ОАК планирует заключить новый контракт на поставку Минобороны Ил-112В в 2019 году

Глава корпорации Юрий Слюсарь отметил, что первый экземпляр самолета находится в цехе окончательной сборки

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует заключить новый контракт на поставку Минобороны РФ военно-транспортных самолетов Ил-112В в 2019 году. Об этом сообщил президент корпорации Юрий Слюсарь в опубликованном в среду интервью газете "Ведомости".

"По имеющемуся контракту с Минобороны помимо создания одной машины в рамках ОКР [опытно-конструкторских работ] мы еще должны построить две машины в рамках начальной партии. И мы в этом году запустим производство этих самолетов. А контракт, думаю, подпишем в следующем году", - сказал Слюсарь.

Он отметил, что сейчас первый экземпляр Ил-112В находится в цехе окончательной сборки, идет отработка его систем. "Осенью планируем приступить к наземным испытаниям и аэродромным отработкам", - уточнил собеседник издания.

Слюсарь признал, что работа по созданию нового военно-транспортного самолета "идет непросто", однако заверил, что все требования военных относительно облика новой машины будут выполнены. "В этом не может быть никаких сомнений", - заключил президент ОАК.

Контракт на поставку Су-30СМ

Также глава ОАК рассказал, что копрорация рассчитывает до конца года подписать с Минобороны РФ новый контракт на поставку истребителей Су-30СМ.

"Конечно, хотя не могу вам сказать количество, которое предусмотрено в госпрограмме вооружений", - сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли подписание новых контрактов с военными по этому истребителю.

"В этом году планируем подписать новый контракт, который обеспечит загрузку ИАЗа [Иркутского авиационного завода] в ближайшие годы на уровне 12-14 машин в год", - уточнил Слюсарь.

Он отметил, что корпорация не меняет планы по экспортным поставкам Су-30. "Семейство Су-30 имеет хорошие перспективы, самолеты проданы в большое количество стран и, надеемся, будут продаваться еще", - сказал собеседник издания.

Поставки МиГ-35

Слюсарь добавил, что Минобороны РФ получит на начальной стадии шесть истребителей МиГ-35.

"По МиГ-35 планируем поставить шесть машин на начальной стадии, первые - уже в этом году. По МиГ-35 мы, кстати, впервые опробуем с Минобороны модель так называемых опережающих поставок. Это позволит нам сохранить ритмичность и снизить затраты на производство самолетов, а Минобороны - получить новые машины несколько раньше, чем предполагает график гособоронзаказа", - сказал собеседник издания.

Ранее Слюсарь говорил, что контракт на поставки МиГ-35 Минобороны РФ может быть подписан в 2018 году. Как ожидается, первым в Воздушно-космических силах России новые самолеты получит Государственный летный испытательный центр в Ахтубинске. Кроме того, предполагается, что пилотажная группа "Стрижи", использующая сейчас МиГ-29, также получит МиГ-35.

Затраты на "Суперджет"

Президент ОАК рассказал, что разработка уменьшенной до 75 мест версии самолета SSJ-100 может обойтись примерно в 50 млрд рублей.

"Инвестиции в подобную разработку и испытания могли бы составить порядка 50 млрд руб.", - сказал он, отвечая на вопрос, сколько может стоить разработка.

Со ссылкой на предварительные оценки "Гражданских самолетов Сухого" (ГСС, производитель SSJ-100) Слюсарь отметил, что за счет современных решений на уменьшенной версии лайнера "можно получить экономию топлива до 5%, оптимизировать до 10-15% веса конструкции".

О планах ГСС создать новую модификацию SSJ-100 стало известно в конце прошлого года. Как сообщил журналистам президент компании Александр Рубцов, на рынок самолет может выйти в 2022 году. В апреле Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост вице-премьера РФ, сообщил, что на создание 75-местного "Суперджета" из резервного фонда правительства будет выделено 6 млрд рублей.

О самолетах

Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В с максимальной нагрузкой до пяти тонн предназначен для перевозки личного состава, техники, различных видов вооружения и других грузов. Он создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24. Первоначально военные намеревались заказать 62 машины, позднее Юрий Борисов, занимавший тогда пост замминистра обороны РФ, сообщил, что ведомство планирует приобрести не менее 100 таких самолетов. При этом Слюсарь ожидал, что с учетом гражданской модификации будет выпущено порядка 300 Ил-112.

Ранее сообщалось, что первый полет Ил-112В состоится до конца 2018 года. Вице-президент ОАК по транспортной авиации, гендиректор ПАО "Ил" Алексей Рогозин заявлял, что серийное производство Ил-112В и новой версии Ил-96 начнется в Воронеже "примерно с 2020 года".

Двухместный многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-30СМ является дальнейшим развитием Су-30МКИ и последней модификацией базового Су-30. Он доработан в соответствии с требованиями Минобороны РФ по вооружению, системам радиолокации, связи и государственного опознавания, другому оборудованию. Первые контракты на поставку Су-30СМ российской армии были заключены в 2012 году. Данный истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на значительном удалении, уничтожения воздушных, наземных и морских целей.

МиГ-35 - новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Заводские испытания нового истребителя были завершены в декабре 2017 года.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его производство началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и в Ирландии, крупнейший эксплуатант в России