Угнать, захватить, списать или продать. Краткий курс истории украинского флота

11 декабря 1991 года президент Украины Леонид Кравчук объявил себя главнокомандующим всеми Вооруженными силами расформированного Советского Союза на своей территории. Украине послушно присягнули войска всех трех военных округов (Прикарпатского, Одесского и Киевского), а также моряки-пограничники Балаклавской и Одесской бригад. Новороссийская пограничная бригада, в свою очередь, отошла России.

Но Черноморский флот, базировавшийся в украинском теперь Севастополе, присягать Украине отказался. Это сделали, несмотря на сильное давление Киева, лишь отдельные офицеры и матросы, сразу превратившиеся на флоте в изгоев.

Москва решила, раз такое дело, флот не отдавать. В результате положение Черноморского флота стало очень двусмысленным и юридически неопределенным.

Одинокая подлодка

Тем временем стали повторяться довольно опасные попытки захвата Украиной отдельных кораблей. Так, 13 марта 1992 года часть экипажа наиболее современной на флоте подлодки Б-871 под руководством ее замполита приняла украинскую присягу. Однако два матроса заперлись в аккумуляторном отсеке и заявили, что взорвут лодку, если не получат связь с командиром. В результате мероприятие по «приватизации» лучшей подводной лодки флота провалилось.

Зато другое мероприятие удалось. 21 июля 1992 года из Донузлава в Одессу сбежал сторожевик СКР-112, который вошел в состав Военно-морских сил Украины (они формально были образованы 5 апреля) под номером U132.

Впрочем, в отличие от новейшей Б-871 сторожевик СКР-112 был настолько старым, что никакой боевой ценности не представлял и уже в 1994 году был утилизирован.

Все эти эпизоды показывают, что Украина сразу же стала вести себя по отношению к РФ как к враждебному государству. Но на прямое вооруженное противостояние на тот момент были не готовы обе стороны. Поэтому все-таки приходилось искать некие компромиссы.

3 августа 1992 года президентами России и Украины было подписано соглашение о совместном использовании системы базирования и материально-технического обеспечения Черноморского флота на период до 1995 года. Корабли оставались «общими» и ходили под флагом ВМФ СССР – хотя остальные флоты и Каспийская флотилия ВМФ РФ еще в 1992 году подняли Андреевские флаги. Окончательное соглашение о разделе Черноморского флота было подписано 28 мая 1997 года.

Еще до начала дележа ВМС Украины приобрели некоторое количество боевых кораблей и катеров (не считая «мятежного» СКР-112), которые были либо взяты недостроенными на верфях, либо получены из состава вышеупомянутых пограничных бригад. ВМС получили три бывших пограничных сторожевых корабля: «Гетман Сагайдачный» пр. 1135П (позже классифицирован как фрегат) и два корабля проекта 1124П («Черновцы» и «Днепр», позже переименованный в «Винницу», классифицированы как корветы).

Также на верфях в Киеве были захвачены два почти достроенных малых противолодочных корабля (МПК) проекта 1124М, получившие названия «Луцк» и «Тернополь». На верфи в Феодосии – десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322, названный «Донецком». Три пограничных корабля проекта 1241П («Григорий Куропятников», «Григорий Гнатенко» и ПСКР-813, позже переименованный в «Полтаву») и пограничные катера вошли в состав Береговой охраны Украины. Причем катеров было довольно много: четыре бронекатера проекта 1204, четыре катера на подводных крыльях проекта 133, 17 катеров проекта 205П и 32 проекта 1400 (часть – в недостроенном состоянии в Феодосии). Один из катеров проекта 1400 позже был передан в ВМС под названием «Скадовск». Наконец, в состав ВМС Украины был включен десантный катер проекта 1176 Д-305 (переименован в «Вол», затем в «Сватово»).

БРАТСКИЙ ДЕЛЕЖ

По договору 1997 года подразумевалось, что Черноморский флот будет поделен пополам – но при этом, впрочем, Россия имеет право выкупить часть кораблей и катеров, отходящих Украине. Общий результат данного процесса оказался весьма своеобразным.

