями, либо дистанционный подрыв данной мины с целью уничтожить группу подводного разминирования противника.P.S. Путин в отношении Ил-20 несет дипломатическую чушь, которая рейтингу не добавляет. Откуда хоть быть был борт, кого помянуть?

№33 Baltas 18.09.2018 17:36 Цитата, JackZlo сообщ. №30 Они сейчас любят сравнивать с СССР, типа "вот у нас сейчас более масштабные учения!"" - так в СССР была 5 миллионная армия, а сейчас миллионная. Это верно. В зоне Сирии на один российский самолет приходится наверно больше 20 натовских. Но Россия сильна возможностью уничтожения кораблей, аэродромов, баз целиком. Видимо основной вопрос в том, что мало называться, а надо еще утвердиться как центр силы. Это верно. В зоне Сирии на один российский самолет приходится наверно больше 20 натовских. Но Россия сильна возможностью уничтожения кораблей, аэродромов, баз целиком. Видимо основной вопрос в том, что мало называться, а надо еще утвердиться как центр силы.

№34 SteSus 18.09.2018 18:30 Цитата, q Другой вопрос, что после установки таких мин, это я Вам 400% даю их попытаются снять и обследовать боевые плавцы армии Израиля или ВМС США и вот тут возможен/желателен полноконтактный подводный бой с нашими эквивалентными подразделениями И тут Восхода понесло... И тут Восхода понесло...

№35 Корректор 18.09.2018 18:30 А некому не приходит в голову, что это именно провокация США? Нет, понятно что США формально тут совершенно не причем. Но давайте зададимся вопросом кто выгодоприобретатель?

Почем не предположить США решили подставить Израиль в предстоящей мясорубке? Лучше жертвенной овцы и не придумать. А фондовому рынку срочно требуется война, и желательно ядерная. У Израиля ядерное оружие имеется, и от мировой экономики в последнее время усиленно обосабливается. Просто идеальный "запальный фитиль"! ;)

Вся жесть впереди. Это только начало.

№36 SteSus 18.09.2018 18:47 Цитата, q А некому не приходит в голову, что это именно провокация США? Нет, понятно что США формально тут совершенно не причем. Но давайте зададимся вопросом кто выгодоприобретатель? А никому не приходит в голову что это обыкновенное раздолбайство сирийцев помноженное на несогласованность с российскими силами? А теперь за уши притягивают теорию еврейского заговора, чтобы снять с больной головы на относительно здоровую? А никому не приходит в голову что это обыкновенное раздолбайство сирийцев помноженное на несогласованность с российскими силами? А теперь за уши притягивают теорию еврейского заговора, чтобы снять с больной головы на относительно здоровую?

№37 штурм 18.09.2018 18:57 Цитата, chainik сообщ. №20 Да евреи поступили подленько но хитро! На-то и война. Все средства хороши.

если на войне все средства хороши, значит Сирийцы должны за такую "подставу" грамотно отомстить Израилю.

Подготовить скрытную ловушку из нескольких дивизионов ПВО, выпустить залп нескольких ОТРК по аэродромам на территории Израиля и ждать прилёта звена Ф-16, дальше дело техники... если на войне все средства хороши, значит Сирийцы должны за такую "подставу" грамотно отомстить Израилю.Подготовить скрытную ловушку из нескольких дивизионов ПВО, выпустить залп нескольких ОТРК по аэродромам на территории Израиля и ждать прилёта звена Ф-16, дальше дело техники...

№38 А.С.Б. 18.09.2018 19:22 Цитата, Израильтянин сообщ. №19 И это еще их предупредили заранее о атаке слишком поздно. А надо было наверное за месяц просьбу подать на рассмотрение. то, что мы(РФ) лоханулись...это понятно...жаловаться МО вроде как не по обмундированию...но вот не пойму, а вам то(Израилю) что за профит от всего этого?...



было же вроде бы нормальное соглашение ..."да бомбите вы кого хотите в Сирии...главное что бы россияне от ваших бомбёжок не страдали"...а тут ситуация скользкая...вот, собственно, и вопрос...РФ вы вынуждаете как то, таки, реагировать на вашу активность...погибли россияне...РФ теперь сложнее будет закрывать глаза на ваши налёты(хотя и раньше такая расчётливость далеко не всем нравилась в РФ)...вот вам то оно зачем было?...вам то что за выгода от такого расклада?...чем вас существовавшая ситуация не устраивала? то, что мы(РФ) лоханулись...это понятно...жаловаться МО вроде как не по обмундированию...но вот не пойму, а вам то(Израилю) что за профит от всего этого?...было же вроде бы нормальное соглашение ..."да бомбите вы кого хотите в Сирии...главное что бы россияне от ваших бомбёжок не страдали"...а тут ситуация скользкая...вот, собственно, и вопрос...РФ вы вынуждаете как то, таки, реагировать на вашу активность...погибли россияне...РФ теперь сложнее будет закрывать глаза на ваши налёты(хотя и раньше такая расчётливость далеко не всем нравилась в РФ)...вот вам то оно зачем было?...вам то что за выгода от такого расклада?...чем вас существовавшая ситуация не устраивала?

