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Военно-промышленный курьер

Гнилой орех ВСУ

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Источник изображения: Фото: yandex.ru

Армия Украины ветшает, стареет и деградирует

О той военной мощи, которую получила Украина после распада СССР, подавляющему большинству даже развитых стран мира можно было только мечтать. Проблемы возникли лишь с флотом из-за упорства моряков-черноморцев. Но на земле и в воздухе доставшееся Киеву советское наследство было поистине роскошным.

ВС Украины («Петля незалежности») образовались из трех военных округов Советской армии – Прикарпатского, Киевского и Одесского. Они относились к войскам второго стратегического эшелона, были оснащены большим количеством техники, причем в основном весьма современной для того времени. Доля образцов такой техники в украинской армии в начале 90-х была гораздо выше, чем в российской. К тому же Украине досталась значительная часть советской бронетанковой промышленности, включая Харьковское КБ и соответствующий завод.

Украинская армия получила от Советской армии две танковые (в том числе 1 учебную), 15 мотострелковых (2 учебные) и две артиллерийские дивизии, еще по три танковые и мотострелковые дивизии были свернуты в базы хранения. Кроме того, 126-ю дивизию береговой обороны в Крыму до 1997 года Киев делил с Москвой, а 98-ю воздушно-десантную дивизию пришлось поделить с Кишиневом. Также украинцам достались несколько десятков бригад и полков различного назначения окружного и армейского подчинения, учебные центры, ремонтные предприятия. Общее количество танков превышало шесть тысяч, БМП и БМД – 3,7 тысячи, БТР – около трех тысяч, БТР-Д и МТЛБ – 1,6 тысячи. Было получено до 1,2 тысячи САУ, до 1,5 тысячи буксируемых орудий, до 500 120-мм минометов, около 600 РСЗО.

Распорядиться всем этим великолепием Киеву было крайне сложно. Руководство страны не имело никакой стратегии государственного строительства и соответственно понятия о том, зачем стране вообще нужна армия, тем более такая большая. Поэтому вооруженные силы стали стремительно сокращаться, дивизии превращались в бригады или базы хранения либо просто исчезали без следа. Технику же в массовом порядке начали распродавать.

“Руководство страны не имело никакой стратегии государственного строительства и соответственно понятия о том, зачем стране вообще нужна армия, тем более такая большая”

Впрочем, в стране имелись на тот момент возможности для изготовления современной бронетанковой техники. Так, в середине 90-х Киев подписал контракт на поставку 320 танков Т-80УД для Пакистана. При этом на заводе в Харькове имелись 52 такие машины из советского задела (еще 12 находились в строевых частях), 50 из них первыми отправились в Пакистан. Затем украинским танкостроителям удалось произвести остальные 270 единиц. С конца 90-х началась длительная эпопея с созданием собственного украинского танка на базе Т-80УД. Таковым стал Т-84У «Оплот», произведенный, однако, в количестве всего 10 штук. При этом Минобороны Украины оплатило лишь шесть, остальные четыре Харьковский завод продал в США. В 2008 году на вооружение украинской армии поступил усовершенствованный танк БМ «Оплот», который долго оставался в единственном экземпляре (хотя постоянно обсуждаются планы закупки 120 или даже 200 таких машин), лишь недавно был выпущен второй танк этого типа. При этом 49 танков БМ «Оплот» было-таки поставлено в Таиланд.

Кроме того, от Советской армии Украине досталось 248 более ранних Т-80 (в том числе 181 Т-80Б и 56 БВ), которые вскоре были отправлены на хранение. Из них официально продан лишь один Т-80БВ (в США), неофициально, возможно, 55 Т-80Б/БВ приобрела Туркмения, 32 – Йемен (вместе с 92 Т-80БВ из состава ВС Белоруссии), но подтверждений этому нет. После начала гражданской войны было поднято с хранения, реанимировано и возвращено в строй не менее 88 Т-80Б/БВ.

Также сразу отправились на хранение все 1309 Т-72, полученных из арсенала Советской армии. Эти машины стали основным экспортным товаром Киева, причем последние (для Эфиопии и Нигерии) уходили уже во время гражданской войны. Всего было продано 886 танков этого типа, а также 57 инженерных машин БРЭМ-1У (в Ирак) на шасси того же Т-72 (башня при этом демонтировалась). В 2014–2018 годах возвращен в строй украинской армии как минимум 51 Т-72 из оставшихся 367 единиц.

Единственным танком на вооружении сухопутных войск Украины до начала гражданской войны был Т-64, ранее производившийся в Харькове. Украинская армия получила 766 устаревших Т-64А/Р (видимо, большинство этих машин было утилизировано, хотя точных сведений об их судьбе до сих пор нет) и 1574 относительно современных Т-64Б/Б1/БВ. В 1997-м при разделе ЧФ 110 Т-64 ушло в Россию. Первым экспортным контрактом должны были стать поставки модификации Т-64БВ1 в ДРК. В связи с началом гражданской войны часть этих машин реквизирована украинской армией, но в 2016-м 25 танков все-таки ушло в ДРК. С 2005 года 95 Т-64Б/БВ прошли модернизацию по варианту Т-64БМ «Булат».

