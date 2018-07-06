Эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберугрозами, заявил Путин
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Владимир Путин.
Источник: © Михаил Метцель/ТАСС
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Эгоизм отдельных стран вредит борьбе с киберугрозами, важно выработать единые правила игры в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на международном конгрессе по кибербезопасности.
"Особенно важно выработать единые правила игры, общие для всех, международный стандарт, который бы максимально учитывал права и интересы всех государств, (которые) были бы универсальными, приемлемыми для всех. Мы уже не раз убеждались, что эгоизм отдельных стран, попытки действовать лишь в собственных интересах и в собственной выгоде вредят мировой информационной стабильности", - сказал Путин.
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06.07.2018
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