№39 Воин3D 18.09.2018 20:33 Главное, что: никто с Израилем ссориться не будет. Сбил он наш самолет или только подставил. Там на самом деле, если все так описано, как было на самом деле, могла сбить как С-200, так израильский. Над морем, сам черт ногу сломит собирать улики. Думаю, что сознательным людям объяснять не нужно, что одна страна не воюет с другой, если половина богатейших людей этой же страны являются гражданами этой вот другой. А нашим военным и их семьям можно только посочувствовать. Друзья мы с вами.

№40 ID: 1701 18.09.2018 21:14 Цитата, q то, что мы(РФ) лоханулись...это понятно...жаловаться МО вроде как не по обмундированию...но вот не пойму, а вам то(Израилю) что за профит от всего этого?...



Евреи в Сирии работают на хозяина USA. Это была совместная спланированная акция. Пиндостанцы отслеживали Ил и в нужный момент спустили цепных евреев с поводка Евреи в Сирии работают на хозяина USA. Это была совместная спланированная акция. Пиндостанцы отслеживали Ил и в нужный момент спустили цепных евреев с поводка

№41 tупырь 18.09.2018 21:32 С евреями был договор, что российские войска - это условно "нейтралы", так? И поэтому как-либо использовать их или прикрываться ими для атаки друг недруга не могли ни сирийцы, ни израильтяне. Это если я прально понял суть договора.

И когда евреи на Ф-16 атакуют из под Ил-20 и, прикрываясь им же, уходят от возможной атаки сирийской ПВО - это означает, что они втягивают в разборки нейтрала, нарушая как минимум дух договора. Ну, хуцпа там и всё такое.

Меня больше интересует ответ на такой вопрос : как конкретно был сбит Ил-20?

Есть два варианта. Первый, назовем его российским, вариант:

Евреи на бреющем идут вдоль побережья, делают подскок с разворотом до примерной высоты Ил'а, пускают бомбы, разворачиваются и начинают уходить. По ним работает С-200; они прячутся за Ил-20; ракета захватывает российский самолет; конец мы знаем.

Второй. Назовем его еврейским:

Евреи на бреющем идут вдоль побережья, делают подскок с разворотом до примерной высоты Ил'а, пускают бомбы, разворачиваются и начинают уходить. Уходят до своего воздушного пространства, в это время на земле отражают налёт, и сирийцы стреляют по всему, что летит в сторону берега. Ил-20 получает одну из ракет. Конец мы знаем.

Если это первый вариант, то израильтянам можно только поаплодировать за реализацию... и начать сбивать их самолеты при пересечении границы.

Если это второй, то тут остается только пожать плечами, мол молодцы израильтяне, немножко расстрелять из зенитки операторов ЗРК и... подарить сирийцам С-300 с российскими расчетами.

№42 Silent68 18.09.2018 21:47 Цитата, Воин3D сообщ. №39 Главное, что: никто с Израилем ссориться не будет. Ну Вы сами ответили на этот вопрос. А нам что остается? Ну давайте объявим бойкот "Вечернему Урганту", тем более, что он уже давно должен сидеть по статье "Оскорбление чувств верующих", ( до 5 лет), не раз глумился над Православной верой и Библией. Ладно бы про горе-священников стебался, нет он конкретно веру на первом главном канале ТВ оскорбляет. Зато как только на землю обетованную нога его ступает - тут же ермолку на жбан себе натягивает и к стене плача скачет, весь такой правильный. Вот и давайте ему за весь Израиль ответим- бойкот передаче! Ну раз наши верховные не могут четкие рамки очертить, через которые побоялись бы прыгать и НАТО и иже с ними.... Ну Вы сами ответили на этот вопрос. А нам что остается? Ну давайте объявим бойкот "Вечернему Урганту", тем более, что он уже давно должен сидеть по статье "Оскорбление чувств верующих", ( до 5 лет), не раз глумился над Православной верой и Библией. Ладно бы про горе-священников стебался, нет он конкретно веру на первом главном канале ТВ оскорбляет. Зато как только на землю обетованную нога его ступает - тут же ермолку на жбан себе натягивает и к стене плача скачет, весь такой правильный. Вот и давайте ему за весь Израиль ответим- бойкот передаче! Ну раз наши верховные не могут четкие рамки очертить, через которые побоялись бы прыгать и НАТО и иже с ними....

№43 Воин3D 18.09.2018 21:56 Цитата, Silent68 сообщ. №42 ато как только на землю обетованную нога его ступает Да нас...ть им всем и на православную веру и на иудейскую. Они бабки заколачивают, а ребят наших списали в графу необходимых потерь, служащих их обогащению. Да нас...ть им всем и на православную веру и на иудейскую. Они бабки заколачивают, а ребят наших списали в графу необходимых потерь, служащих их обогащению.

№44 JackZlo 19.09.2018 04:12 Тут вот ещё какой аспект, ещё 1-2 таких вот инцидента и народ, служащие Хмейми, оттуда будут рвать когти. Смысл так рисковать, когда тебя вот так вот сливают? Мёртвому деньги ни к чему... Они там что, груша для битья, чтобы малые страны на нас свой авторитет поднимали?