Работы в Белоруссии по модернизации реактивных систем "Полонез" и "Град"

Как сообщил Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь, минский Завод точной электромеханики успешно работает по дальнейшей модернизации ракетной системы большой дальности "Полонез". Республиканское производственное унитарное предприятие "Завод точной электромеханики" ("ЗТЭМ"), образованное 27 мая 2009 года, является головным исполнителем проектов создания в Республике Беларусь производства реактивных систем залпового огня крупного калибра.

Боевая машина белорусско-китайской ракетной системы "Полонез" на шасси МЗКТ-7930 с ракетами А200 в составе вооруженных сил Азербайджана,11.06.2018 (с) пресс-служба президента Азербайджана

На базе "ЗТЭМ" впервые, можно сказать с нуля, создан целый комплекс: научный, экспериментальный и производственный, позволяющий заниматься разработкой (модернизацией, продлением сроков технической пригодности ракет различных классов, утилизацией) и производством современных отечественных ракетных систем.

За последние годы приняты на вооружение три новых типа отечественных реактивных снарядов (РС) для РСЗО "Град" с повышенной дальностью и могуществом действия у цели (122-мм дальнобойный РС 9М521МБ1 с неотделяемой головной частью (головная часть от 9М28Ф, 9М521МБ2 со штатной головной частью снаряда 9М22У, 9М522МБ с отделяемой головной частью от 9М53Ф). Дальность стрельбы снарядов первого и второго типа 40 км, третьего - 34 км. Все три модификации значительно превосходят по эффективности штатные РС 9М22У.

В результате проведенной модернизации получены модификации РС, перспективные для использования как в Вооруженных Силах Республики Беларусь, так и армиях, имеющих на вооружении подобные РСЗО.

Любая страна, которая думает о безопасности и обороне, основное оружие должна делать своими руками. И с этой задачей белорусские оборонщики успешно справляются. У нас есть что защищать и, конечно, есть чем защищать.

Задача по созданию вооружения, востребованного в первую очередь на внутреннем рынке, сегодня решается в рамках реализации комплексных системных проектов по направлениям развития систем вооружения, определенных Программой развития Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики до 2020 года.

Выполнение мероприятий Программы позволяет осуществить переход от разработки разрозненных средств к созданию систем вооружения, существенно повысить их боевые возможности и конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках.

Среди проектов, которым уделяется приоритетное значение, можно назвать средства огневого поражения.

Сегодня необходимо развивать высокоточное оружие. И Беларусь работает в этом направлении, разрабатывая собственное вооружение.

Первым образцом высокоточного оружия, которое поступило в белорусскую армию, стала отечественная РСЗО "Полонез". В конструкции комплекса удачно совмещены лучшие качества РСЗО и комплексов оперативно-тактических ракет.

Главный итог работы над этим проектом белорусских ученых и специалистов - это существенное усиление национальной системы стратегического сдерживания в части огневой мощи Вооруженных Сил.

Этот уникальный комплекс был разработан по заказу Госкомвоенпрома государственным предприятием "ЗТЭМ" при непосредственном участии военного ведомства. Выполнение проекта стало примером успешного взаимодействия республиканских органов государственного управления с организациями оборонного сектора экономики.

Кроме того, более двадцати отечественных организаций получили существенный задел в новой отрасли - ракетостроении, которое будет развиваться в дальнейшем.

По результатам посещения предприятия осенью 2015 года Президент Республики Беларусь поставил задачу по замене всех покупных комплектующих изделий иностранного производства на отечественные, а также по созданию более современной ракетной техники.

В развитие уже достигнутых результатов предприятием "ЗТЭМ" в установившейся кооперации проводится работа по модернизации РСЗО "Полонез" до уровня "Полонез-М" с дальностью стрельбы до 300 км.

В рамках выполнения поручений Президента Республики Беларусь на предприятии выполнен ряд работ совместно с соисполнителями по разработке отечественных элементов РСЗО: пускового контейнера, управляемого реактивного снаряда, в том числе системы управления.

Система управления реактивного снаряда (УРС) состоит из навигационного устройства, автопилота и рулевых приводов.

Разработанное навигационное устройство НБ1600 комбинированного типа с участием специалистов предприятия. прошло большой объём лабораторных и лётных испытаний и подтвердило заданные высокие технически требования. По ряду технических характеристик навигационное устройство НБ1600 находится на уровне лучших мировых образцов, в том числе имеет меры защиты от высокоэнергетических шумовых и маскирующих помех с трёх направлений, от пропадания сигналов по двум ГНСС и преднамеренных уводов следящих систем приёмника по псевдодальностям.

Вторым важнейшим элементом системы управления является автопилот. Специалистами предприятия разработано несколько вариантов автопилотов: от классического до различных модификаций ПИД-регуляторов. Для оценки аэродинамических характеристик и моментов инерции, необходимых для работы автопилота в динамике, разработаны оригинальные методики расчёта, проверяемые другими методами и результатами испытаний.

В частности для оценки аэродинамических параметров использован аналитический поэлементный метод расчёта, использующий взаимное влияние элементов корпуса. Для проверки результатов расчёта аэродинамических характеристик используются результаты виртуальных продувок изделий в программе ANSYS и результаты стрельбовых испытаний.

Предварительная проверка функционирования автопилота и полёта изделия в различных условиях выполнена с помощью разработанной специалистами предприятия имитационной математической модели полёта изделия в среде MATLAB.

В рамках выполнения указания Главы государства по разработке нового ракетного оружия на предприятии выполняется работа по интеграции в РСЗО ракеты с дальностью применения до 300 км.

В рамках данной работы в 2017 году в Полесье проведены пуски ракет на максимальную дальность полёта 299 км.

Данные пуски подтвердили максимальную дальность полёта и точность наведения ракет и позволили получить уникальные данные от средств внешнетраекторных измерений (ВТИ) для проверки правильности расчёта аэродинамических характеристик и корректности имитационной математической модели.

В апреле 2018 года на Алашанском полигоне (КНР, провинция Внутренняя Монголия) проведены испытательные стрельбы двумя ракетами с УРС отечественной разработки с целью проверки работоспособности основных систем УРС и готовности УРС к государственным испытаниям.

В соответствии с государственной программой в настоящее время специалисты предприятия выполняют опытно-конструкторские работы (ОКР) по разработке боевого снаряжения для УРС различных модификаций.

Данные проекты требуют уникальных для Республики Беларусь образцов и технологий не только непосредственно указанных в технических заданиях, но и целого ряда сопутствующих технологий, которые позволят:

повысить боевую эффективность РСЗО в условиях противодействия противника;

повысить конкурентоспособность РСЗО на насыщенном рынке;

обеспечить проведение качественных лабораторных и стрельбовых испытаний элементов УРС, УРС и РСЗО.

Реализация данных проектов позволит выполнить поручения Главы государства по максимальной локализации аппаратуры РСЗО и сформировать научно-технический и технологический задел для создания широкого спектра управляемого ракетного оружия.

Заслуги предприятия в развитии, научно-техническом и производственном освоении новой области знаний не остались незамеченными и в 2017 году комиссией по аккредитации, создаваемой Государственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Национальной академией наук Беларуси, предприятие было аккредитовано как научная организации.