Из трех подводных лодок – современной Б-871 проекта 877 (упомянута выше), старой Б-380 проекта 641Б и совсем старой Б-435 проекта 641 – Украине досталась лишь последняя (получила название «Запорожье»).

Из четырех крупных надводных кораблей – ракетного крейсера «Москва» проекта 1164 и трех больших противолодочных кораблей (БПК) проекта 1134Б («Очаков», «Керчь», «Азов») – России достались все четыре.

Из пяти сторожевых кораблей проектов 1135 и 1135М России достались «Ладный» пр. 1135 и «Пытливый» пр. 1135М, оба были построены в 1980-е годы и до сих пор находятся в составе ЧФ.

Украина получила «Безукоризненный» (переименован в «Николаев») и «Беззаветный» («Днепропетровск») пр. 1135 и «Разительный» («Севастополь») пр. 1135М. Все эти корабли были 1970-х годов постройки. «Николаев» был утилизирован уже в 2001 году, списанный «Днепропетровск» утонул в 2005 году, «Севастополь» в 2004 году был продан в Турцию как плавучая мишень.

Из двух МПК проекта 1145, пяти относительно новых МПК проекта 1124М и пяти старых МПК проекта 1124 Украина получила лишь два корабля последнего проекта: МПК-43 (переименован в «Сумы») и МПК-52 («Херсон»). Уже к концу 1990-х оба они были утилизированы. Впрочем, Украине достались еще два МПК проекта 1241П (аналогичны вышеупомянутым пограничным кораблям): МПК-93 (переименован в «Ужгород») и МПК-116 («Хмельницкий»).

Из четырех малых ракетных кораблей (МРК) – современный «Бора» проекта 1239 и три не новых, но боеспособных проекта 1234 – Россия взяла себе все четыре.

Из семи современных на тот момент ракетных катеров Россия забрала себе все четыре катера пр. 12411, оснащенных очень мощными сверхзвуковыми противокорабельными ракетами (ПКР) «Москит» (такие же установлены на МРК проекта 1239), а также катер проекта 12417 со старыми дозвуковыми ПКР «Термит», но с новым зенитным ракетно-пушечным комплексом «Кортик». Украине достались лишь два катера проекта 1241Т с «Термитами»: Р-54 (переименован в «Никополь», затем в «Приднепровье») и Р-63 («Кременчуг»).

Зато из шести старых ракетных катеров на подводных крыльях проекта 206МР Россия взяла только один, перевооруженный на современные ПКР «Уран». Остальные пять катеров с древними «Термитами» были оставлены Украине. Из них в строй украинского флота вошли только Р-262 (переименован в «Прилуки») и Р-265 («Каховка»). Р-251 («Цюрупинск») и Р-260 («Умань») отправились на утилизацию, Р-15 («Конотоп») был передан ВМС Грузии под названием «Тбилиси» и в августе 2008 года взорван российскими десантниками в Поти («Война 08.08.08 – послесловие», «НВО» от 03.08.18).

Украина также получила три старых рейдовых катера проекта 376У, которые в ЧФ числились вспомогательными. В украинских ВМС они были вооружены пулеметами и названы «артиллерийскими катерами».

«Почти пополам» были поделены черноморские тральщики. Разумеется, Россия забрала новейший морской тральщик проекта 12660. А также получила четыре морских тральщика проекта 266М, два базовых тральщика проекта 1265 и два рейдовых тральщика (по одному пр. 1258 и пр. 12592). Украине достались два тральщика проекта 266М («Зенитчик», переименованный в «Желтые воды», затем в «Чернигов», и «Разведчик», ставший «Черкассами»), два проекта 1265 (БТ-79 («Мелитополь») и БТ-126 («Мариуполь»), один проекта 1258 (РТ-214, переименованный в «Геническ»).

