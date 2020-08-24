Войти
Известия.ru

Путин поприветствовал участников форума «Армия-2020»

687
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр – 2020, отметив важность выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщается на сайте Кремля.


В ходе обращения он отметил, что в текущем году эти масштабные мероприятия стартуют одновременно.

«Убежден, что от такого сочетания их традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют», — сказал глава государства.

По его словам, важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности и ВТС, а также «вместе искать ответы на возникающие вызовы».

Ранее в воскресенье председатель совета директоров концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков сообщил, что на вооружение российской армии приняты зенитные ракетные комплексы «Штиль-1» и арктический «Тор-М2ДТ».

В этот же день глаза «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что спецэкспортер планирует в ближайшие пять-шесть лет вывести на международный рынок почти 50 новых образцов вооружений.



Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Путин Владимир
Фрадков Михаил
Проекты
2020-й год
Арктика
АРМИ-20XX
Тор ЗРК
Похожие новости
10.02.2020
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
10.08.2018
Россия выводит на международный рынок новый ЗРК "Тор-Э2", он может интегрироваться с натовскими системами ПВО
28.05.2018
Каким KADEX 2018 стал для России
23.12.2016
Чем вооружилась армия России в 2016 году
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.08 22:43
  • 126
В ОДКБ рассказали, в каком случае Белоруссия может обратиться за помощью
  • 24.08 22:38
  • 17
Малогабаритные автоматы "Малыш" для самообороны создали в России
  • 24.08 20:40
  • 324
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 24.08 18:23
  • 1
Ни один российский оружейный контракт не был отменен из-за ситуации с COVID-19 - глава "Рособоронэкспорта"
  • 24.08 16:36
  • 8
Флотская бифуркация, у кого кофейная гуща, гуще.
  • 24.08 16:32
  • 7
В Минобороны Белоруссии описали сценарий силовой смены курса страны
  • 24.08 15:05
  • 1
"Росэлектроника" представит около 400 разработок на форуме "Армия-2020"
  • 24.08 13:02
  • 70
Слепые «Цирконы»
  • 24.08 11:55
  • 13
«Гермес» заполнит нишу между артснарядами и тактическими ракетами
  • 24.08 11:00
  • 2
На "Армии - 2020" представили новую БМП "Манул"
  • 24.08 10:25
  • 1
Минобороны РФ презентует 3 новых конкурса на Армейских международных играх
  • 24.08 09:42
  • 8195
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 24.08 06:12
  • 1
Разработчик рассказал, какие функции будет выполнять беспилотник "Гелиос"
  • 24.08 05:15
  • 3
Россия показала новую систему ПРО
  • 24.08 02:08
  • 1
Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19