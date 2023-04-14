Советское наследство Киеву помогло мало

Громадные арсеналы военной техники пришли в негодность

О той военной мощи, которую получила Украина после распада СССР, подавляющему большинству даже развитых стран мира можно было только мечтать. Проблемы возникли лишь с флотом из-за упорства моряков-черноморцев («Угнать, захватить, списать или продать. Краткий курс истории украинского флота», «НВО», 03.03.23). На земле и в воздухе доставшееся Киеву советское наследство было поистине роскошным.

СОВЕТСКОЕ НАСЛЕДСТВО

Вооруженные силы Украины образовались из трех военных округов Советской армии – Прикарпатского, Киевского и Одесского. Они относились к войскам второго стратегического эшелона, были оснащены большим количеством техники, причем по большей части весьма современной. Доля новых образцов техники в украинской армии в начале 1990-х была гораздо выше, чем в российской. К тому же Украине досталась значительная часть советской бронетанковой промышленности, включая Харьковское КБ и соответствующий завод.

Украинская армия получила от Советской армии две танковые (в том числе одну учебную), 15 мотострелковых (две учебные) и две артиллерийские дивизии. Еще по три танковые и мотострелковые дивизии были свернуты в базы хранения. Кроме того, 126-ю дивизию береговой обороны (в Крыму) до 1997 года Украина делила с Россией, а 98-ю воздушно-десантную дивизию ей пришлось поделить с Молдавией.

Также Украине достались несколько десятков бригад и полков различного назначения окружного и армейского подчинения, учебные центры, ремонтные предприятия. Общее количество танков превышало 6 тыс., боевых машин пехоты (БМП) и десанта (БМД) – 3,7 тыс., БТР было около 3 тыс., десантных БТР и МТЛБ – более 2 тыс. Имелось до 1,2 тыс. самоходных артиллерийских установок (САУ), до 1,5 тыс. буксируемых орудий, до 500 120-мм минометов, около 600 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Распорядиться всем этим великолепием Киеву было крайне сложно. Руководство страны не имело никакой стратегии государственного строительства. И соответственно никакого понятия о том, зачем стране вообще нужна армия, тем более такая большая.

Поэтому армия стала стремительно сокращаться. Дивизии превращались в бригады или базы хранения, а то и вовсе просто исчезали без следа. Технику же начали в массовом порядке распродавать.

РАСПРОДАЖА

Впрочем, Украина имела на тот момент неплохие возможности по изготовлению современной бронетанковой техники. Так, в середине 1990-х Киев подписал контракт на поставку 320 танков Т-80УД в Пакистан. При этом на заводе в Харькове имелись 52 такие машины из советского задела (еще 12 находилось в строевых частях), 50 из них первыми отправились в Пакистан. Затем Украине удалось самой произвести остальные 270 танков.

С конца 1990-х началась длительная эпопея с созданием собственного украинского танка на базе Т-80УД. Таковым стал Т-84У «Оплот», произведенный, однако, в количестве всего 10 единиц. При этом Министерство обороны Украины оплатило лишь шесть из них, остальные четыре Харьковский завод продал в США.

В 2008 году на вооружение украинской армии поступил усовершенствованный танк БМ «Оплот». ВСУ получило считаные экземпляры, хотя обсуждались планы закупки 120 или даже 200 таких машин. При этом 49 танков БМ «Оплот» было поставлено в Таиланд (выполнение контракта было завершено в 2018 году, с опозданием на три года по сравнению с первоначальным замыслом).

Кроме того, от Советской армии Украине досталось 248 более ранних танков Т-80 (в том числе 181 Т-80Б и 56 БВ), которые вскоре были отправлены на хранение. Из них официально был продан лишь один Т-80БВ (в США). Неофициально, возможно, 55 Т-80Б/БВ приобрела Туркмения, 32 – Йемен (вместе с 92 Т-80БВ из Белоруссии), но точных подтверждений этому нет. После начала в 2014 году гражданской войны было поднято с хранения, «реанимировано» и возвращено в строй не менее 88 Т-80Б/БВ.

Также сразу отправились на хранение все 1309 танков Т-72, полученных от Советской армии. Эти машины стали основным экспортным товаром Украины, причем последние (в Эфиопию и Нигерию) уходили уже во время гражданской войны. Всего было продано 886 танков этого типа, а также 57 инженерных машин БРЭМ-1У (в Ирак) на шасси того же Т-72 (башня при этом демонтировалась). В 2014–2018 годах были возвращены в строй украинской армии как минимум 51 Т-72 из оставшихся 367.

