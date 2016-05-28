Каким KADEX 2018 стал для России



Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Более 300 образцов оружия представили 11 российских оборонных холдингов. Основные итоги, планы и заявления, прозвучавшие на оружейной выставке в Казахстане, — в материале ТАСС

Более 300 образцов оружия представили на Международной выставке вооружения и военно-технического имущества KADEX 2018 оборонные компании из России. Всего было 11 российских холдингов и 18 входящих в их состав предприятий. Выставку в Астане посетили официальные делегации из 48 стран, а экспозиции показали 318 компаний из 28 стран.

На открытии президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал, что считает актуальным проведение KADEX 2018 в условиях нарастающей глобальной геополитической нестабильности. "Наша страна, как вы знаете, ведет миролюбивую политику, направленную на укрепление добрососедства со всеми ближними и дальними соседями. Однако сегодняшнее положение в мире заставляет всех укреплять обороноспособность страны. И мы в рамках ОДКБ то же самое стараемся делать. В тоже же время развитие оборонной сферы вооруженных сил является одним из приоритетов государства", — сказал он. По его словам, действенным инструментом их реализации выступает международная выставка KADEX — единственная в своем роде в Центрально-Азиатском регионе.

Военно-техническое сотрудничество Казахстана и России служит интересам обоих государств и основано на прочной правовой основе, созданной в рамках Организации Договора о коллективной безопасности

Арман Рамазанов

генеральный директор РГП "Казспецэкспорт"

Что показали

"Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) организовал единую российскую экспозицию на выставке. Среди экспортных новинок — бронетранспортер БТ-3Ф, автомобиль специального назначения "Тигр-М" и подтвердившая свои отличные боевые и эксплуатационные качества в ходе операции в Сирии боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор". "Уралвагонзавод" представил ее экспортную модификацию.

Модель БМПТ "Терминатор". Источник: © Пресс-служба АО "НПК "Уралвагонзавод"

На статической площадке выставлены российские автомобили "Урал-4320" и "Урал-432009".

Для военно-морских сил на стенде компании также представлены недавно получившие свое экспортное будущее образцы — корвет проекта 22800Э (шифр "Каракурт-Э") и малый ракетный корабль проекта 21635.1 (шифр "Сарсар"). Также показан катер специального назначения проекта 21980Э (шифр "Грачонок"), скоростной транспортно-десантный катер БК-16 проекта 02510 и скоростная штурмовая лодка БК-10 проекта 02450.

Также Россия представила экспортную модификацию беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Орлан-10Е". Беспилотная авиационная система (БАС) состоит из двух-четырех БПЛА, пускового устройства катапультного типа и целевой нагрузки. Беспилотник оснащается дневными фото- и видеокамерами, стабилизированным тепловизионным прибором, системой мониторинга сотовых сетей стандарта GSM или средством обнаружения радиостанций тактического уровня. Опционально БЛА может нести метеорологические датчики или датчики для радиационного, химического и биологического мониторинга. Беспилотник также выступает в качестве ретранслятора.

Вертолеты

На международной выставке вооружений KADEX 2018 холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) представил боевые, разведывательно-ударные и транспортно-штурмовые вертолеты, широко применявшиеся при выполнении задач по борьбе с терроризмом в Сирии. В частности, были продемонстрированы модели ударных машин Ми-28НЭ и Ми-35М, а также новый транспортно-десантный Ми-38Т.

Выставочный стенд холдинга "Вертолеты России". Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

По словам заместителя генерального директора по продажам военной вертолетной техники Владислава Савельева, рынок стран СНГ является для холдинга одним из самых перспективных. "Осознавая, насколько российские вертолеты востребованы в данном регионе, мы планируем развивать сотрудничество как в военном сегменте по линии ОДКБ, так и в гражданском", — процитировали в пресс-службе компании слова Савельева.

В ходе операции ВКС РФ в Сирии широко применялся транспортно-штурмовой вертолет Ми-8АМТШ, который предлагается на экспорт под обозначением Ми-171Ш. Так же, как и Ми-35М, Ми-171Ш оптимально подходит для выполнения задач по борьбе с терроризмом. Вертолет способен перевозить до 37 человек с вооружением и индивидуальным снаряжением. Отличительной особенностью винтокрылой машины является возможность перевозки легких многоцелевых автомобилей с пулеметно-гранатометным вооружением.