Боевых машин пехоты у ВСУ изначально имелось примерно 1,7 тысячи БМП-2 и 1,8 тысячи БМП-1 (а также до 500 БРМ-1К), 6 БМП-3. На Украине они не производились, на экспорт ушло 292 БМП-1, 39 БМП-6 (модернизированный вариант БМП-1), 307 БМП-2 и 2 БМП-3. Кроме того, 8 БРМ-1К, 152 БМП-2 и 1 БМП-3 были переданы России при разделе ЧФ. При этом в 2008–2012 годах из Чехии и Венгрии было получено от 50 до 104 БМП-1 (по-видимому, для утилизации или перепродажи).

Точное количество доставшихся Киеву БТР установить сложно, поскольку они имелись не только в Советской армии, но и в ВВ МВД и других силовых структурах. Очевидно, что их было значительно больше трех тысяч и несколько тысяч МТЛБ, кроме того, восемь БТР-80 в 2009-м украинцы получили из Венгрии. Из них были поставлены на экспорт 109 БТР-80, 195 БТР-70, 40 БТР-60, 34 БТР-50, 32 МТЛБ, а России в 1997 году при разделе ЧФ переданы 4 БТР-60ПБ, 70 БТР-70 и 95 БТР-80. При этом Украина занялась производством и собственных БТР. В середине 90-х на базе БТР-80 специально для Иордании произведен 51 БТР-94. Всего через четыре года эксплуатации Амман передал все эти машины Багдаду.

В 2001 году началось производство БТР-3 (многие источники утверждают, что эти машины производились из имевшихся корпусов БТР-80 и БТР-70), изначально – только на экспорт. Всего было продано за рубеж 323 БТР-3, в том числе 234 (в нескольких модификациях) в Таиланд и 51 в Нигерию. По 10–12 БТР-3 имеют в своих ВС Чад, Судан, Мьянма. Казахстан приобрел всего два БТР-3, Азербайджан – три, после чего обе страны отказались от дальнейших закупок данной машины. В 2008 году в производство поступил БТР-4, изначально также только на экспорт, всего было продано 104 машины. В 2009-м украинцы подписали контракт с Ираком на поставку 420 БТР-4, однако в реальности туда поступило лишь 88 машин, в 2013-м Багдад не принял следующие 42 БТР-4 из-за низкого качества, после чего разорвал контракт. Всего пять БТР-4 приобрела Индонезия, после чего также отказалась от дальнейших закупок, 10 машин данного типа купила Нигерия. США приобрели по одному БТР-3 и БТР-4.

Артсистем, как было сказано, от Советской армии ВСУ получили до четырех тысяч единиц (только калибром более 100 мм). Кроме того, в 2008–2012 годах из Чехии и Венгрии было получено от 66 до 113 САУ 2С1 и до 13 2С3, до 44 гаубиц Д-30, до 36 РСЗО БМ-21. При разделе ЧФ Россия получила 12 «десантных» САУ 2С9, 18 2С1 и 36 Д-30. На экспорт из наличия украинской армии ушло 167 САУ (3 2С9, 119 2С1, 43 2С3, 2 2С7), 138 буксируемых орудий (120 Д-30, 6 М-46, 6 2А36, 6 2А65), 85 минометов ПМ-38, 82 РСЗО (70 БМ-21, 12 «Смерч»). Большая часть этих поставок пришлась на Азербайджан, ДРК и Судан.

В последние годы предпринимаются попытки создать колесную (на шасси автомобиля КрАЗ) САУ 2С22 «Богдана» натовского калибра 155 миллиметров, однако пока она существует в единственном экземпляре.

