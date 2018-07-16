Российская армия провела учения на острове Гогланд перед саммитом НАТО и встречей президентов в Хельсинки

По мнению финского эксперта, большее удивление вызывает место проведения учений, чем время

Российская армия провела учения на острове Гогланд в Финском заливе, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Остров Гогланд находится примерно в 40 километрах от побережья Финляндии. На острове были проведены учения, в ходе которых военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа России совершили десантирование на остров с высоты 2,5 - 3 тысячи метров.

Сложность десантирования заключалась в неподготовленности площадки острова, а также в том, что ранее учения по десантированию не проводились с такой большой высоты. Военнослужащие использовали навигационную аппаратуру, чтобы десантироваться на нужный участок острова, замаскировали парашюты после приземления и выдвинулись вглубь острова, чтобы найти площадку для посадки вертолета.

Маркку Кангаспуро (Markku Kangaspuro), руководитель отдела исследовательских программ Александровского института, специализируется на вопросах, связанных с Россией. Он считает, что эти учения "не являются военным или политическим сигналом".

"Наверное, в Финляндии это событие привлечет особое внимание. Однако следует учитывать, что учения, ограниченные одним только Гогландом - это очень небольшие по своему масштабу учения", - подчеркивает Кангаспуро.

Демонстрация силы

Россия не назвала точное время проведения учений, но, судя по всему, они состоялись во время саммита НАТО в Брюсселе или незадолго до его начала. Между тем, в Финляндии сейчас готовятся к встрече президента Владимира Путина и президента Дональда Трампа (Donald Trump), которая должна пройти в Хельсинки 16 июля.

Время проведения учений наводит на мысль: можно ли посчитать их сигналом НАТО, Трампу и Финляндии?

"Конечно, военные учения всегда говорят о силе и хорошей военной подготовке страны", - говорит Кангаспуро.

Он тем не менее сомневается, что Россия хотела таким образом продемонстрировать свой протест против встречи Трампа и Путина. Ведь обычно военные учения проводятся потому, что военнослужащим надо развивать свои умения и навыки.

"Для этого армия и существует", - говорит Кангаспуро.

Однако выбор места для неожиданных учений кажется немного нетипичным. Кангаспуро отмечает, что когда-то Гогланд был важнейшим стратегическим местом для российской армии, но в настоящее время его не используют для проведения учений.

"Сейчас даже появилась идея открыть его для туризма", - рассказывает Кангаспуро.

До Второй мировой войны Гогланд принадлежал Финляндии.

Йоонас Лехтонен (Joonas Lehtonen)

Iltalehti.fi, Финляндия