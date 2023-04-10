Эволюция "Тора" и проверка боем: в чем успех ракетного комплекса ПВО России

Рассказываем об особенностях семейства зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор" от концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей"

9 апреля в России отмечается День войск противовоздушной обороны (ПВО). Он установлен указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года и празднуется ежегодно во второе воскресенье апреля. В настоящее время Воздушно-космические силы России оснащены современными системами и комплексами противовоздушной и противоракетной обороны, позволяющими перехватывать цели от малых беспилотных летательных аппаратов (БЛА) у земли до баллистических ракет на гиперзвуковых скоростях высоко в стратосфере. Одно из таких средств ближнего перехвата — семейство зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Тор" разработки концерна воздушно-космической обороны (ВКО) "Алмаз-Антей".

ТАСС собрал информацию об этом комплексе с уникальными техническими решениями и характеристиками, а также его экспортном потенциале.

Что сделано впервые на ЗРК

Работы над войсковым тактическим ЗРК начались в середине 1970-х годов после принятия на вооружение комплекса малой дальности "Оса", ставшего первым отечественным автономным мобильным зенитным ракетным комплексом, где разведывательные и огневые средства размещались на одной боевой машине. Головным производителем был назначен Ижевский электромеханический завод (ныне — ИЭМЗ "Купол", входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей"). Комплекс был призван ответить на новые угрозы, появившиеся в тот момент на поле боя, — противорадиолокационные и низколетящие крылатые ракеты, управляемые авиабомбы и другие современные средства воздушного нападения. Для поражения таких сложных целей требовались минимальное время реакции комплекса на появляющиеся угрозы, наличие мощной высокопроизводительной радиолокационной станции (РЛС), автоматизация боевой работы, скоростная зенитная управляемая ракета с эффективной боевой частью.

Работа расчетов тактических зенитных ракетных комплексов «Тор-М1» Западного военного округа, выполняющих задачи в ходе проведения специальной военной операции. Источник: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

Комплекс под кодовым обозначением "Тор", принятый на вооружение в 1986 году, в полной мере соответствовал всем этим требованиям. Компоновка машины стала революционной: впервые в мировой практике был реализован вертикальный пуск зенитных ракет, впервые было обеспечено хранение боекомплекта внутри боевой машины. Впоследствии, в 2016 году, "Торы" стали первыми в мире ЗРК, способными вести огонь в движении.

Так же как и в предшествующем комплексе "Оса", боевая машина ЗРК "Тор" являлась автономной боевой единицей. РЛС обнаружения целей, РЛС наведения с фазированной антенной решеткой и электронным управлением лучом и пусковая установка были интегрированы в антенно-пусковом устройстве (АПУ). Моторный отсек, аппаратная часть, боекомплект и места работы расчета имели противоосколочную защиту.

Примененные при создании комплекса инновационные решения определили его высокий модернизационный потенциал. За время эксплуатации "Тора" прошло три волны его серьезных улучшений — в 1991 году до уровня "Тор-М1", в 2009-м — до "Тор-М2У", в 2016-м — до "Тор-М2". Каждая модернизация существенно (по ряду параметров — в несколько раз) улучшала тактико-технические характеристики по сравнению с предшественниками.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) малой дальности "Тор-М2У". Источник: http://sadko.biz/

"Тор" предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, планирующих авиабомб, самолетов, вертолетов и БЛА, в том числе объединенных в рой. Причем "Торы" второго уровня модернизации, начиная с "Тор-М2У", способны это делать, двигаясь на скорости до 40 км/ч вместе с защищаемыми силами на марше или в подвижных видах боя, не ограничивая их маневра.

ЗРК может самостоятельно контролировать воздушное пространство в своей зоне ответственности и сбивать все воздушные цели, не опознанные системой "свой — чужой". В боекомплекте последней модификации — "Тор-М2" — 16 зенитных ракет с дальностью поражения свыше 16 км и высотным диапазоном от 10 м до 12 км. Модернизированная РЛС комплекса способна обнаруживать воздушные цели на расстоянии до 32 км, причем радар "видит" даже летательные аппараты, созданные с использованием технологии снижения радиолокационной заметности ("стелс"). Благодаря точности наведения современные ЗРК семейства "Тор" работают по принципу "одна цель — одна ракета", что в сочетании с внушительным боезапасом позволяет отразить массированный налет.

ЗРК «Тор-М2». Источник: https://kupol.ru/

"Боевая машина комплекса "Тор" является выдающимся воплощением инженерной мысли. Особенности конструктивных решений позволили добиться высокой эргономики, а также разместить внутри боевой машины сами средства поражения. Тем самым средствам разведки потенциального противника "Тор" сложнее определить как машину ПВО", — рассказал ТАСС на международной выставке Aero India 2023, проводимой в феврале в индийском Бангалоре, представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей".

Универсальная платформа

"Тор" выпускается на широкой номенклатуре шасси. Изначально боевая машина создавалась на гусеничном ходу, однако выпускается и колесный вариант — "Тор-М2К". Летом 2020 года начальник войсковой ПВО ВС РФ генерал-лейтенант Александр Леонов в интервью журналу "Национальная оборона" рассказывал, что в России разрабатывается модификация ЗРК "Тор-М2" на колесном шасси с возможностью преодоления вплавь водных преград.

Арктический вариант "Тор-М2ДТ" изготовлен на базе двухзвенного гусеничного вездехода ДТ-30ПМ "Витязь", который благодаря низкому удельному давлению на грунт способен передвигаться в условиях полного бездорожья и условиях Крайнего Севера. Это было подтверждено в ходе пробега по маршруту Тикси — Котельный через ледовые торосы Северного Ледовитого океана.

ЗРК "Тор-М2ДТ". Источник: © Ольга Смольская/ТАСС

Еще одна модификация — "Тор-М2КМ". Это автономный боевой модуль, который может быть размещен на любом объекте или носителе: на шасси подходящей грузоподъемности, крыше здания, железнодорожной платформе и даже палубе корабля. В частности, в 2016 году автономный боевой модуль "Тор-М2КМ" прошел испытания в открытом море. Модуль, установленный на вертолетной площадке фрегата "Адмирал Григорович", шедшего со скоростью 10 узлов, успешно поразил воздушные мишени — высокоскоростную, а также имитировавшую противокорабельную крылатую ракету. По мнению специалистов, появление морского "Тора" значительно усовершенствует систему ПВО в российской корабельной группировке.

Экспортный потенциал

Российские средства ПВО всегда вызывали и продолжают вызывать большой интерес потенциальных зарубежных заказчиков. Так, в 1997 году 13 комплексов "Тор-М1" впервые были поставлены в Китай, а в 2000 году 21 ЗРК получила страна НАТО — Греция. В 2006 году Сергей Чемезов, на тот момент глава компании "Рособоронэкспорт", заявил, что Россия полностью завершила поставку ЗРК "Тор-М1" в Иран, Исламская Республика получила в общей сложности 29 комплексов. Одну батарею из четырех пусковых установок ЗРК "Тор-М2КМ" получила Армения. "Тор-М2К", поставленные Республике Беларусь, прикрывали район Белорусской АЭС во время ее строительства.

Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2К». Источник: https://kupol.ru/

В 2013 году на полигоне Капустин Яр под Астраханью прошли демонстрационные стрельбы в рамках тендера на зарубежные продажи комплекса "Тор-М2КМ", подтвердившего свои характеристики. Пресс-служба концерна ВКО "Алмаз-Антей" сообщила, что ЗРК показал стопроцентную эффективность, поразив все назначенные воздушные мишени с расходом одной ракеты на каждую цель.

В 2019 году стало известно, что Россия получила ряд заявок от иностранных заказчиков на поставку комплексов ПВО "Тор-Э2". Какие конкретно страны — не сообщалось. В феврале 2023 года на выставке Aero India 2023 генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил ТАСС, что Россия ведет технические консультации с Индией по производству там ЗРК "Тор-М2КМ". Кстати, на этой индийской выставке к "Тор-М2КМ" в модульном исполнении был большой интерес.

Макет ЗРК "Тор-М2КМ". Источник: Марина Лысцева/ ТАСС

ЗРК "Тор-Э2", "Тор-М2К" и "Тор-М2КМ" демонстрировались в российском павильоне международной выставки вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби. Несмотря на внешнеполитическую ситуацию, экспозицию концерна ВКО "Алмаз-Антей" посетили более 30 делегаций из полутора десятков стран, наибольшую заинтересованность проявили представители государств Ближнего Востока. Потенциальных ближневосточных инозаказчиков привлекла модульная версия "Тора", так как ее удобно использовать для защиты нефтяных вышек от воздушного нападения. К примеру, российские ЗРК могли бы надежно защитить нефтеперерабатывающие мощности саудовской компании Saudi Aramco, неоднократно подвергавшиеся нападению дронов-камикадзе и крылатых ракет йеменских хуситов.

