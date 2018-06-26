Дуэль автоматов: как АК-12 конкурировал с АЕК-971
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Источник: rg.ru
В начале 2018 года Минобороны РФ приняло на вооружение сразу две пары автоматов: ижевские АК-12 и АК-15 и ковровские 6П67 (АЕК-971) и 6П68 (АЕК-973). Казалось бы, сам этот факт говорит о том, что конкурирующие проекты в битве за статус главного автомата страны были на равных. Но мало кто знает, что изначально АК был почти обречен на поражение.
Напомним, что конкурс на создание нового автомата был объявлен Минобороны РФ в 2012 году. Ковровский Мехзавод представил на него модели из семейства АЕК-971.
Конкуренцию от "Ижмаша" по логике им могли бы составить модели со сбалансированной автоматикой: АК-107 калибра 5.45 миллиметра, АК-108 калибра 5.56 миллиметра и АК-109 калибра 7.62х39 миллиметра.
Однако завод на тот момент переживал кризис, пришел новый руководитель, у которого была идея создать "автомат XXI века" почти с нуля. Этот проект, названный АК-12, и направили в 2013 на конкурс "Ратник", хотя изначально таких планов не было.
Поскольку ресурсов на разработку нового автомата сразу в двух калибрах не хватило, 7,62 миллиметровую модель представлял АК-103-3. Но после предварительных испытаний победил ковровский автомат. А "Ижмаш" мог участвовать в конкурсе только в инициативном порядке.
Ну а заключение, выданное в 2015 году по итогам государственных испытаний, звучало как приговор: "Автоматы А-545 и А-762 после доработки рекомендовать для серийного производства и войсковых испытаний. Автоматы АК-12 и АК-103-3 не соответствовали требованиям ТТЗ и государственные испытания не выдержали. Дальнейшая доработка рекомендована за средства разработчика".
Так аукнулась попытка создать автомат с чистого листа. Разработчики отошли от проверенных временем технических решений.
Полный отказ от проекта серьезно ударил бы по репутации завода. Но развивать его на собственные средства было рискованно. Ведь АК-12, помимо множества технических недостатков, не был приспособлен к техническим процессам предприятия. Унификация автомата составляла не более 10 процентов. А, это значит, что в конечном итоге создание нового оружия обошлось бы в 5-6 раз дороже АК-74М.
Выход из патовой ситуации был найден после очередной смены руководства завода. В 2015 новый гендиректор Алексея Криворучко пригласил на должность генконструктора руководителя "Молот-Оружия" Сергея Уржумцева.
От провального АК-12 отказались и взялись за создания автомата с опорой на уже прежние ижевские разработки. Так возник проект, первоначально названный АК-400.
Новый образец решили создавать путем глубокой модернизации АК-74.
В основу проекта также легли наработки по АК-103-3 с первого этапа "Ратника". В результате получился автомат, на который можно было установить все необходимые современные прицельных комплексы на унифицированной базе типа планки Пикатинни.
Повысить стабильность, точность и кучность стрельбы удалось, основательно переконструировав газоотводный узел, газовую трубку, ствольную коробку и ствол со ствольной арматурой.
Автомат "научился" стрелять очередями по 2 выстрела, обзавелся складывающимся прикладом, съемными дульными устройствами.
Уровень унификации нового АК-12 с базовым образцом АК-74М составил около 54 процентов.
На всех испытаниях АК-12 и АК-15 шли практически вровень с ковровскими конкурентами. Различия в боевой эффективности были крайне незначительными.
А вот что касается стоимости, то ковровские модели 6П67 и 6П68 будут обходиться бюджету государства примерно в 10 раз дороже, чем АК-74М. А вот себестоимость АК-12 лишь немного выше, чем у предшественника.
Модели АК-12 и АК-15, как утверждают в концерне "Калашников" будут совершенствовать и после принятия на вооружение.
В рамках внутреннего проекта "AK-ЭВО" планируют улучшить эргономику. В частности разработают более удобные "двусторонние" предохранители-переводчики огня, новые прицелы, цевье и приклады. Повысят и модульности конструкции.
Значительная часть этих доработок может со временем быть использована и на серийных автоматах АК-12 и АК-15.
Одновременно оружейники работают над новой перспективной платформой. Начали они с компактных образцов АМ-17 и АМБ-17. В основе компоновочных решений лежат идеи классика Ижевской оружейной школы - Евгения Федоровича Драгунова. Их "помножили" на современные материалы и технологии.
Олег Корякин
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25.06.2018
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snc
649
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№1
26.06.2018 09:47
Я так и не понял почему ижевские сбалансированные модели не участвовали в конкурсе.
