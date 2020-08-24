Путин поприветствовал участников форума «Армия-2020»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр – 2020, отметив важность выстраивания доверительных отношений в сфере безопасности и военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом в воскресенье, 23 августа, сообщается на сайте Кремля.

В ходе обращения он отметил, что в текущем году эти масштабные мероприятия стартуют одновременно.

«Убежден, что от такого сочетания их традиционно зрелищные и насыщенные программы только выиграют», — сказал глава государства.

По его словам, важно выстраивать доверительные отношения в сфере безопасности и ВТС, а также «вместе искать ответы на возникающие вызовы».

Ранее в воскресенье председатель совета директоров концерна ВКО «Алмаз-Антей» Михаил Фрадков сообщил, что на вооружение российской армии приняты зенитные ракетные комплексы «Штиль-1» и арктический «Тор-М2ДТ».

В этот же день глаза «Рособоронэкспорта» Александр Михеев заявил, что спецэкспортер планирует в ближайшие пять-шесть лет вывести на международный рынок почти 50 новых образцов вооружений.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев