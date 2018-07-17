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17.07.2018
УНИАН

Морские пехотинцы США и украинские военные провели учения вблизи оккупированного Крыма

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Украинско-американские военные учения Sea Breeze
Украинско-американские военные учения Sea Breeze.
Источник: © РИА Новости, Денис Петров

Учения прошли в Николаевской области примерно в 150 км от оккупированного Россией Крыма.

В рамках "Си Бриз" взвод резервистов морской пехоты США вместе с украинскими морскими пехотинцами провели учения по нападению на воображаемого врага.

Учения прошли в Николаевской области примерно в 150 км от оккупированного Россией Крыма, сообщает Голос Америки со ссылкой на военное издание США Stars and Stripes.

Автоматные очереди и минометные выстрелы звучали в украинской степи, когда военные обеих стран обеспечивали прикрытие огнем для украинских бронированных машин БТР-4, которые быстро перевозили пехоту на позиции. Украинские пехотинцы со всех ног помчались к целям для отработки боевых действий с целями.

В тот же вечер патрули морских пехотинцев США вместе с партнерами из Украины проводили засады в темное время суток, привлекая минометную подсветку и приборы ночного видения с обеих сторон, сообщает издание.

Отработка нападений в светлое время суток и засад в темное время суток - это наземнаячасть учений "Си Бриз" в районе Черного моря, основная часть которых происходит на море. Целью учений было усилить боевую эффективность и решительность среди 17 стран-союзников и партнеров, которые принимают участие в учениях "Си Бриз" в этом году.

Учения проходят в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая запланирована на понедельник.

14.07.2018
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1 комментарий
№1
17.07.2018 15:30
Что за курица прикрываясь УНИАН статейки с такими заголовками здесь размещает?
0
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