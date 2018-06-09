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Группа «Кронштадт» и ПАО «Ил» подписали меморандум о совместной работе в сфере транспортных беспилотных систем

09.06.2018 АО "Группа Кронштадт" 222 0
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Строительство самолета Ил-112
Строительство самолета Ил-112 в цехе окончательной сборки авиазавода в Воронеже.
Источник: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Подписан меморандум о создании совместной рабочей группы ПАО «Ил» (Дивизион транспортной авиации ОАК) и Группы «Кронштадт». Основная цель – научно-исследовательские разработки в области транспортных беспилотных авиационных систем (Т-БАС).


Объединение компетенций и потенциалов исследовательских подразделений двух компаний позволит совместно разрабатывать перспективные проекты в сфере беспилотных авиационных систем и уделить особенное внимание беспилотным грузоперевозкам.


Задачи первого этапа совместной работы - создание дорожной карты деятельности: перечня направлений исследований, критериев их отбора; анализ существующих на рынке решений. Возможным итогом работы станет проект по созданию специализированного транспортного летательного аппарата. Также рассматривается создание демонстратора, например, на базе самолета Ил-112.


От Группы «Кронштадт» в общей работе будет задействован Центр перспективных исследований. Со своей стороны, ПАО «Ил» создает специализированный Центр по разработке и созданию функциональных демонстраторов перспективных авиационно-космических технологий в г. Жуковский, который станет главной площадкой рабочей группы.


Сегодня гражданский рынок беспилотных систем формируется аппаратами малого класса, выполняющими, в основном, задачи аэросъемки. Нишу грузовых перевозок могут занять крупные беспилотники. Есть много драйверов, ведущих рынок к использованию грузовых беспилотных авиаперевозок – развитие технологий уже сделало эту задачу технически осуществимой, потребление растет, одновременно усиливается кооперация между странами, часть из них заинтересована в развитии своих периферийных регионов.


Так, наиболее острая потребность в развитии грузовых авиаперевозок в Российской Федерации существует в регионах со слаборазвитой дорожно-транспортной инфраструктурой: Арктическая зона, Сибирь, Дальний Восток.


«Мы хотим быть технологически готовы к открытию этого рынка. Совместная работа с ПАО «Ил» позволит нам оптимизировать сроки и ресурсы, а значит, первыми создать ответы на рыночные запросы», - подчеркнул исполнительный директор Группы «Кронштадт» Кирилл Дыбко.


«Современные реалии таковы, что беспилотные летательные аппараты – уже не экзотика. Они используются для фото и видеосъемки, для целеуказания и даже для решения ударных задач. Весь мир идет по пути автоматизации процессов и сведению участия человека в работе техники к минимуму, поэтому в наших интересах создать транспортный беспилотник, который мог бы решить задачи грузоперевозок в отдаленные районы с трудной доступностью. А учитывая активное освоение Арктики, можно предположить, что воздушные суда, способные в автономном режиме транспортировать до нескольких тонн груза из одной точки в другую, будут крайне востребованы», - прокомментировал Вице-президент по транспортной авиации ПАО «ОАК», Генеральный директор ПАО «Ил» Алексей Рогозин.
09.06.2018
Права на данный материал
принадлежат АО "Группа Кронштадт"
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
Ил
Кронштадт
ОАК
Проекты
Арктика
БПЛА

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