Самолеты

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила модели самолетов Су-30СМ, МиГ-35, Як-130, Як-152, МС-21-300, Ил-112В, Ил-114, СВТС (средний военно-транспортный самолет), Ил-78МК-90А и Бе-200.

Впервые представлен на международной выставке самолет Ил-76МД-90АЭ, экспортная модификация военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Системы ПВО

Демонстрировался широкий спектр средств ПВО и РЭБ. В частности, на оружейном рынке региона обладают перспективой радиолокационная станция дальнего обнаружения малозаметных воздушных целей "Резонанс-НЭ", зенитные ракетные комплексы "Бук-М2Э", "Тор-М2Э" и зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" показал модели зенитных ракетных систем большой дальности С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500" и С-300ПМУ2 "Фаворит", зенитных ракетных комплексах средней и малой дальности семейства "Бук" и "Тор".

Боеприпасы и авиационная ракета нового поколения

Одна из ключевых позиций на стенде концерна "Техмаш" — неуправляемая авиационная ракета нового поколения С-8ОФП калибра 80 мм с осколочно-фугасной проникающей боевой частью. Она способна поражать надводные корабли в любых метеоусловиях и в любое время суток. Позволяет выполнять боевые операции самолетами и вертолетами фронтовой армейской авиации.

Стенд Концерна "Техмаш" на выставке KADEX 2018. Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

Особого внимания заслуживает и образец реактивного снаряда в снаряжении термобарической смесью для ТОС-1А. Снаряды этой системы калибра 220 мм способны поражать цель на расстоянии до 6 км. Выпущенный боеприпас подрывается у поверхности цели, в результате чего содержащееся в нем взрывчатое вещество смешивается с воздухом и воспламеняется. Происходит объемно-детонирующий подрыв.

Также в Казахстане был представлен 125-мм выстрел 3ВБК16 с кумулятивным снарядом к танковой пушке Д-81. Боеприпас предназначен для поражения бронированных целей, фортификационных и инженерных сооружений, огневых позиций артиллерии, минометов, ракетных установок.

Среди экспонатов также неуправляемая авиационная ракета С-8КОМ с кумулятивно-осколочной частью, предназначенная для поражения бронированной техники и легкоуязвимых наземных целей.

О чем стало известно

Истребители Су-30СМ для Казахстана

На KADEX 2018 генеральный директор компании "Казспецэкспорт" Арман Рамазанов сообщил ТАСС, что Россия и Казахстан подписали новый контракт на поставку партии истребителей Су-30СМ. Также об этом 24 мая в интервью на ПМЭФ-2018 рассказал президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Истребители Су-30СМ из состава 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана. Талдыкорган, август 2017 года. Источник: Григорий Беденко / informburo.kz

"Сегодня подписали контракт на поставку восьми самолетов Су-30СМ Казахстану. Мы очень рады, это серийный, эффективный, хорошо зарекомендовавший себя самолет, который безусловно пополнит парк ВВС Казахстана новым современным истребителем", — сказал он.

Мы высоко ценим добрые отношения с нашими партнерами из Республики Казахстан. Уверен, что новый контракт на поставку российских истребителей Су-30СМ будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами

Юрий Слюсарь

президент ОАК

Как уточнили в корпорации "Иркут", новая партия самолетов будет поставлена до 2020 года. Они пополнят авиапарк Су-30СМ ВВС Казахстана, которые стоят на вооружении страны с 2015 года. Предыдущий контракт на поставку 12 самолетов страны подписали в ходе форума "Армия-2017".

СУ-30СМ Сверхманевренный истребитель поколения 4+. Оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением. Самолет способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса "воздух – воздух" и "воздух – поверхность". Также машина может использоваться для подготовки пилотов перспективных многофункциональных сверхманевренных одноместных истребителей.

"Буки" в Казахстан

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков в ходе посещения на выставке стенда Концерна ВКО "Алмаз-Антей" заявил, что страна купила у России один дивизион "Бук-М2Э" на гусеничном шасси, также планируется подписать контракт на еще один. Министр также выразил интерес к новейшим российским зенитным ракетным комплексам "Бук-М3" и комплексам "Панцирь-С1".

