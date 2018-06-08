Министерство обороны Ирака получило вторую партию танков Т-90С/СК
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Танк Т-90СИ ВС Ирака.
Источник: Tactical Cell
ЦАМТО, 8 июня. Министерство обороны Ирака 7 июня объявило о получении из России очередной партии из 39 танков Т-90С/СК. Как сообщает PressTV, боевые машины будут распределены между двумя батальонами одной из танковых бригад СВ Ирака.
В заявлении также сообщается, что иракские военнослужащие уже прошли курс обучения управлению и обслуживанию ОБТ Т-90С/СК.
Как ранее сообщал ЦАМТО, согласно годовому отчету АО НПК "Уралвагонзавод", контракт на поставку 73 танков Т-90С/СК Ираку был заключен в 2016 году, а начало поставок было намечено на 2017 год.
В начале февраля этого года в сети Youtube.com появилась видеозапись погрузки на судно в морском торговом порту Усть-Луга первой партии танков Т-90С/СК Ираку. Спустя две недели на иракских веб-ресурсах появились фотографии прибывших и перевозимых трейлерами танков Т-90С/СК.
Позднее, 19 февраля, начальник генерального штаба ВС Ирака генерал Осман аль-Ганими (Othman al-Ghanimi) заявил, что получено 36 танков Т-90С/СК российского производства.
Таким образом, можно заключить, что контракт на поставку ОБТ Т-90С/СК от 2016 года выполнен. "Лишние" два танка, как можно предположить, получены по дополнительному контракту или, что еще более вероятно, они являются учебными машинами.
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08.06.2018
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