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ЦАМТО

Taurus Sytems предлагает Республике Корея совместно разработать улучшенный вариант КР KEPD-350K

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Германо-шведская авиационная крылатая ракета большой дальности Taurus KEPD 350 на авиационной выставке ILA-2012 в Берлине. Источник: miltechmag.com.

ЦАМТО, 23 ноября. Немецко-шведская оборонная компания Taurus Sytems GmbH рассчитывает совместно со специалистами Республики Корея разработать крылатую ракету воздушного базирования, которая будет отличаться меньшими размерами и большей дальностью пуска.

Как сообщил Yonhap руководитель южнокорейского подразделения Taurus Systems Korea Co Кристоффер Древстад, ракета предназначена для перспективных истребителей KF-X и других самолетов.

Существующую версию крылатой ракеты KEPD-350K класса "воздух-земля" с дальностью полета 500 км Республика Корея закупила для оснащения истребителей F-15K. По мнению экспертов, эти боеприпасы могут использоваться для уничтожения радиолокационных станций и других важных объектов на территории КНДР.

По информации К.Древстада, дальность полета новой ракеты будет превышать 600 км и ее смогут нести более легкие истребители, включая KF-X и FA-50.

В настоящее время немецко-шведская компания ведет поиск партнера, с которым могла бы разработать и производить ракету в Корее. Около месяца назад Taurus Sytems GmbH отправила предложения ряду южнокорейских фирм и сейчас ожидает их ответов.

В рамках проекта KF-X оборонное ведомство Республики Корея работает над созданием современного национального истребителя, который заменит устаревшие самолеты F-4 и F-5. После утверждения проекта в прошлом году Korea Aerospace Industries Co. (KAI) приступила к окончательной сборке опытного образца самолета, выкатка которого, как ожидается, будет произведена в первой половине следующего года. Разработку планируется завершить к 2026 году.

В 2018 году Сеул решил разработать собственную крылатую ракету воздушного базирования и самостоятельно проводит НИОКР в этой сфере.

По мнению К.Древстада, Республика Корея в конечном итоге сможет успешно разработать свою собственную ракету для поражения укрепленных сооружений, но это может занять более 15 лет, поскольку раньше она не разрабатывала подобные боеприпасы. В то же время, Taurus планирует затратить на совместную с корейским партнером разработку около трех лет. При заинтересованности в предложении южнокорейское правительство должно представить компании свои требования к ракете.

Как сообщал ЦАМТО, в июне 2013 года Агентство программ оборонных закупок Министерства обороны Республики Корея (DAPA) приняло решение приобрести КР KEPD-350 компании Taurus Systems GmbH. Официально количество закупаемых ракет и их стоимость не раскрывались, но, по оценке, было приобретено 170-180 КР, стоимость которых оценивается в 388 млрд. вон (344 млн. долл.). В 2018 году Республика Корея подписала контракт на дополнительную покупку 90 KEPD-350K.

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Страны
Германия
КНДР
Швеция
Южная Корея
Продукция
F-15
F-4
F-5
FA-50
KF-X
Компании
DAPA
KAI
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