На выставке IDEX 2023 официальный представитель концерна ВКО "Алмаз-Антей" рассказал ТАСС, что ЗРК "Тор-А" (экспортная версия "Тор-М2ДТ") может нести удвоенный БК зенитных управляемых ракет — 16 на АПУ и еще 16 — в запасе. Экспортные версии ЗРК "Тор-М1" располагали боезапасом в восемь ракет, "Тор-Э2" — в 16.

Сообщалось, что модификация "Тор-Э2" может быть напрямую сопряжена как с вышестоящими — ЗРК "Бук-М3", так и с нижестоящими средствами ПВО — ЗРК и зенитными артиллерийскими комплексами ближнего действия и ПЗРК — посредством модернизированного в 2020 году комплекта средств связи. Эксперты также отмечают, что стоимость ракет "Тора" ниже, чем у прочих ЗРК.

Эффективность "Торов" подтверждена в бою

"Торы" принимали и продолжают принимать участие в боевых действиях, где показали себя с наилучшей стороны. Виктор Мураховский, главный редактор журнала "Арсенал Отечества", назвал комплексы "Тор-М2КМ", поставленные Армении, единственным эффективным средством огневого поражения беспилотников в ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе 2020 года. "В отсутствие внешнего целеуказания и централизованного управления противовоздушным боем они были вынуждены действовать автономно, в рассредоточенных боевых порядках мелких подразделений", — рассказывал Мураховский. Эксперт отмечал, что расчеты ЗРК "Тор-М2КМ" уничтожили свыше 60 летательных аппаратов, включая шесть турецких разведывательно-ударных беспилотников Bayraktar TB2, при этом коэффициент расхода ракет на одну цель составил 1,1–1,2, то есть практически каждая зенитная ракета поразила цель.

С начала проведения специальной военной операции (СВО) на Украине комплексы семейства "Тор" несут круглосуточную боевую вахту, защищая мирных жителей, боевые позиции российских войск и стратегически важные объекты от средств воздушного нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также они служат прикрытием для более дальнобойных российских ЗРК — например, "Бук-М3". Минобороны РФ неоднократно демонстрировало кадры боевой работы "Торов", называя комплекс "сверхнадежным щитом от нападения воздушных объектов противника".

ЗРК "Тор-М2У". Источник: http://sadko.biz/

Благодаря работе российских зенитчиков широко разрекламированные в иностранных СМИ БЛА Bayraktar TB2 практически перестали появляться над полем боя уже в первые месяцы проведения СВО. "Нас пугали: "Байрактар", "Байрактар". Оказалось, одна из самых простых целей наших. Летит прямолинейно, с одинаковой скоростью, на определенной высоте. Поэтому для нас это самая простая цель", — приводило российское военное ведомство слова военнослужащего из расчета "Тора", сбившего турецкий беспилотник уже на вторые сутки проведения СВО.

Последующие публикации видео и сообщений военного ведомства только подтверждали высокую эффективность его боевого применения. Так, в одном из комментариев Минобороны РФ говорилось, что расчеты "Тор-М1" обнаружили и уничтожили БЛА, запущенные противником под прикрытием воздушных шаров. 24 ноября 2022 года были показаны кадры, как "Тор-М2У" уничтожил достаточно крупные украинские разведывательные БЛА.

В ходе боев расчетам ЗРК приходится менять позиции по несколько раз за смену, потому что разведка ВСУ ведет настоящую охоту за комплексами. Однако возможность совмещать походный и боевой режимы работы установки сводит опасность к минимуму.

Нет пределов совершенству

По результатам боевого применения комплексы "Тор" непрерывно улучшаются. Так, в феврале 2023 года заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации ИЭМЗ "Купол" Илья Рыков сообщил, что благодаря доработке ЗРК он способен эффективнее перехватывать снаряды американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

В марте гендиректор ИЭМЗ "Купол" Фанил Зиятдинов рассказал ТАСС, что дальнейшая модернизация "Тор-М2" позволит российским войскам поражать воздушные цели, которые пока только находятся в разработке. По его словам, примененные технические решения позволят существенно повысить характеристики ЗРК по обнаружению малоразмерных целей, а дальнейшая автоматизация работы комплекса в перспективе обеспечит выполнение задач практически без участия оператора. "Ему останется только нажимать на кнопку "пуск", все остальное "Тор" сделает сам", — отметил Зиятдинов.

Благодаря непрерывным модернизациям вот уже на протяжении нескольких десятилетий ЗРК семейства "Тор" остаются одним из лучших в мире средств противовоздушной обороны. И военная спецоперация, проводимая российскими войсками на Украине, — явное тому подтверждение.

Виктор Бодров, Роман Азанов