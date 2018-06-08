Путин пообещал скоро объявить еще о ряде новейших российских разработок в сфере вооружений
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Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин отметил, что в ходе обращения с Посланием Федеральному Собранию рассказал далеко не обо всех новейших вооружениях, которые поступили или поступят в российскую армию, пообещал, что скоро станет известно о других новых разработках.
"Это еще не все, что мы планируем изготовить и поставить на вооружение. Как я и говорил в Послании, пока об этом рано говорить. Но мы скоро об этом скажем", - заявил В.Путин в ходе "прямой линии".
Президент РФ подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, что сроки поставок новейших вооружений будут соблюдены.
"Там нужно еще некоторые вещи сделать именно по плану, в рамках запланированных процедур. У меня нет никаких сомнений, что они в запланированные сроки будут поставлены на вооружение российской армии", - заявил В.Путин.
"Ну, а те, кто сомневается, они сомневались и в 2004 году в отношении комплекса "Авангард", который, как я уже сказал, в серию пошел", - заметил В.Путин.
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07.06.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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ID: 1746
338
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№2
08.06.2018 07:12
Мультики потому, что демонстрировать даже внешний вид нежелательно. Бить будут не мультиками и не по фантазиям, а кирпичом по голове, мало не будет.
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Павел 1978
9916
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№3
08.06.2018 08:14
тут главное - без фанатизма.
в меру тратиться, а то повторим судьбу СССР
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Сергей-82
13101
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№5
08.06.2018 09:56
Давайте предположим что это может быть.
Нудоль
С-500
Скиф
Циркон
У кого еще какие мысли?
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kladbische
82
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№6
08.06.2018 10:40
Цитата, Сергей-82 сообщ. №5
Нудоль
Об этом, мне кажется уже можно было бы и сказать. Не думаю, что Путин эти вещи станет преподносить как что-то суперновое.
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snc
646
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№7
08.06.2018 10:49
Сергей-82,
Первые два и так всем известны, Скиф - сомнительно, имеет смысл только при массовом использовании, не потянем. Возможно Циркон, Гермес и тяжёлый реактивный беспилотник-стратег.
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Сергей-82
13101
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№8
08.06.2018 11:04
Первые два и так всем известныИх ни кто не видел в глаза и толком не знает возможностей,Сармат и Авангард тоже были на слуху,но их возможностей не были известны.
Скиф - сомнительно, имеет смысл только при массовом использовании, не потянем
Цитата, q
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" и ракеты донного базирования "Скиф" входят в арсенал Вооруженных сил России, сообщил сегодня журналистам экс-главком ВКС России, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Бондарев конечно много чего наговорил,но я привел как источник инфы.
ГермесГермес это ПТРК,тут ни чего революционного .озвученные Сармат,КР с АСУ,подводный беспилотник с АСУ,Кинжал,Авангард,лазер претендует на ноу хао.Должно быть что то серьезное,Нудоль это стратегическое мобильное ПРО,которого ни у кого нет,по С-500 тоже мало что известно,по сути это Тхад и С-400 в одном лице с возросшими возможностями(это мое предположение.)
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Тектор
1213
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№9
08.06.2018 12:27
Меня помимо Циркона больше всего интересуют "Федор", Ратник-3 и боевые информационно-управляющие системы-агрегаторы звеньев различного уровня, под управлением которых могли бы действовать наши роботехнические комплексы, типа, Уран-9, Орион, Альтиус, Охотник, Армата, т.е. без постоянного контроля оператором... Действовать - значит, в том числе, вовремя заправляться топливом, материалами и боекомплектом. Т.е. за этой функцией должно следить "железо" и обслуживание производится автоматически, как робота-пылесоса, который возвращается на Док-станцию, где и происходит обслуживание.
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