Шойгу впервые проведет заседание коллегии Минобороны в Крыму



Сергей Шойгу. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев Сергей Шойгу. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Выездное заседание коллегии министерства обороны РФ пройдёт в Севастополе в среду под руководством главы ведомства Сергея Шойгу.

"Коллегия рассмотрит предложения по уточнению заданий государственного оборонного заказа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", - сказано в сообщении Минобороны РФ.

Один из вопросов повестки дня будет посвящён плану перехода на использование в министерстве обороны унифицированных отечественных аппаратно-программных платформ в вооружении, военной и специальной технике, говорится в пресс-релизе.

Кроме того, члены коллегии обсудят ход реализации плана деятельности Южного военного округа до 2020 годы.

"Заседание коллегии министерства обороны России пройдёт в Крыму впервые", - отмечается в сообщении.

В работе коллегии примут участие руководящий состав Вооружённых сил РФ, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и общественных организаций.

Выездное заседание коллегии Минобороны РФ пройдёт в Севастополе на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова.