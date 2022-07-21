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ЦАМТО

KAI начала летные испытания национального истребителя KF-21 "Борамэ"

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Источник изображения: Фото: ROK Air Force

ЦАМТО, 20 июля. На аэродроме в Сачхоне (провинции Кенсан-Намдо) 19 июля состоялся первый испытательный полет перспективного истребителя KF-21 "Борамэ" (ранее носил обозначение KF-X) национальной разработки.

Как уточняет Koreaherald.com, самолет взлетел с аэродрома 3-го учебного авиакрыла, расположенного недалеко от штаб-квартиры южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI).

Прототип самолета KF-21 взлетел около 15:40 по местному времени и успешно выполнил посадку в 16:13. В ходе полета истребитель развил скорость около 400 км/ч. Целью первого полета являлась отработка взлета и посадки, оценка основных летных характеристик самолета, проверка структурной целостности перед началом интенсивных летных испытаний. Ранее прототип прошел наземные испытания, в т.ч. рулежные на различных скоростях.

Судя по фото испытаний, KF-21 выполнял полет с выпущенным шасси и четырьмя макетами управляемых ракет "Метеор" класса "воздух-воздух" на подфюзеляжных узлах подвески. По данным Jane's, самолет не был оснащен специализированной авионикой и разработанной Hanwha Systems для KF-21 инфракрасной системой поиска и сопровождения целей (IRST).

Как планируется, испытания нового самолета будут продолжаться до 2026 года, когда должно начаться его серийное производство. В мероприятиях будут задействованы 6 опытных образцов.

Завершающая оценка боевых возможностей KF-21 будет проведена в 2026 году, но Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) планирует провести промежуточные испытания прототипов в 2023 году. На втором этапе испытаний с 2026 по 2028 гг. планируется доработать возможности применения вооружений "воздух-поверхность".

Разработка самолета позволит Республике Корея стать восьмой страной, самостоятельно создавшей сверхзвуковой истребитель. К настоящему времени в числе данных государств: США, Россия, Китай, Япония, Франция, Швеция и европейский консорциум в составе Великобритании, Германии, Италии и Испании.

Как сообщал ЦАМТО, KAI приступила к разработке одноместного двухдвигательного многоцелевого истребителя в декабре 2015 года. Завершающая сборка первого опытного образца началась 1 сентября 2020 года на предприятии в Сачхоне (провинции Кенсан-Намдо).

Программа разработки KF-X предусматривает сборку шести опытных образцов, которые в течение четырех лет будут проходить испытания. До перехода программы на этап серийного производства эти самолеты должны совершить 2200 вылетов. Завершить разработку предполагается к середине 2026 года.

Серийное производство KF-X планируется осуществлять в течение 2026-2032 гг. Согласно планам, первые серийные самолеты получат ограниченный набор вооружений, а полным спектром ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-земля" смогут оснащаться истребители, производимые, начиная с 2029 года. Первые 120 ед. KF-X будут поставлены ВВС Республики Корея для замены устаревших F-4E "Фантом" и F-5E "Тайгер-2". Предполагается, что Индонезия приобретет до 48 самолетов в адаптированном варианте IF-X.

МНО Индонезии участвует в разработке KF-X. В соответствии с начальным соглашением, подписанным двумя странами в 2015 году, Индонезия приняла на себя обязательство оплатить 20% общих затрат на создание истребителя, которые, по оценкам, составляют около 8,8 трлн. вон (7,9 млрд. долл.). Правительство Южной Кореи оплатит 60% расходов, а KAI покроет оставшиеся 20%. В обмен на инвестиции Индонезия получит доступ к технологиям и "ноу-хау", разработанным в рамках программы, а также право на приобретение истребителей. Тем не менее, Индонезия испытывает проблемы с финансированием своей доли участия. Согласно последним договоренностям, около трети требуемой суммы Индонезия оплатит "по бартеру".

Кроме того, KAI планирует экспортировать истребители, начиная с 2028 года. Ориентировочная стоимость KF-21 должна составить 65 млн. долл. за единицу.

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