Шойгу впервые проведет заседание коллегии Минобороны в Крыму
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Сергей Шойгу. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев
СЕВАСТОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Выездное заседание коллегии министерства обороны РФ пройдёт в Севастополе в среду под руководством главы ведомства Сергея Шойгу.
"Коллегия рассмотрит предложения по уточнению заданий государственного оборонного заказа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", - сказано в сообщении Минобороны РФ.
Один из вопросов повестки дня будет посвящён плану перехода на использование в министерстве обороны унифицированных отечественных аппаратно-программных платформ в вооружении, военной и специальной технике, говорится в пресс-релизе.
Кроме того, члены коллегии обсудят ход реализации плана деятельности Южного военного округа до 2020 годы.
"Заседание коллегии министерства обороны России пройдёт в Крыму впервые", - отмечается в сообщении.
В работе коллегии примут участие руководящий состав Вооружённых сил РФ, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, представители органов государственной власти, оборонно-промышленного комплекса и общественных организаций.
Выездное заседание коллегии Минобороны РФ пройдёт в Севастополе на базе Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С.Нахимова.
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20.06.2018
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