Британцы: слухи о войне России и НАТО призваны отвлечь от хаоса в Европе (Daily Mail, Великобритания)

Глава Минобороны Норвегии стал очередным политиком, призвавшим к подготовке к войне с Россией, пишет DM. Эйрик Кристофферсен заявил, что у НАТО есть в запасе два-три года. Читатели отреагировали однозначно: "Мы больше не верим этой глобалистской пропаганде".

Крис Джюерс (Chris Jewers)

Эйрик Кристофферсен заявил, что у стран НАТО есть "два, а может быть, три" года на подготовку.

Он предупредил, что с помощью Ирана и Северной Кореи Россия наращивает свои военные арсеналы быстрее, чем ожидалось, и что Европа должна быть готова.

Глава Минобороны Норвегии стал последним в ряду высокопоставленных западных военных деятелей, который предупредил, что у Европы есть считанные годы, чтобы подготовиться к войне против России.

В своем грозном предупреждении Эйрик Кристофферсен заявил, что у стран НАТО есть "два, может быть, три" года, чтобы подготовиться к нападению сил Владимира Путина.

На прошлой неделе главы оборонных ведомств НАТО встретились в Брюсселе, где некоторые из них подчеркнули важность повышения готовности стран Европы к войне.

Это произошло после того, как стали известны секретные планы, показавшие, что Германия готовится к нападению сил Путина на НАТО уже в 2025 году, а также после того, как высокопоставленный генерал НАТО заявил, что альянс готовится к такому сценарию, который произойдет в течение 20 лет.

В беседе с норвежским информационным агентством NTB Кристофферсен отметил, что Москва нарастила свои военные запасы гораздо быстрее, чем ожидалось.

Российская спецоперация на Украине немного приостановилась, но Путин перевел российскую экономику на военные рельсы, а это означает, что заводы в России производят оружие круглосуточно.

Более того, союзники Путина в Иране и Северной Корее также поддерживают Москву оружием, а это означает, что Россия может наращивать свой военный потенциал быстрее, чем считалось ранее.

Аналитики полагают, что Путин намерен просто "пережить" Украину, которая в значительной степени полагается на поддержку своих союзников, особенно США, прежде чем направить свои амбиции за пределы западных границ Украины, где, в частности, под угрозой находятся страны Балтии.

Норвегия также граничит с Россией в самой северной точке Европы и, таким образом, имеет жизненно важное значение для стратегии защиты континента от сил Путина.

"Россия значительно увеличила военное производство", — сказал Кристофферсен NTB.

"Они также сотрудничают с такими странами, как Иран и Северная Корея, а это означает, что Москва может добиться более быстрого наращивания своих военных возможностей, чем мы предполагали еще в прошлом году", — добавил он.

"Поэтому мы должны хорошо использовать это время, чтобы укрепить нашу собственную оборону".

Относительный мир в Европе был нарушен в феврале 2022 года с началом российской военной спецоперации на Украине, которая побудила европейские страны к действию.

Германия, например, резко увеличила свои расходы на оборону, а Финляндия быстро вступила в НАТО. Швеция собирается последовать ее примеру, как только ее заявка будет одобрена.

Однако Кристофферсен предупреждает, что большая часть европейских военных запасов направляется на Украину, чтобы поддержать силы Киева в их борьбе против русских.

Он отмечает, что то же самое можно сказать и о России, которая вложила в украинский конфликт огромные запасы военной техники, а также живой силы.

Поскольку Россия нашла способы быстро пополнить и расширить свои оружейные арсеналы, Кристофферсен говорит, что для НАТО жизненно важно продолжать поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". В настоящее время это первая линия обороны Европы

"Это рассчитанный риск, — говорит он. — Если бы опасность нападения на Норвегию была неминуемой прямо сейчас, то мы не смогли бы дать Украине так много оружия. Но пока это не тот случай".

В преддверии встречи НАТО на прошлой неделе в Брюсселе глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал страны подготовиться к конфликту.

"Нам нужно, чтобы государственные и частные субъекты изменили свое мышление и перешли к эпохе, в которой все было запланировано, предсказуемо, контролируемо и сосредоточено на эффективности, к эпохе, в которой все может случиться в любое время. Эпоха, в которой нам нужно ожидать неожиданного", — сказал он, открывая встречу.

"Чтобы быть полностью эффективными и в будущем, нам необходима военная трансформация НАТО", — добавил Бауэр.

Кристофферсен повторил эти комментарии, когда его спросили, что это означает для Норвегии и других стран НАТО.

"Конкретно это означает, что мы должны наполнить планы НАТО содержанием и обеспечить необходимые военные возможности", — заявил он норвежскому агентству печати.

"Вызов для НАТО сейчас заключается в том, что здесь есть некоторые пробелы".

В частности, он предупредил об отсутствии у НАТО достаточного ПВО и дальнобойного оружия.

"Необходимо вкладывать больше инвестиций в противовоздушную оборону, — сказал он. — Это также означает, что нам нужно иметь больше запасов, как боеприпасов, так и запасных частей".

Он также согласился со своим шведским коллегой, главнокомандующим Микаэлем Бюденом, который недавно призвал всех шведов готовиться к войне.

"Населению Норвегии следует задуматься о своей собственной готовности, о чем, собственно, и говорил Бюден. Мы рекомендуем каждому иметь дома трехдневный запас вещей первой необходимости, чтобы справиться с экстренной ситуацией самостоятельно. И мы также рекомендуем увеличить его, если вы ощущаете себя особенно уязвимыми", — добавил он.

Глава Минобороны Норвегии также обратил внимание на растущую обеспокоенность в Европе тем, что потенциальная победа Дональда Трампа на президентских выборах в США в этом году может нанести ущерб Украине, альянсу НАТО и обороноспособности Европы.

Кристофферсен преуменьшил эти опасения, заявив: "Трамп критиковал прежде всего то, что различные европейские страны не тратят достаточно средств на оборону. Но сейчас, в 2024 году, ситуация совершенно иная, чем в 2016 или 2020".

Он добавил: "В интересах США как раз то, чтобы иметь сильную НАТО в том мире, в котором мы сейчас живем. Я думаю, Трамп это понимает".

Между тем, во вторник в альянсе заявили, что не видят какой-либо непосредственной военной угрозы со стороны России кому-либо из членов НАТО. Тем не менее, Организация Североатлантического договора продолжает сдерживание России, проводя крупнейшие за последние десятилетия учения, которые начнутся позднее на этой неделе.

"Мы делаем все это для того, чтобы у нас были... силы, чтобы устранить любую возможность возникновения у Москвы ошибок или недоразумений в Москве относительно нашей готовности защищать каждый дюйм территории НАТО, и пока мы это делаем, не будет никакого нападения на территорию альянса", — заявил журналистам в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На этой неделе НАТО начнет учения "Стойкий защитник-2024" — крупнейшие со времен холодной войны с участием около 90 тысяч военнослужащих. В ходе учений будет отрабатываться усиление войсками США европейских союзников в странах, граничащих с Россией, и действия союзников на восточном фланге альянса в случае конфликта с "почти равным" противником.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил российскому государственному агентству РИА, что учения НАТО знаменуют собой "необратимый возврат" альянса к схемам "холодной войны".

"Эти учения — еще один элемент гибридной войны, развязанной Западом против России", — заявил Грушко в интервью РИА.

"Учения такого масштаба... знаменуют собой окончательный и бесповоротный возврат НАТО к схемам холодной войны, когда процесс военного планирования, военные ресурсы и инфраструктура готовятся к конфронтации с Россией".

НАТО не упомянуло Россию в своем заявлении.

Комментарии читателей

lil juggernaut

Конфликт на Украине возник только из-за того, что НАТО захотела украсть европейский энергетический рынок у России. Аккумуляторные технологии отнимают долю рынка у нефтяной промышленности, а экономика США в значительной степени зависит от системы нефтедолларов. Долг США превышает 30 триллионов долларов и находится под давлением со стороны аккумуляторных технологий и стран БРИКС. Крупные игроки вытесняют мелких игроков. Запад взорвал трубопроводы "Северного потока", а сухопутные трубопроводы проходят через Украину.

