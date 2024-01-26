"На горизонте гибридная третья мировая". Запад пугает войной с Россией (Lidovky, Чехия)

Lidovky: европейцев запугивают неизбежной войной с Россией

Возможный сценарий прямого конфликта между НАТО и Россией, представленный изданием "Бильд", вызвал широкий резонанс, пишет Lidovky. Еще несколько военных прогнозов других аналитиков говорят о неизбежности третьей мировой войны. Большинство из них автор статьи считает нереалистичными и необоснованными.

Большой резонанс и оживленную дискуссию вызвала новость немецкого издания "Бильд" о возможном сценарии войны Североатлантического альянса с Россией. Мобилизация в России может начаться уже в феврале этого года, и предполагается успех российского весеннего наступления, после которого российское руководство приступило бы к планированию вторжения в другой регион — в Прибалтику. Россия начала бы наносить мощные киберудары, а потом и устраивать провокации с привлечением русского меньшинства. Затем пришло бы время для сосредоточения российских войск в Белоруссии и соответствующего расширения контингента Североатлантического альянса по другую сторону границы.

Также Россия разместила бы в Калининградской области ракеты средней дальности и с помощью пропаганды внушила бы местному населению, что НАТО хочет напасть на Калининградскую область, которая до Второй мировой войны принадлежала Германии. Все это вылилось бы в искусственно разожженный конфликт за так называемый Сувалкский коридор, стратегическую зону вдоль польско-литовской границы, которая отделяет Белоруссию от российского анклава Калининград.

Обе стороны дождались бы подкрепления и в итоге по разные стороны границы стояли бы по полмиллиона солдат НАТО и России. В сценарии не оговаривается, началась бы война или нет, однако изложенное в нем выглядит вполне убедительно. Только вот развитие событий в нем, возможно, слишком уж спешное, и вряд ли Россия, не дождавшись результатов вооруженного конфликта на Украине, поспешила бы замахнуться на такого гиганта, как Североатлантический альянс.

Гибридная третья мировая

Уже почти вошло в моду разрабатывать военные сценарии. Этим занимаются почти все страны, а их армии в соответствии с этими прогнозами проводят учения. В Чешской Республике тоже предполагают, что война, скорее всего, сначала начнется где-то в области Суалкского коридора, и мы туда в рамках помощи НАТО направим своих солдат.

Практически все прогнозы исходят из того, что вооруженный конфликт на Украине закончится ничьей с Россией в той или иной форме. Такой исход предусматривается и в четырех из пяти сценариев организации "Глобсек", в которых рассматриваются также вероятный конфликт с НАТО, дальнейшие потери Украиной территорий на востоке и поражение Владимира Путина без устранения его режима.

Согласно материалу "Глобсек", третья мировая война не была бы полномасштабным конфликтом в стиле Второй мировой. Скорее она представляла бы собой комплекс гибридных тактик и кризис во всем мире — там, где для этого есть предпосылки, например, на Кавказе, в Боснии и Герцеговине или в Косово.

По мнению аналитиков "Глобсек", полностью устранить российскую угрозу можно, только свергнув режим Владимира Путина. То есть речь идет об убийстве главного лица или его передаче под международный трибунал и о дальнейшей замене диктаторского режима демократической системой.

Американский Институт исследования войны отмечает, что в последнее время путинский режим все чаще искусственным образом раздувает угрозы. В Институте считают, что сочувствующие Кремлю мини-блогеры начали кампанию, обвиняющую скандинавские страны: Данию, Швецию и Финляндию (две последние вступают в НАТО) — в желании занять доминирующую роль в Арктике. Россия ответила, создав Ленинградский военный округ и расширив свое военное присутствие.

Институт исследования войны отмечает, что такую же стратегию обвинения в агрессивных замыслах с привлечением блогеров русские использовали и перед началом спецоперации на Украине. Кроме того, нынешний вооруженный конфликт Владимир Путин, как и его государственная пропаганда, преподносят как войну с Западом руками "оболваненных" украинцев.

Сигнал для Европы

В Немецком совете по внешним сношениям считают, что после завершения интенсивной фазы боев на Украине России потребуется от шести до десяти лет, чтобы обновить свои вооруженные силы, чтобы они могли вступить в конфронтацию с Североатлантическим альянсом. Об этом говорится в материале совета под названием "Германия и НАТО в гонке со временем". "Для Германии и НАТО уже не стоит вопрос, придется ли НАТО и Германии воевать с третьей страной. Вопрос, когда это будет", — говорится в материале совета.

Сценарий, описанный в "Бильд", предусматривает также победу Дональда Трампа и его вступление в президентскую должность в следующем году, а также ослабление американской поддержки Европы и Североатлантического альянса. Это важный фактор — сигнал для Европы, которая должна осознать девиз Трампа, а он давно говорит, что Европа должна сама о себе позаботиться.

Авторы материала Немецкого совета по внешним сношениям призывают укреплять немецкий бундесвер, и немецкое правительство уже стоит такие планы. Вопрос, насколько быстро их удастся реализовать. Ведь в армии придется многое изменить, избавиться от излишней осторожности, кадрового кризиса и бюрократии. Точно так же немцам придется подавить чувство вины за две проигранные большие войны в Европе, встать во главе европейской обороны и сдержать Россию, продемонстрировав силу.

Но пока это все в перспективе, а сейчас на передовой — Украина. Она постепенно выдыхается из-за потерь на фронте и обстрелов в тылу, слабеет и ее воля к сопротивлению. В традиционно патриотичных регионах все больше тех, кто призывает к миру ценой территориальных уступок. Сейчас именно украинские парни и девушки умирают или лишаются конечностей, борясь и за свою страну, и за нашу безопасность.

Мы, европейцы, должны занять четкую позицию. Пока обещанные деньги — самое малое, что мы можем дать. Но нужно побыстрее придумать, что делать дальше.

Автор: Томаш Влах (Tomáš Vlach)