ВДВ могут получить перспективный вертолет к 2026 году
КУБИНКА (Московская область), 23 авг - РИА Новости. В России создается перспективный вертолёт для ВДВ - "Вертолетная боевая машина десанта", первые опытные образцы, возможно, начнут поступать в войска в 2026 году, заявил в четверг исполнительный директор Московского вертолётного завода имени Миля Сергей Романенко.
"Сейчас у нас в рамках рабочей группы с ВДВ сформированы технические требования на "Вертолетную боевую машину десанта". Эта машина на восемь десантников, практически БМД, только в воздухе со всеми возможностями взлета и посадки, в том числе в высокогорных условиях", - сказал он в ходе круглого стола на "Армии-2018".
Романенко выразил надежду, что опытно-конструкторские работы по данной машине откроются в 2019 году, первые опытные образцы начнут поступать в армию в 2026 году.
До этого подобные задачи в ВДВ будут решать модернизированные вертолеты Ми-8АМТШ-ВН. Ожидается, что перспективная машина получит более мощный двигатель ВК-2500.
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
Эта машина на восемь десантников, практически БМД, только в воздухе со всеми возможностями взлета и посадки, в том числе в высокогорных условиях", - сказал он в ходе круглого стола на "Армии-2018".Случайно не это http://www.aviastar.org/helicopters_rus/mi-40-r.html
Раз пошла такая пьянка, надо на база Ми-26 сделать длинную такую Ми-400 с расчетом на оружие нового поколения сьемное(все они просят энергетику и большой вес).