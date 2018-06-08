Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин пообещал скоро объявить еще о ряде новейших российских разработок в сфере вооружений

08.06.2018 Интерфакс-АВН 1836 9
0
Понравилась новость?
 +1
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин отметил, что в ходе обращения с Посланием Федеральному Собранию рассказал далеко не обо всех новейших вооружениях, которые поступили или поступят в российскую армию, пообещал, что скоро станет известно о других новых разработках.

"Это еще не все, что мы планируем изготовить и поставить на вооружение. Как я и говорил в Послании, пока об этом рано говорить. Но мы скоро об этом скажем", - заявил В.Путин в ходе "прямой линии".

Президент РФ подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, что сроки поставок новейших вооружений будут соблюдены.

"Там нужно еще некоторые вещи сделать именно по плану, в рамках запланированных процедур. У меня нет никаких сомнений, что они в запланированные сроки будут поставлены на вооружение российской армии", - заявил В.Путин.

"Ну, а те, кто сомневается, они сомневались и в 2004 году в отношении комплекса "Авангард", который, как я уже сказал, в серию пошел", - заметил В.Путин.
07.06.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Персоны
Путин Владимир

  • Похожие новости
  • Комментарии
Комментариев 9, отображено с 1 по 9
BY
siamsky
1017
№1
08.06.2018 02:38
о, круто, новые мультики
0
Сообщить модератору
RU
ID: 1746
338
№2
08.06.2018 07:12
Мультики потому, что демонстрировать даже внешний вид нежелательно. Бить будут не мультиками и не по фантазиям, а кирпичом по голове, мало не будет.
+1
Сообщить модератору
RU
Павел 1978
9916
№3
08.06.2018 08:14
тут главное - без фанатизма.
в меру тратиться, а то повторим судьбу СССР
-1
Сообщить модератору
№4
andreimurov
Удалено 2018.06.08 09:59 / Спам
RU
Сергей-82
13101
№5
08.06.2018 09:56
Давайте предположим что это может быть.
Нудоль
С-500
Скиф
Циркон
У кого еще какие мысли?
+1
Сообщить модератору
RU
kladbische
82
№6
08.06.2018 10:40
Цитата, Сергей-82 сообщ. №5
Нудоль
С-500
Скиф
Циркон

Об этом, мне кажется уже можно было бы и сказать. Не думаю, что Путин эти вещи станет преподносить как что-то суперновое.
0
Сообщить модератору
RU
snc
646
№7
08.06.2018 10:49
Сергей-82,
Первые два и так всем известны, Скиф - сомнительно, имеет смысл только при массовом использовании, не потянем. Возможно Циркон, Гермес и тяжёлый реактивный беспилотник-стратег.
0
Сообщить модератору
RU
Сергей-82
13101
№8
08.06.2018 11:04
Цитата, snc сообщ. №7
Первые два и так всем известны
Их ни кто не видел в глаза и толком не знает возможностей,Сармат и Авангард тоже были на слуху,но их возможностей не были известны.
Цитата, snc сообщ. №7
Скиф - сомнительно, имеет смысл только при массовом использовании, не потянем
Цитата, q
Гиперзвуковые ракеты "Циркон" и ракеты донного базирования "Скиф" входят в арсенал Вооруженных сил России, сообщил сегодня журналистам экс-главком ВКС России, глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/armiya-i-opk/4746647
Бондарев конечно много чего наговорил,но я привел как источник инфы.
Цитата, snc сообщ. №7
Гермес
Гермес это ПТРК,тут ни чего революционного .озвученные Сармат,КР с АСУ,подводный беспилотник с АСУ,Кинжал,Авангард,лазер претендует на ноу хао.Должно быть что то серьезное,Нудоль это стратегическое мобильное ПРО,которого ни у кого нет,по С-500 тоже мало что известно,по сути это Тхад и С-400 в одном лице с возросшими возможностями(это мое предположение.)
0
Сообщить модератору
RU
Тектор
1213
№9
08.06.2018 12:27
Меня помимо Циркона больше всего интересуют "Федор", Ратник-3 и боевые информационно-управляющие системы-агрегаторы звеньев различного уровня, под управлением которых могли бы действовать наши роботехнические комплексы, типа, Уран-9, Орион, Альтиус, Охотник, Армата, т.е. без постоянного контроля оператором... Действовать - значит, в том числе, вовремя заправляться топливом, материалами и боекомплектом. Т.е. за этой функцией должно следить "железо" и обслуживание производится автоматически, как робота-пылесоса, который возвращается на Док-станцию, где и происходит обслуживание.
0
Сообщить модератору
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.06 20:57
  • 8
Скоро в российской армии появятся еще шесть тысяч танков
  • 08.06 20:39
  • 1
Путин: РФ должна сделать много шагов, чтобы вернуть первенство в космической отрасли
  • 08.06 20:15
  • 2
В госпрограмме вооружений до 2027 года нашли «слабые точки»
  • 08.06 20:15
  • 1
Названо идеальное средство для уничтожения авианосцев
  • 08.06 20:12
  • 1
В одну упряжку
  • 08.06 18:43
  • 29
Свершилось: ВМФ США получил новую противокорабельную ракету
  • 08.06 18:22
  • 7
Глава Роспатента: у нас есть прорывные технологии во многих сферах
  • 08.06 17:54
  • 40
"Дороже танка": что не так с БМПТ "Терминатор"
  • 08.06 17:16
  • 19
Пониженная мощность: как США готовятся к ядерной войне
  • 08.06 16:31
  • 3
Беспилотный вертолет на учениях осуществлял снабжение морских пехотинцев
  • 08.06 16:23
  • 7370
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 08.06 15:47
  • 39
3D-печать конструкционными пластиками и металлами в военной промышленности
  • 08.06 15:21
  • 1532
Как насчёт юмористического раздела?
  • 08.06 15:20
  • 12
"Швабе" разработал беспилотник с "всевидящей камерой"
  • 08.06 15:19
  • 23
Почему "Ночной охотник" проиграл "Апачу" в Индии
другие обсуждаемые темы