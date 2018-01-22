Большой секрет для немаленьких компаний



Заседание Правительства РФ.

Источник: РИА Новости/Екатерина Штукина Заседание Правительства РФ.Источник: РИА Новости/Екатерина Штукина

Зачем оборонке разрешили прятать данные

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, разрешающее российским компаниям не раскрывать информацию о работах, связанных с выполнением гособоронзаказа и работами в рамках военно-технического сотрудничества. Кроме того, фирмы смогут прятать информацию о сделках с лицами, включенными в санкционные списки иностранных государств. Портал iz.ru изучал причины и последствия этого шага.

Давняя история

Предприятия российской оборонки и смежных сфер ранее уже не раз попадали под американские санкции. В отношении основного экспортера российского оружия — корпорации "Рособоронэкспорт" — санкции вводились в 2006, 2008, 2012 годах. Кроме РОЭ под санкциями оказывались и другие отечественные организации — в том числе и высшие учебные заведения, такие как Московский авиационный институт, Российский химико-технологический институт, Балтийский государственный технический университет (три последних — еще в 1998 году!), и некоторые другие. Основания различались, но в основном российскую сторону обвиняли в сотрудничестве со "странами-изгоями" в американской терминологии — Ираном, Сирией, КНДР.

То вводившиеся, то отменявшиеся санкции отражали среди прочего борьбу политических группировок внутри самих США. Одной из ключевых интриг на протяжении нескольких лет было выведение из-под санкционного режима поставок в Афганистан российских вертолетов Ми-17, которые были необходимы для поддержания боеспособности афганской армии, снабжавшейся и обеспечивавшейся в первую очередь американцами. Российским вертолетам в тех условиях, однако, не было альтернативы.

Вертолет Ми-26 ВВС Алжира Фото: youtube.com

Уже после кризиса 2014 года, когда в связи с событиями в Крыму и на Донбассе, были приняты новые санкции, объем и глубина которых постепенно растут, в США старательно избегали мер, способных нанести ущерб совместным проектам в космической сфере — в частности, сохраняя импорт ракетных двигателей РД-180 производства химкинского "Энергомаша".

Список компаний, на которые распространялось действие ограничительных мер, постепенно расширялся — и ожидаемое введение новых санкций грозит накрыть большую часть российской оборонки в целом: под их действие, скорее всего, попадут "Алмаз-Антей", ОАК, ОСК, ОПК, "Ростех", входящие в него ОДК, "Калашников", "Вертолеты России", УВЗ, и ряд других предприятий, в том числе ранее уже затронутые теми или иными ограничительными мерами.

Засекретим всё

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин подписал указ, относящий к государственной тайне сведения о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами, разглашение которых "способно нанести ущерб безопасности страны". При широком толковании этого указа, гостайной становится любая информация об импорте и экспорте продукции военного и двойного назначения, а также о разработках такой продукции.

Закрытие подобной информации, впрочем, началось еще раньше — доля попадающих в прессу сведений о ВТС России с иностранными государствами непрерывно уменьшается на протяжении последних нескольких лет, как, впрочем, и о гособоронзаказе.

Танк Т-90 сирийской армии Фото: youtube.com

Этот процесс сопровождался растущей долей "воды" в официальных комментариях по теме, содержавших всё меньше информации, и растущими же сложностями в получении этой информации непосредственно от спикеров. Данные о сделках и поставках всё чаще попадали в прессу постфактум и через неназванные источники. Параллельно вновь начал сокращаться объем информации о российской военной технике и вооружениях, доступной в сети, а данные о перспективных планах, которые ранее многие официальные лица могли позволить себе обсуждать открыто, окончательно стали уделом инсайдеров или исчезли в принципе.

Это касалось как ситуаций, обусловленных военной необходимостью — так, российские поставки в Сирию с момента начала конфликта в этой стране официально не освещались в принципе за исключением самых общих фраз — так и ряда специфических проблем, вызванных теми или иными особенностями во взаимоотношениях с конкретными партнерами по военно-техническому сотрудничеству.

Не привлекая внимания

Работа в закрытом (или полузакрытом) режиме была характерна для многих направлений военно-технического сотрудничества и ранее. Так, на страницы прессы попадала лишь очень небольшая доля информации о взаимодействии в этой сфере с Алжиром, Египтом, рядом других государств Африки. Довольно нервно на раскрытие подобных сведений реагируют многие страны Ближнего Востока и ряда других регионов.

Обеспечить закрытость информации часто стремятся обе стороны — как российская, во избежание дополнительных проблем с санкциями в отношении отечественных субъектов ВТС, так и зарубежная — во избежание привлечения излишнего внимания Запада к сотрудничеству с Москвой.

Иногда те или иные данные попадали в информационное поле нестандартными путями — как это случилось, например, прошлым летом с информацией из отчета "Уралвагонзавода" за 2016 год. Опубликованный (впоследствии измененный) на сайте предприятия документ сообщил о продажах танков Т-90 в Ирак и Вьетнам, о подготовке сборочного предприятия для производства этих машин в Египте и о подготовке крупного контракта на поставку танков в Кувейт.

Столь обширные "утечки", однако, редки — "выброс" из недр УВЗ был явным сбоем, и в основном крупнейшие холдинги оборонки не спешили делиться подобной информацией. В совокупности это привело к возникновению значительных лакун — из среднего объема ВТС России с иностранными государствами в последние годы, составляющего около $15–16 млрд ежегодно, соотнести с известными контрактами удается далеко не все.

Осенью 2017 года процесс засекречивания продолжился — в правительстве России предложили освободить компании от раскрытия информации, способной повредить обороноспособности страны. Речь идет о финансовой отчетности, информации о сделках, размещении информации о поставщике и исполнителе в информационной системе госзакупок и ряде других сведений. Тогда же было предложено засекретить список банков, обслуживающих гособоронзаказ, ранее не относившийся к гостайне.

Прячем дальше

Постановление правительства, подписанное 15 января Дмитрием Медведевым, таким образом, стало очередной вехой на пути закрытия от посторонних глаз информации о российской оборонке, причем совершенно очевидно, что основная цель этого шага — обеспечение работы российских предприятий в условиях западных санкций, расширение которых неизбежно.

К числу этих мер относится и выделение специального банка для работы с оборонно-промышленным комплексом. Новая структура должна сосредоточить в своих руках финансовое сопровождение военной промышленности и гособоронзаказа, выведя из-под санкционного удара основную часть крупнейших российских банков, обслуживавших этот сектор ранее.

Танки во время парада на Красной площади. Москва. 9 мая 1985 года Фото: ТАСС/Виктор Кошевой

Оценивая ситуацию в целом, можно сказать, что чего-то принципиально нового она не несет. В значительно более жестких условиях зарубежного финансового давления, на протяжении десятилетий сопровождавшегося существенными ограничениями на поставки современной наукоемкой продукции, существовал Советский Союз. Более того, большую часть этого времени СССР демонстрировал темпы развития, остающиеся недостижимыми для России постсоветского периода, и распался из-за комплекса причин, среди которых внешнее давление было явно не в первой десятке.

Илья Крамник