Корейцы разработают дальнобойную ракету для собственного истребителя

Агентство оборонных разработок Южной Кореи в сентябре 2018 года намерено выбрать разработчика дальнобойной ракеты для перспективного истребителя KF-X. Как сообщает Defense News, новый боеприпас планируется принять на вооружение вместе с истребителем в 2026 году.

Программа KF-X стартовала в конце января 2016 года. В общей сложности на создание самолета планируется потратить 8,8 триллиона вон (около 7,7 миллиарда долларов). Параллельно корейские разработчики создают для истребителя вооружение и бортовые системы, включая радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой.

Новая дальнобойная ракета класса «воздух-поверхность» будет разрабатываться с использованием некоторых технологий шведско-немецкой крылатой ракеты Taurus KEPD 350. Эти технологии были переданы Южной Кореи в рамках офсетного соглашения к основному контракту на поставку 260 ракет Taurus, из которых 170 уже переданы заказчику.

О каких именно технологиях идет речь, не уточняется. Taurus KEPD 350 имеет в длину 5,1 метра и ширину — 1,1 метра. Размах крыла боеприпаса составляет 2 метра. Ракета способна выполнять полеты на скорости от 0,8 до 0,95 числа Маха и поражать цели противника на дальности около 500 километров.

Ракета может лететь к цели на высоте 30-40 метров с огибанием рельефа местности. Taurus KEPD 350 использует для наведения четыре системы: спутниковую, инерциальную, навигации по эталонному изображению ландшафта и наведения по эталонному изображению цели. Боеприпас может оснащаться одной из двух типов боевых частей: тандемной бетонобойной или кассетной.

Министерство обороны Южной Кореи планирует потратить около десяти триллионов вон на производство и покупку 120 истребителей KF-X к 2032 году. В составе ВВС они должны заменить устаревшие F-4 Phantom II и F-5 Freedom Fighter/Tiger II. Эскизное проектирование нового самолета завершилось в начале июля текущего года.

Василий Сычёв