Единственным танком на вооружении Сухопутных войск Украины до начала гражданской войны был Т-64, ранее производившийся в Харькове. Украина получила 766 устаревших Т-64А/Р (видимо, большинство этих машин было утилизировано, хотя точных сведений об их судьбе до сих пор нет) и 1574 относительно современных Т-64Б/Б1/БВ.

В 1997 году при разделе Черноморского флота (ЧФ) 110 танков Т-64 ушло в Россию. Первым экспортным контрактом должны были стать поставки модификации Т-64БВ1 в Демократическую Республику Конго (ДРК). В связи с началом гражданской войны часть этих машин была реквизирована украинской армией, но в 2016 году 25 танков все-таки ушло в ДРК. С 2005 года 95 Т-64Б/БВ прошли модернизацию по варианту Т-64БМ «Булат».

У Украины изначально имелось примерно 1,7 тыс. БМП-2 и 1,8 тыс. БМП-1 (а также до 500 БРМ-1К), а также шесть БМП-3. На Украине они не производились, на экспорт ушло 292 БМП-1, 39 БМП-6 (модернизированный вариант БМП-1), 307 БМП-2 и две БМП-3. Кроме того, восемь БРМ-1К, 152 БМП-2 и одна БМП-3 были переданы России при разделе ЧФ. При этом в 2008–2012 годах из Чехии и Венгрии было получено от 50 до 104 БМП-1 (по-видимому, для утилизации и перепродажи).

Точное количество доставшихся Украине БТР установить сложно, поскольку они имелись не только в Советской армии, но и во Внутренних войсках МВД и других силовых структурах. Очевидно, что их было значительно больше 3 тыс. плюс несколько тыс. МТЛБ. Кроме того, восемь БТР-80 в 2009 году было получено из Венгрии. Из них были поставлены на экспорт 109 БТР-80, 195 БТР-70, 40 БТР-60, 34 БТР-50, 32 МТЛБ, а России в 1997 году в рамках раздела ЧФ переданы четыре БТР-60ПБ, 70 БТР-70 и 95 БТР-80.

При этом Украина занялась производством и собственных БТР. В середине 1990-х на базе БТР-80 специально для Иордании был произведен 51 БТР-94. Всего через четыре года эксплуатации Иордания передала все эти машины Ираку.

В 2001 году началось производство БТР-3 (многие источники утверждают, что эти машины производились из корпусов имевшихся БТР-80 и БТР-70), изначально – только на экспорт. Всего было продано за рубеж 323 БТР-3, в том числе 234 (в нескольких модификациях) – в Таиланд и 51 – в Нигерию. По 10–12 БТР-3 имеют Чад, Судан, Мьянма. Казахстан приобрел всего два БТР-3, Азербайджан – три, после чего обе страны отказались от дальнейших закупок данной машины.

В 2008 году в производство поступил БТР-4, изначально также только на экспорт, всего было продано 104 машины. В 2009 году был подписан контракт с Ираком на поставку 420 БТР-4, однако в реальности туда поступило лишь 88 машин; в 2013 году Багдад не принял следующие 42 БТР-4 из-за их низкого качества, после чего разорвал контракт. Всего пять БТР-4 приобрела Индонезия, после чего также отказалась от дальнейших закупок. 10 машин данного типа купила Нигерия. США купили по одному БТР-3 и БТР-4.

Артсистем, как было сказано выше, от Советской армии Украина получила до 4 тыс. (только калибром более 100 мм). Кроме того, в 2008–2012 годах из Чехии и Венгрии было получено от 66 до 113 САУ 2С1 и до 13 2С3, до 44 гаубиц Д-30, до 36 РСЗО БМ-21.

При разделе ЧФ Россия получила 12 «десантных» САУ 2С9, 18 2С1 и 36 Д-30. На экспорт из наличия украинской армии ушло 167 САУ (три 2С9, 119 2С1, 43 2С3, две 2С7), 138 буксируемых орудий (120 Д-30, шесть М-46, шесть 2А36, шесть 2А65), 85 минометов ПМ-38, 82 РСЗО (70 БМ-21, 12 «Смерч»). Большая часть этих поставок пришлась на Азербайджан, ДРК и Судан.

В последние годы предпринимаются попытки создать колесную (на шасси автомобиля «КрАЗ») САУ 2С22 «Богдана» натовского калибра 155 мм. Однако пока она существует в одном экземпляре.

На вооружении войсковой ПВО Украины изначально имелось 24 новейших на тот момент зенитных ракетных комплекса (ЗРК) «Тор», от полутора до трех сотен более старых, но в целом вполне боеспособных ЗРК «Оса» и «Стрела-10», около 100 достаточно современных зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Тунгуска», до 500 старых зенитных самоходных установок ЗСУ-23–4 «Шилка», несколько тысяч различных переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и буксируемых зенитных орудий.

