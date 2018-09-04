Адский клубок: привезенные в "Патриот" OT-64 SKOT попали в Сирию из Сербии

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Раскрыта хитроумная схема поставок в Сирию бронетранспортеров ОТ-64 SKOT. Эта запутанная сделка напоминает какой-то адский клубок. По данным блога diana-mihailova.livejournal.com, 50 данных БТР чехословацкого производства были реэкспортированы Венгрией из Республики Сербия в Саудовскую Аравию.

При этом загрузка техники на датское судно "Hanne Danica" осуществлялось в болгарском порту Бургас. Сообщалось, что ОТ-64 прибыли туда из Румынии.

Фото: imp-navigator.livejournal.com

Впервые транспорт с двумя первыми ОТ-64 SKOT был замечен в Сирии в мае прошлого года.

По некоторым данным, в Красном море эта техника перегружалась на другие суда, которые прибывали в Саудовский порт Джидда. Уже оттуда бэтээры транспортировались через Иорданию в Сирию.

Первые видеокадры с ОТ-64 у боевиков в провинции Деръа появились в августе 2017 года.

После разгрома террористов в июле текущего года в районе иорданской границы сирийская армия захватила у них эти бронетранспортеры.

Фото: imp-navigator.livejournal.com

В августе трофеи наряду с другими бронированными экспонатами из Сирии были продемонстрированы в специализированном павильоне Международного военно-технического форма "Армия-2018". Теперь их может увидеть любой посетитель подмосковного парка "Патриот".

Дмитрий Лемешко