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4KOt
512
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№2
26.06.2018 14:12
и не понял как это АК-12 стал по точности и кучности равен сбалансированным ковровцам
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Андрей Л.
9919
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№3
26.06.2018 15:24
Цитата, 4KOt сообщ. №2
и не понял как это АК-12 стал по точности и кучности равен сбалансированным ковровцам
с помощью механизма PR, который без дополнительных приспособлений, но с определенными затратами, дополняет АК-12 такими возможностями...
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4KOt
512
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№4
26.06.2018 16:11
Цитата, Андрей Л. сообщ. №3
с помощью механизма PR, который без дополнительных приспособлений, но с определенными затратами, дополняет АК-12 такими возможностями...старое изобретение, а какое действенное до сих пор
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Droid
93
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№5
26.06.2018 20:12
Цитата, Андрей Л. сообщ. №3
с помощью механизма PR, который без дополнительных приспособлений, но с определенными затратами, дополняетЯ исправил, не благодарите. Попытка протащить на вооружение армии схему, которая проиграла в 74 и 91 годах, провалилась очередной раз.
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Андрей Л.
9919
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№6
26.06.2018 20:42
Цитата, Droid сообщ. №5
Попытка протащить на вооружение армии схему, которая проиграла в 74 и 91 годах, провалилась очередной раз.
Удивительно то, что сами Ижевцы уже давно поняли преимущества такой схемы, потому и пытались сами, как Вы выразились, протащить Абакан, но, конечно АК оказался лучше, чем новейшая разработка, о которой и сейчас говорят, что она показала себя прекрасно.
Прогресс на месте не стоит, не ковровцы, так кто-то другой, но АК уже не будущее.
Очередная реинкарнация АК хороша для экономики и Калашникова и МО, но не для повышения эффективности ВС. И что самое обидное - уходит время, уйдут конструктора и АК станет вечным...
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Droid
93
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№7
26.06.2018 20:53
Цитата, Андрей Л. сообщ. №6
Удивительно то, что сами Ижевцы уже давно поняли преимущества такой схемы, потому и пытались сами, как Вы выразились, протащить АбаканУдивительно то, что люди высказываются о том в чем совершенно не разбираются.
1. Абакан это название конкурса.
2. АН-94 никакого отношения к схеме со сбалансированной автоматикой не имеет. У него лафетная схема.
3. Лафетная схема, в отличие от сбалансированной автоматики, требования ТЗ выполнила и увеличила эффективность стрельбы в 1,5-2 раза. В то время как АЕК дал всего +10%.
Цитата, Андрей Л. сообщ. №6
Прогресс на месте не стоит, не ковровцы, так кто-то другой, но АК уже не будущее.Уже сделали. Вот только МО забило болт.
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Андрей Л.
9919
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№8
26.06.2018 21:06
Цитата, Droid сообщ. №7
Лафетная схема, в отличие от сбалансированной автоматики, требования ТЗ выполнила и увеличила эффективность стрельбы в 1,5-2 раза. В то время как АЕК дал всего +10%.
Ну тут сразу два вопроса
1. так почему же лафетная схема не победила АК? полагаю, потому же что и АЕК?
2. а разве АЕК боролся с Абаканом? (большинство понимают о чем речь, Вы вот тоже ведь сразу поняли).
АЕК боролся с АК - и АК даже этих 10% не собрал...
Но - всё равно победил... Удивительно да... что 1,5-2 раза лучше него, что на 10% - результат один.
Так может быть проблема не в АЕК, а в лобби АК? отсюда собственно и PR
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Викторович
3062
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№9
26.06.2018 22:18
Цитата, Андрей Л. сообщ. №8
1. так почему же лафетная схема не победила АК? полагаю, потому же что и АЕК?
Лафет требует направляющей с малым люфтом, а значит и с малым рабочим зазором.
Соответственно, винтовка, уроненная косоруким срочником в лужу с цементом стрелять не захочет. Поэтому и развернули. В традиционном же АК практически все зазоры кроме поршня и замковых выступов личины - с ведро, и прощают практически любые косяки, начиная от неоднородности размеров боеприпасов и заканчивая любым эксплуатационным свинством.
Цитата
Удивительно да... что 1,5-2 раза лучше него, что на 10% - результат один
Потому что кучность боя очередью или одиночными - всего лишь ОДИН из параметров оружия. Пускай даже и весьма важный. Это же не снайперская винтовка, а штурмовая. Дистанция работы по противнику в этом случае определяетя способностью человека быстро идентифицировать цели. А это 100-150-200м. Штурмовая винтовка должна обеспечивать кучность, приемлемую для вывода пациента из состояния 100% боеспособности хотя бы до 50%. Для этого хватит и сквозного ранения по мясу любой конечности.
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