России при разделе ЧФ было передано 18 ЗРК «Оса» и 13 «Стрела-10», четыре «Шилки». Эквадор получил с Украины два ЗРК «Оса», Грузия – шесть, еще одна «Оса» ушла для испытаний в Республику Корея. Македония получила четыре «Стрелы-10».

По-видимому, одна «Тунгуска» была продана в США. Предположительно 123 «Шилки» были разобраны, а стволы их орудий установлены на боевые модули для БТР-94 и других иорданских БТР. Все «Торы» в начале 2000-х были отправлены на хранение из-за невозможности их обслуживать.

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

В марте 2014 года значительное количество украинской техники осталось в Крыму под контролем российских войск. Впрочем, Россия сразу вернула Украине 41 танк Т-64, шесть БРДМ-2, девять БМП-1, от 39 до 43 БТР-70, девять БТР-60, 12 ЗСУ «Шилка». После начала гражданской войны в Донбассе передача техники была прекращена. По-видимому, в Крыму остались 11 украинских БМП-1, 74 БМП-2, 45 БТР-80, до 20 БТР-70, 16 БТР-60, 30 МТЛБ, 18 РСЗО БМ-21, а также восемь «Шилок» и четыре «Тунгуски». Не очень ясно, что произошло со ствольной артиллерией (12 САУ 2С1, по 18 орудий Д-30 и 2А36, 24 миномета 2С12).

С началом войны начался массовый подъем техники с хранения и передача ее в состав имевшихся, а также вновь сформированных бригад. В войска срочно были переданы 42 БТР-4, от которых отказался Ирак, а также 32 БТР-3, предназначавшихся для Таиланда.

В ходе боевых действий у донбасских ополченцев были захвачены девять танков (семь Т-64БВ, два Т-72Б), две БРДМ-2, одна БМД-2, одна БМП-1, две БМП-2, пять БТР-80, один БТР-Д, один БТР-60, один МТЛБ, противотанковое орудие (ПТО) МТ-12, а также возвращен ранее захваченный ополченцами БТР-70. Впрочем, из этих трофеев пять танков Т-64БВ, два БТР-80 и один БТР-Д были вскоре потеряны в боях.

В любом случае все эти приобретения не шли ни в какое сравнение с огромными потерями техники, уничтоженной и захваченной противником. Не считая вышеуказанных потерянных трофеев, украинской армией были утрачены как минимум одна пусковая установка тактических ракет (ПУ ТР) «Точка-У», 226 танков Т-64 (в том числе 21 «Булат»), один Т-72, 56 БРДМ-2, 26 БРМ-1К, три БМД-1 и 21 БМД-2, 62 БМП-1 и 385 БМП-2, семь БТР-4, два БТР-3, 137 БТР-80, 58 БТР-70, восемь БТР-60, шесть БТР-Д и 94 МТЛБ, 79 САУ (семь 2С9, 31 2С1, 33 2С3, две 2С5, пять 2С19, одна 2С7), 59 буксируемых орудий (19 Д-30, три Д-20, 37 2А65), 40 РСЗО (24 БМ-21, 15 «Ураган», один «Смерч»), 10 самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Конкурс» (9П148), три ЗРК «Оса» и два «Стрела-10», две ПУ и три пускозаряжающих установки (ПЗУ) ЗРК «Бук», две «Тунгуски».

Из этого количества были захвачены ополченцами 51 Т-64 (в том числе три «Булата»), один Т-72, 19 БРДМ, 13 БРМ-1К, две БМД-1, три БМД-2, 29 БМП-1, 120 БМП-2, три БТР-4 (один К, два Е), 37 БТР-80, 21 БТР-70, один БТР-60, два БТР-Д, 36 МТЛБ, одна 2С9, 11 2С1, девять 2С3, одна 2С5, две 2С19, восемь Д-30, две Д-20, 20 2А65, три БМ-21, один «Ураган», четыре 9П148, 21 МТ-12, две «Стрелы-10». Из них четыре Т-64, одна БРДМ, обе БМД-1, одна БМД-2, семь БМП-2, два БТР-70, оба БТР-Д, одна 2С9, одна 2С19, одна 2А65, одна МТ-12 затем были потеряны в боях, еще один БТР-70, как было сказано выше, перезахвачен ВСУ.

В любом случае приобретения ополченцами трофейной техники стали одновременно окончательными потерями украинской армии, для восстановления которой киевский режим предпринял усилия, заслуживающие отдельного описания..

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.