Из девяти больших десантных кораблей (БДК) (четыре старых пр. 1171, пять современных пр. 775) Украине достались «Илья Азаров» проекта 1171 и «Константин Ольшанский» проекта 775. Поровну были поделены старые средние десантные корабли (СДК) проекта 773 (по одному) и малые десантные корабли (МДК) на воздушной подушке проекта 12322 (по три). Украина получила СДК-137 (переименован в «Кировоград»), МДК-57 (стал «Краматорском»), МДК-93 («Горловка»), МДК-123 («Артемьевск»). Причем «Краматорск» и «Артемьевск» так и не были введены в строй и утилизированы в 1998–2000 годах.

В итоге Россия получила практически все корабли и катера Черноморского флота, представлявшие хоть какую-то боевую ценность, оставив Украине почти исключительно металлолом (за исключением «Ольшанского»).

На Украине, однако, никто этим особенно не возмутился. А в России в тот период «свободные и независимые» СМИ и оппозиционные партии бились в истерике по поводу самого факта дележа флота, так и не поняв его суть (многие не поняли и до сих пор).

НЕЗАВИСИМОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

Полученный флот фактически создавал Украине лишь проблемы. Как было показано выше, значительная часть кораблей и катеров была отправлена на утилизацию, так и не войдя в строй. Кроме того, в 2004 году БДК «Ровно» стал гражданским сухогрузом.

В 2001 году был достроен находившийся на верфи в Феодосии МДК на воздушной подушке проекта 12322 «Иван Богун» – и сразу же продан в Грецию вместе с «Горловкой», а «Донецк» был утилизирован в 2008 году. В 2005-м утонул при разборке МПК «Черновцы» проекта 1124П.

В 2012 году были списаны и оставлены в отстое в Севастополе МПК «Ужгород» проекта 1241П, ракетные катера «Кременчуг» проекта 1241 и «Каховка» проекта 206МР, оба тральщика проекта 1265 («Мелитополь» и «Мариуполь»).

Из состава Береговой охраны были утилизированы или проданы все четыре катера проекта 133, 12 проекта 205П, восемь проекта 1400. Правда, началось строительство новых пограничных катеров: по одному типов «Катран» и «Орлан», 21 типа «Калкан», 12 типа UMS1000 (американского проекта). Но все эти катера были либо вооружены только пулеметами, либо вообще не несли никакого бортового вооружения.

Очевидна была необходимость строительства «нормальных» кораблей и катеров для ВМС, тем более что Украине от СССР достались огромные кораблестроительные мощности. Первыми из таких кораблей должны были стать корветы проекта 58250. К середине 2020-х годов предполагалось построить 10–12 корветов со сдачей головного в 2012 году.

Корветы должны были нести иностранное вооружение, в том числе французские ПКР «Экзосет» и зенитные управляемые ракеты (ЗУР) «Астер». Головной корвет «Владимир Великий» был заложен в мае 2011 года. Он так и не был даже спущен на воду, оставаясь на верфи в готовности менее 50%, при этом строившая его верфь обанкротилась и была ликвидирована. Следующие корабли данного проекта не закладывались.

В 2012 году началось строительство малых бронекатеров проекта 58155 «Гюрза-М», вооруженных 30-мм пушками, и теоретически противотанковыми управляемыми ракетами (ПТРК) «Барьер» (фактически они не были установлены). По своему боевому потенциалу эти катера способны эффективно бороться лишь с «себе подобными», то есть с катерами малого водоизмещения (менее 100 т). Всего в строй были введены (уже после 2014 года) семь катеров проекта 58155: «Аккерман», «Бердянск», «Никополь», «Кременчуг», «Лубны», «Вышгород», «Костополь». Восьмой катер был спущен на воду, но так и не вошел в состав ВМС.

В таком весьма странном состоянии украинский флот подошел к криминально-олигархическому перевороту 2014 года, также известному как «революция достоинства». Дальнейшая его судьба заслуживает отдельного описания.

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.