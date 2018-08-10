Россия выводит на международный рынок новый ЗРК "Тор-Э2", он может интегрироваться с натовскими системами ПВО

Москва. 9 августа. ИНТЕРФАКС-АВН - РФ предлагает инозаказчикам новейший зенитный ракетный комплекс "Тор-Э2", сообщили в "Рособоронэкспорте".

"ЗРК "Тор-Э2" является долгожданной новинкой в сегменте средств ПВО малой дальности. Неслучайно к нему проявляют повышенный интерес многие иностранные заказчики из различных регионов мира. Комплекс сохранил лучшие качества, присущие линейке "Тор", и стал еще более грозным оружием защиты от любых современных средств поражения с воздуха", - заявил генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, чьи слова приведены в четверг пресс-службой компании.

Там отметили, что "Тор-Э2" разработан и производится Концерном ВКО "Алмаз-Антей". "ЗРК "Тор-Э2" способен поражать самолеты, вертолеты, крылатые, противорадиолокационные и другие управляемые ракеты. Кроме того, он эффективно уничтожает атакующие элементы высокоточного оружия, такие как планирующие и управляемые авиационные бомбы, а также беспилотные летательные аппараты в пределах зоны поражения", - сообщили в компании.

По данным "Рособоронэкспорта", батарея четырехканального ЗРК "Тор-Э2" в составе четырех боевых машин способна одновременно поразить до 16 целей, летящих с любых направлений на дальности не менее 15 км и высоте до 12 км. Боекомплект одной боевой машины составляет 16 ракет - в 2 раза больше, чем у предыдущей модификации ЗРК типа "Тор".

В пресс-службе отметили, что "Тор-Э2" может быть интегрировать в любую существующую систему ПВО заказчика, в том числе, разработанную по стандартам НАТО.

"Тор-Э2" будет представляться на форуме "Армия 2018".

ЗРК "Тор-М2" (экспортная версия - "Тор-Э2) относится к системам ПВО ближнего действия, предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны. "Тор-М2" стоит на вооружении Сухопутных войск России с 2015 года. С 2018 года в войска должны пойти первые арктические ЗРК "Тор-М2ДТ".