Harold Crapper

Я не могу себе представить войну с Россией, когда мы призовем наших "неженок" воевать с русскими за НАТО. Это будет юмор. Наше обществ настолько размягчилось и разнежилось, что месяц без электричества убьет всех наших военных, не говоря уже о бомбах.

hemb

А кстати, что-то не слышно, чтобы в России, как на Украине призывников тащили в армию с улицы с пинками и криками. Причем не важно, какого возраста – 16-летних или 50-летних. Для Зеленского это не имеет значения. Главное для него – это насыщать военную мясорубку "пушечным мясом".

polecats

Слушайте, вы там разберитесь, наконец, в своей НАТО.

На прошлой неделе германский министр обороны сказал, что до войны 20 лет. Затем американский генерал сказал, что пять-восемь лет. Теперь норвежский главком говорит, что до войны с Россией три года.

Так ответьте мне, стоит ли ли мне сажать овощи в этом году, или летом у нас в Англии будет восемь тысяч градусов?

Gregory Bernard

Западные политики разрушили мировую экономику. И что теперь им остается, чтобы отлечь внимание общественности от своих провалов? Конечно, бить в барабаны войны!

Mr Crowley RI

Просто Европа не хочет быть свободной, сильной и независимой. Очень прискорбно!

SatiricalEnding

Все эти конфликты – это сплошная планетарная борьбы за ресурсы. Так было уже с Первой мировой войны. А теперь основная масса ресурсов в мире принадлежит Китаю, России и их союзникам. И для Соединенных Штатов это просто невыносимо!

Net2763

Не беспокойтесь за "мощную" британскую армию. Без проблем. Наш министр Шаппс планирует постепенно увеличивать расходы на оборону в течение следующих 10 лет. Плюс, конечно, у нас есть два авианосца, которые не могут выйти в море, потому что у них нет кораблей поддержки. Но ничего, наши 70 тысяч солдат разберутся с миллионным войском России.

Все это было бы смешно, если бы не было так трагично.

dannyboy

Один американский аналитический центр отлично пошутил насчет британской армии: "Вы можете

усадить ее всю на среднем футбольном стадионе, и при этом она все равно не займет все места!".

Ernie Shagwell

Все страны НАТО надо силой обязать выделять 3% своего ВВП на оборону, начиная с этого момента. Каждая страна НАТО должна заказать огромное количество военной техники, чтобы заменить то, что они дали Украине, а также увеличить свои запасы, которые у них были раньше. Их всех поймали со спущенными штанами, и им необходимо принять срочные и неотложные меры.

tenrag

НАТО учится у Байдена, что война – это деньги, война движет экономикой, война – это хорошо! Если только прокси-войны не идут в вашей части мира, и в них не умирают ваши дети...

К черту Джо Байдена!

Pictish poet

Все в мире развивается по приказам из Давоса. Приказам этих жалких поджигателей войны, которые разрушили нашу страну. Уберите их всех!

thegank

Несостоятельные правительства и их правые лакеи в прессе любят распространять слухи о возможной войне, чтобы простой народ отвлекся от того хаоса, который они создают в стране.

Catchmenot

Великобритания совершенно не готова к войне!

BeSpecific

Точно так же, как и Соединенные Штаты!

filipstein

А вы не находите, что все эти слова о необходимости подготовки к войне и так далее, очень провокационные по своей сути?

Ведь другая сторона воспринимает это всерьез и будет в свою очередь готовиться к войне еще активнее, на пределе своих возможностей.

Ясно одно. Запад хочет войны!

Ed-usa

В ответ на агрессию Запада Россия мобилизовала свою армию и промышленность. Тем временем Запад деиндустриализовался, сократил сельскохозяйственное производство, избавился от всего лишнего оружия, нацелил свою дефектную вакцину от COVID на наших молодых и здоровых людей и на каждом шагу создал разобщенность и недоверие к властям.

The X Files

Я отказываюсь сражаться в Третьей мировой войне за западные элиты. Отказываюсь, когда они намеренно оставляют наши границы открытыми, чтобы раздражать нас, американцев, отдают наши кровно заработанные налоговые доллары Украине, продвигают программы против нормальных семей и выпускают фильмы с повторяющейся агрессией и уколами в адрес нас, мужчин-натуралов. Я устал от всего этого!

lexi.R0se

Европе лучше надеяться на то, что Трамп вернется к власти. Джо Байден и демократы уже сдались в Афганистане наездникам на верблюдах из шестого века. И, по сути, Байден сдался и в других местах, позволяя Ирану и России править Красным и Черным морями, а также Персидским заливом...

hove401

Уже после путча 2014 года Запад готовил Украину к прокси-войне с Россией и все равно проиграл. Нам нужно перестать тыкать в медведя палкой и пытаться расколоть Россию и украсть ее активы. Мы никогда не должны были мешать Украине подписать мирное соглашение. У России никогда бы не было конфликта с Украиной, если бы украинцы прекратили бомбить Донбасс.