Модель комплекса "Бук-М2Э" на стенде Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Источник: © Дмитрий Решетников/ТАСС

"Бук-М2" разработки НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова несет четыре ракеты, которые обеспечивают поражение до 24 воздушных целей, движущихся со скоростью до 830 м/с на дистанции от 3 до 45 км и на высоте от 15 м до 15 км.

Дистанционно-управляемый боевой модуль

"Казахстан Парамаунт Инжиниринг" подписало с российским Центральным научно-исследовательским институтом "Буревестник" и АО "Западно-Казахстанская машиностроительная компания" трехсторонний меморандум о сотрудничестве в разработке боевых модулей. Стороны договорились о совместной разработке и производстве 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля, который установят на бронированные колесные машины. Разработки начнутся в этом году.

Кстати, в 2016-м на KADEX был представлен БТР "Барыс" с 57-мм автоматической пушкой на боевом модуле "АУ-220M".

Поставки Ми-26Т2В военным

Заместитель гендиректора по продажам военной техники холдинга "Вертолеты России" Владислав Савельев сообщил, что рассчитывают в 2019 году заключить контракт с Минобороны РФ на поставку первой партии модернизированных вертолетов Ми-26Т2В.

Опытный образец холдинг изготавливает за собственный счет. "Министерству обороны мы его представим, я думаю, в конце этого — начале следующего года", — сказал он. Савельев добавил, что в государственной программе вооружения до 2027 года предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации. Вертолет будет иметь отличия от Ми-26Т2 в составе экипажа, в функциональных возможностях навигационных комплексов и бортового оборудования, а также в комплексах связи, специфических для Минобороны.

Версия "В" создается на базе Ми-26Т2 — модернизированная версии Ми-26Т с новой авионикой.

Стрелковый комплекс "Вега" для Казахстана

Группа "Кронштадт" и Западно-Казахстанская машиностроительная компания договорились адаптировать тренажерный стрелковый комплекс "Вега" для дальнейшего продвижения и поставок этой системы на территории Казахстана.

Тренажер помогает осваивать приемы обращения с оружием и приобретать практические навыки прицельной, интуитивной и скоростной стрельбы из беспроводных имитаторов с механическими и оптическими прицелами в моделируемой обстановке днем и ночью, в любых погодных условиях, на любой местности, в любое время года без расхода боеприпасов. Важный функционал "Веги" — оценка полученных обучаемыми знаний и навыков.

Поставки Ми-38Т

Планирует поставить военным первые вертолеты Ми-38Т в 2019 году. "У нас контракт предусматривает возможность досрочной поставки, но в силу того, что там внесены изменения по бортовому радиоэлектронному оборудованию, которое наши коллеги из холдинга КРЭТ ведут, поэтому поставки будут в 2019 году", — пояснил глава холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Ми-38Т. Источник: © Всеволод Владимиров/ТАСС

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью.

МИ-38Т Транспортно-десантная версия вертолета Ми-38. На нем предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета. Проект Ми-38Т позволяет создать специализированные версии, в том числе "арктический" вариант вертолета. Ми-38Т получил "стеклянную кабину", современный пилотажно-навигационный комплекс, шестилопастной основной винт и Х-образный рулевой винт.

Модернизация вертолетов-амфибий Ми-14

Вопрос модернизации вертолетов-амфибий Ми-14, решение о начале соответствующих опытно-конструкторских работ может быть принято до конца 2018 года.

"На сегодняшний день данный вопрос еще находится в проработке с Минобороны. Мы получили от военного ведомства техническое задание на проведение опытно-конструкторских работ, выдали свои предложения, но решение, в какой конфигурации и каком объеме проводить указанные работы, остается за министерством. Холдинг "Вертолеты России" готов к любым заказам", — сказал заместитель гендиректора холдинга по продажам военной техники Владислав Савельев.

Противолодочный вертолет Ми-14ПЛ был создан в 1960-х годах на базе Ми-8. Вертолет-амфибия получил днище-лодку и два поплавка по бокам корпуса, которые одновременно служили обтекателями для опор шасси. На данный момент вертолет снят с вооружения ВМФ России. Всего, по данным из открытых источников, было построено 273 Ми-14ПЛ.

Проект возобновления производства Ми-14В был представлен в ходе Международного военно-морского салона в июле 2015 года.

Подготовил Роман Азанов