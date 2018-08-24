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24.08.2018
РИА Новости

ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году

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Вертолет Ми-8АМТШ
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ.
Источник: http://warlock-fe.livejournal.com/

КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. В России создается перспективный вертолёт для ВДВ - "Вертолетная боевая машина десанта", первые опытные образцы, возможно, начнут поступать в войска в 2026 году, заявил в четверг исполнительный директор Московского вертолётного завода имени Миля Сергей Романенко.

"Сейчас у нас в рамках рабочей группы с ВДВ сформированы технические требования на "Вертолетную боевую машину десанта". Эта машина на восемь десантников, практически БМД, только в воздухе со всеми возможностями взлета и посадки, в том числе в высокогорных условиях", - сказал он в ходе круглого стола на "Армии-2018".

Романенко выразил надежду, что опытно-конструкторские работы по данной машине откроются в 2019 году, первые опытные образцы начнут поступать в армию в 2026 году.

До этого подобные задачи в ВДВ будут решать модернизированные вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Ожидается, что перспективная машина получит более мощный двигатель ВК-2500.

23.08.2018
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Страны
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-8
Ми-8АМТ
Компании
МВЗ им. Миля
Проекты
АРМИ-20XX
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2 комментария
№1
24.08.2018 05:04
Цитата, q
Эта машина на восемь десантников, практически БМД, только в воздухе со всеми возможностями взлета и посадки, в том числе в высокогорных условиях", - сказал он в ходе круглого стола на "Армии-2018".
Случайно не это http://www.aviastar.org/helicopters_rus/mi-40-r.html
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№2
24.08.2018 05:28
Похоже, десяток полковников в МО и ГШ, ранее выступавших против Ми-40 в течении 20 лет, ушли на пенсию.
Раз пошла такая пьянка, надо на база Ми-26 сделать длинную такую Ми-400 с расчетом на оружие нового поколения сьемное(все они просят энергетику и большой вес).
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