ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году

КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. В России создается перспективный вертолёт для ВДВ - "Вертолетная боевая машина десанта", первые опытные образцы, возможно, начнут поступать в войска в 2026 году, заявил в четверг исполнительный директор Московского вертолётного завода имени Миля Сергей Романенко.

"Сейчас у нас в рамках рабочей группы с ВДВ сформированы технические требования на "Вертолетную боевую машину десанта". Эта машина на восемь десантников, практически БМД, только в воздухе со всеми возможностями взлета и посадки, в том числе в высокогорных условиях", - сказал он в ходе круглого стола на "Армии-2018".

Романенко выразил надежду, что опытно-конструкторские работы по данной машине откроются в 2019 году, первые опытные образцы начнут поступать в армию в 2026 году.

До этого подобные задачи в ВДВ будут решать модернизированные вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Ожидается, что перспективная машина получит более мощный двигатель ВК-2500.