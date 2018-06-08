Путин пообещал скоро объявить еще о ряде новейших российских разработок в сфере вооружений



Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы Прямая линия с Владимиром Путиным. 7 июня 2018.Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Москва. 7 июня. ИНТЕРФАКС-АВН - Президент РФ Владимир Путин отметил, что в ходе обращения с Посланием Федеральному Собранию рассказал далеко не обо всех новейших вооружениях, которые поступили или поступят в российскую армию, пообещал, что скоро станет известно о других новых разработках.

"Это еще не все, что мы планируем изготовить и поставить на вооружение. Как я и говорил в Послании, пока об этом рано говорить. Но мы скоро об этом скажем", - заявил В.Путин в ходе "прямой линии".

Президент РФ подчеркнул, что у него нет никаких сомнений в том, что сроки поставок новейших вооружений будут соблюдены.

"Там нужно еще некоторые вещи сделать именно по плану, в рамках запланированных процедур. У меня нет никаких сомнений, что они в запланированные сроки будут поставлены на вооружение российской армии", - заявил В.Путин.

"Ну, а те, кто сомневается, они сомневались и в 2004 году в отношении комплекса "Авангард", который, как я уже сказал, в серию пошел", - заметил В.Путин.