Конструкторские бюро РФ будут проводить экспертизу предлагаемых в технополисе "Эра" разработок - Минобороны



Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017.

Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский Посетители в павильоне государственной корпорации Ростех на международном военно-техническом форуме Армия-2017.Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Все проектно-конструкторские бюро России будут вести своего рода экспертный надзор за передовыми разработками в технополисе "Эра", сообщил врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков.

"Это наши оппоненты - в хорошем смысле этого слова. Главный конструктор - это своего рода "мозг", который систематизирует все разработки, создает изделие целиком. Мы говорим про элементы технологии, это вопрос по внедрению, цепочке разработчиков. И, безусловно, если мы говорим, например, о создании инновационного напыления для снижения радиолокационной заметности какого-то самолета, как мы без главного конструктора ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации) сможем внедрить это напыление? Безусловно, он задаст нам направление для работы", - сказал он.

Р.Кордюков отметил, что представители старейших конструкторских бюро России будут осуществлять экспертизу предлагаемых в технополисе разработок. Только после их оценки идеи будут запущены в работу.

"Немаловажный аспект - малые и средние предприятия. Рассмотрим разработки тех предприятий, которые предлагают альтернативные технические решения. Мы создадим условия, чтобы эти технологии были внедрены. Технополис "Эра" - это та площадка, где будет предоставлена возможность без серьезных бюрократических процедур прийти на готовые площади, на частично готовое оборудование и совместно со специалистами в той или иной области, объединив усилия предприятия и научно-технический потенциал Минобороны, в кратчайшие сроки завершить ту или иную разработку и обеспечить ее внедрение", - добавил Р.Кордюков.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал указ о создании военного технополиса "Эра" в Анапе. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сообщал, что работы по строительству военного технополиса в Анапе на площади 17 га ведутся в соответствии с графиком. По его словам, "Эра" должна начать работу 1 сентября.