Sinbad Baton

Европа превратилась в один большой халифат. И нечего ее спасать! Они сами заварили себе всю эту кашу!

Andrew

Готовиться к войне с Россией? К чему конкретно нам нужно готовиться? Война с Россией продлится около 20-40 минут, после чего огромные части поверхности планеты будут покрыты расплавленным радиоактивным стеклом. Любой человек, читающий это, если только он не живет в каком-то совершенно изолированном районе, почти наверняка станет жертвой такого ядерного обмена. И почему никто не пытается этому помешать? Этого ли хотят мировые лидеры?

Freedom.Lover

Я не собираюсь воевать за наших глобалистов и коррумпированных политиков. Пусть они сами посылают на фронт своих детей!

Corona

Америка сейчас –это не та страна, за которую мой дед сражался во Второй мировой войне. Ее захватили воукисты, иммигранты и различные другие группы меньшинств, которые ненавидят нашу историю, культуру и традиции. Так что пусть они за нее и воюют, теперь Америка принадлежит им. А я воевать за нее не буду, потому что это больше не моя страна.

Skredzilla

Во всем виновата НАТО... Этот альянс развивал свою агрессию против России, начиная с 1990-х годов.

Nulled, Minun Taloni, Svalbard And Jan Mayen

Этот министр обороны еще один поджигатель войны! Ничему не учатся на прошлом!

Jookie Pones

Все эти диванные генералы, призывающие к войне из тепла своих домов и комфорта своих офисов, вызывают у меня приступы рвоты!

nofreespeech2023

Успокойтесь! У Путина нет никаких планов в отношении завоевания Европы, поскольку он знает, что если бы он выступит против НАТО, то не победит. Это просто чушь, когда дураки говорят подобные вещи. В украинской заварухе есть нечто большее, чем то, что показывают наши корпоративные СМИ. Например, хотя бы то, что регион Донбасса проголосовал за поддержку России, Обама послал ЦРУ, чтобы начать на Украине переворот, сместить законно избранного президента Януковича и поставить на его место свою марионетку Зеленского. Обама хотел поставлять энергию в Европу вместо России, но ему было отказано в прокладке трубопровода через Сирию в Турцию, что привело к тому, что Сирия стала "плохим парнем", было создано ИГИЛ*. ЦРУ было брошено на борьбу с Асадом. Это долгий и извилистый путь, который в конце концов приводит к источнику всех зол – к демократической партии Америки.

hove401

Украине с самого начала следовало прекратить бомбить невинных жителей Донбасса... они нарушили Минское соглашение... но затем Ангела Меркель признала, что Украина никогда не собиралась соблюдать это соглашение, оно было подписано только для того, чтобы обманом заставить Путина дать поджигателям войны НАТО возможность наращивать армию Украины....

И чем все закончилось? Пушечным мясом!

Joseph Gibson

Йемен? Сирия? Ливия? Существует большой, большой, большой, большой, большой список, в котором НАТО бомбит к черту все, что считает угрозой, нарушая территориальную целостность (хотя делает вид, что любит это слово) и совершая бесконечные беззакония, приводящие к перемещению и гибели миллионов людей... Так неужели мы просто собираемся сидеть сложа руки и игнорировать то, что делают наши поджигатели войны?

Steel River

Скажите мне, наконец! Ну зачем России завоевывать этот Запад, который превратился в рай для иммигрантов, воукистов и трансгендеров!

BigDorris

Извините, но мы больше не верим этой глобалистской пропаганде. Пусть глобалисты отправляют своих сыновей и дочерей сражаться в СВОИХ войнах. Весь мир хочет мира и согласия между всеми народами. Почему бы вместо разжигания войн не стремиться к этому?

*террористическая организация, запрещенная в России