С началом войны начался массовый подъем техники с хранения и передача в состав имевшихся, а также вновь сформированных бригад. В войска срочно были переданы 42 БТР-4, от которых отказался Ирак, а также 32 БТР-3, предназначавшихся для Таиланда. В боевых действиях у донбасских ополченцев были захвачены 9 танков (7 Т-64БВ, 2 Т-72Б), 2 БРДМ-2, 1 БМД-2, 1 БМП-1, 2 БМП-2, 5 БТР-80, 1 БТР-Д, 1 БТР-60, 1 МТЛБ, 2 ПТО МТ-12, а также возвращен ранее захваченный ополченцами БТР-70. Впрочем, из этих трофеев 5 Т-64БВ, 2 БТР-80 и 1 БТР-Д были вскоре потеряны в боях. Однако такие приобретения не шли ни в какое сравнение с огромными потерями (уничтоженными и захваченными противником). Не считая вышеуказанных потерянных трофеев, украинской армией были утрачены как минимум 1 ПУ ТР «Точка-У», 226 Т-64 (в том числе 21 «Булат»), 1 Т-72, 56 БРДМ-2, 26 БРМ-1К, 3 БМД-1 и 21 БМД-2, 62 БМП-1 и 385 БМП-2, 7 БТР-4, 2 БТР-3, 2 «Спартана» и 1 «Кугуар», 137 БТР-80, 58 БТР-70, 8 БТР-60, 6 БТР-Д и 94 МТЛБ, 79 САУ (7 2С9, 31 2С1, 33 2С3, 2 2С5, 5 2С19, 1 2С7), 59 буксируемых орудий (19 Д-30, 3 Д-20, 37 2А65), 40 РСЗО (24 БМ-21, 15 «Ураган», 1 «Смерч»), 10 самоходных ПТРК «Конкурс» (9П148), 3 ЗРК «Оса» и 2 «Стрела-10», 2 ПУ и 3 ПЗУ ЗРК «Бук», 2 «Тунгуски». Из этого количества были захвачены ополченцами 51 Т-64 (в том числе 3 «Булата»), 1 Т-72, 19 БРДМ, 13 БРМ-1К, 2 БМД-1, 3 БМД-2, 29 БМП-1, 120 БМП-2, 3 БТР-4 (1 К, 2 Е), 37 БТР-80, 21 БТР-70, 1 БТР-60, 2 БТР-Д, 36 МТЛБ, 1 «Спартан», 1 2С9, 11 2С1, 9 2С3, 1 2С5, 2 2С19, 8 Д-30, 2 Д-20, 20 2А65, 3 БМ-21, 1 «Ураган», 4 9П148, 21 МТ-12, 2 «Стрела-10». Из них 4 Т-64, 1 БРДМ, обе БМД-1, 1 БМД-2, 7 БМП-2, 2 БТР-70, оба БТР-Д, 1 2С9, 1 2С19, 1 2А65, 1 МТ-12 затем были потеряны в боях, еще один БТР-70, как уже сказано, вновь захвачен ВСУ.

Несмотря на столь высокие потери, в строевых частях украинской армии вооружения в настоящее время больше, чем в начале 2014 года, что объясняется именно массовым подъемом с хранения. Очевидно, однако, что это паллиативное решение – в войска поступает старая советская техника, приведенная в относительно боеспособное состояние. Запасы ее до сих пор достаточно велики, но отнюдь не бесконечны. Собственное производство ни в коем случае не покрывает потери. За период БД на предприятиях украинского ВПК для армии произвели около 70 БТР-3 и около 150 БТР-4 (включая вспомогательные и спецмашины на их базе), несколько десятков различных бронеавтомобилей («Спартан», «Кугуар», «Дозор-Б», «Козак», «Варта»), 280 крайне низкокачественных 120-мм минометов «Молот», до 200 ПТРК «Стугна» и «Корсар», 96 ракет «Ольха-М» для РСЗО «Смерч». В Великобритании были куплены 75 старых БТР «Саксон», в США – 45 современных ПТРК «Джавелин», в Чехии – 87 БМП-1 и 56 САУ 2С1. Предполагается закупка в Чехии 26 колесных САУ «Дана». В Польше приобретены 54 МТЛБ, а также 25 бронеавтомобилей «Онцилла», которые на самом деле представляют собой украинский «Дозор-Б». Хотя эти машины весьма примитивны, на Украине удалось изготовить всего 10 «Дозоров», после чего их выпуск передали в Польшу.

В целом ситуация в украинской армии остается тупиковой. Собственное производство даже в отдаленной перспективе не сможет удовлетворить потребности ВСУ. Закупка техники советского производства в странах бывшего Варшавского договора такое же половинчатое решение, как подъем собственной техники с хранения. Закупать или даже получать бесплатно западную технику времен холодной войны еще более бессмысленно: она ничем не лучше советской, при этом требует огромных дополнительных затрат на обслуживание и переучивание личного состава. На приобретение современного вооружения в хоть сколько-нибудь адекватных количествах у Киева нет средств. Впрочем, есть гораздо худшее обстоятельство – в стране так и не появился субъект государственного и соответственно военного строительства. Поэтому наиболее вероятный (причем еще не худший) вариант развития украинской армии – медленная инерционная деградация.


Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 37 (900) за 28 сентября 2021 года

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Страны
Азербайджан
Белоруссия
Великобритания
Венгрия
Индонезия
Иордания
Ирак
Йемен
Казахстан
Мьянма
Нигерия
Пакистан
Польша
Россия
Судан
США
Таиланд
Туркменистан
Украина
Чад
Чехия
Эфиопия
Продукция
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2С5 Гиацинт
9А52-2 Смерч
C-27J
Dana vz.77
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