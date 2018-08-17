Белорусский ВПК может поставить минометы на единую бронебазу

На волне успехов наших оружейников, совершивших удачную и довольно бюджетную модернизацию старых добрых советских БТР-70, вполне ожидаем следующий шаг в оснащении Вооруженных Сил Беларуси новой военной техникой. Например, поставить 120-мм минометы 2Б23 «Нона М1» на колесную базу обновленного бронетранспортера.

Данный вариант модернизации «личной артиллерии комбата» видится наиболее приемлемым, как в плане затрат, так и в объеме переделок, необходимых для успешной реализации намеченных изменений. Дело в том, что на базе БТР-70 можно разместить артиллерийскую часть от снятых с вооружения самоходок 2С9 «Нона-С», но, вероятнее всего, подобная операция будет сопряжена со значительными технологическими трудностями. Да к тому же встанет закономерный вопрос, а куда деть уже закупленные буксируемые минометы 2Б23?

Так что идеальным вариантом для ССО станет переход к единой базе на основе колесных бронетранспортеров линейки БТР-70/80, благо несколько сотен этих машин досталось белорусской армии в наследство от Советской. И простейший вариант модернизации – разместить нарезной полуавтоматический миномет в боевом отделении бронетранспортера, предварительно проведя некоторую его перекомпоновку. Подобные модернизации не являются чем-то исключительным и за последние несколько десятилетий таким образом уже поступали многие государства (яркий пример – 120-мм самоходный миномет БТР-3М2, разработанный украинскими оружейниками еще в 2014 году). Плюсы от подобного преображения для артиллерийских подразделений ССО очевидны – возрастет подвижность, появится возможность преодолевать вплавь водные преграды. Тем более что по основным узлам и агрегатам унификация с основной лошадкой десантников достигает почти 100%. К тому же защищенность этих минометов очевидна – бронекорпус БТР-70 это не «брезентовая броня» МЗКТ-500200.

120-мм самоходный миномет БТР-3М2 на базе БТР-3Е1, изготовленный на ГП "Киевский бронетанковый завод" для Таиланда, а теперь планируемый к поставке в Национальную гвардию Украины. 26.07.2014. Источник: otvaga2004.mybb.ru

Требования по подвижности, предъявляемые белорусским военным ведомством к новой технике, тоже не на пустом месте берутся. Дело в том, что минометы, придаваемые в мобильные батальоны, являются, по сути, личной артиллерией комбата. А теперь представим себе ситуацию, когда подразделения и части ССО на бронетранспортерах БТР-80 или БТР-70МБ1, преследуя ДРГ противника или НВФ, пересекли небольшое болото, две-три речки и, наконец, блокировали крупное бандформирование. Только вот новые Ноны-М1, буксируемые МЗКТ-500200, оказались не у дел, застопорившись у первого же водного препятствия. И возможности по огневому поражению противника снизились сразу на порядок. Подобное обстоятельство может привести к неоправданно большим потерям в личном составе и технике, а также к срыву выполнения боевой задачи, чего допускать категорически нельзя.

МЗКТ 500 200. Источник: volatdefence.com

Но поставить буксируемые минометы на механизированную базу лишь одна сторона медали. Есть другая, не менее важная проблема – «хромает» оснащение минометных батарей современными подвижными командными пунктами. Точнее – практически полное их отсутствие. Командир батареи, по сути, управляет огнем вверенного ему подразделения лишь по артиллерийскому кругу и логарифмической линейке. Отсюда вытекают ограниченность выполняемых задач и низкая точность попаданий.

Тем более странным такое положение выглядит на фоне успехов нашей оборонной промышленности – создать аналог батарейного (дивизионного) командного пункта, аналогичного тому, который был в подразделениях самоходок 2С9 «Нона-С», белорусским предприятиям не составляет никаких проблем. Остается лишь мечтать, как великолепно впишется в структуру таких же мобильных минометов созданный на базе БТР-70 командный пункт, оснащенный отечественными современными средствами связи, навигации и автоматизированной системой управления.

В таком случае можно говорить о достижении значительного ускорения подготовительных мероприятий, предшествующих открытию огня. А в современных условиях, когда мобильные группы диверсионно-разведывательных групп противника или незаконные вооруженные формирования могут за короткий промежуток времени покрыть значительные расстояния, оперативность в нанесении огневого поражения играет ключевую роль. Остается лишь надеяться, что представители белорусского ВПК реализуют подобную модернизацию и, проявив всю свою настойчивость (как это уже было с «Кайманами»), вынудят Министерство обороны Беларуси принять на вооружение действительно боеготовые образцы военной техники, а не их выставочные варианты для парадов.

Павел Ковалев