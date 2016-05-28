"Вертолеты России" заявляют о планах печатать на 3D-принтере около сотни деталей к 2020 году
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Андрей Богинский.
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
"Вертолеты России" намерены к 2020 году печатать на 3D-принтере около сотни деталей и агрегатов для винтокрылых машин, сообщил гендиректор холдинга Андрей Богинский.
"В 2018-2019 годах мы планируем провести цикл стендовых испытаний, чтобы к середине 2020 года получить все необходимые сертификаты. Всего в указанный период мы ставим себе задачу перевести на аддитивные технологии около 100 деталей и агрегатов", - заявил А.Богинский, слова которого цитирует пресс-служба "Вертолетов России".
По словам А.Богинского, десять пробных образцов деталей для вертолетов Ансат, Ми-38 и Ка-62, усовершенствованных с помощью аддитивных технологий, впервые представлены на стенде компании на выставке HeliRussia-2018.
"Сегодня мы находимся в самом начале пути, но наши планы направлены на ближайшую перспективу - на смену представленным на выставке пробным образцам в скором времени придут опытно-экспериментальные", - сказал гендиректор холдинга.
Он отметил, что 3D-печать агрегатов для вертолетов является очень перспективным направлением развития авиастроения. "В ближайшие десятилетия аддитивные технологии существенно повлияют на облик и технические характеристики всех летательных аппаратов", - подчеркнул А.Богинский.
Гендиректор холдинга "Вертолеты России" добавил, что экспериментальное производство облегченных деталей будет развернуто на Казанском вертолетном заводе, предприятии "Редуктор-ПМ", а также на совместной площадке конструкторских бюро им. Миля и Камова. Серийный выпуск изделий с использованием аддитивных технологий для российских вертолетов планируется организовать на базе АО "Центр аддитивных технологий" госкорпорации Ростех.
Использование 3D-печати позволяет значительно уменьшить массу конструкции, снизить количество входящих деталей, и, как следствие, снизить стоимость. Применение топологической оптимизации на этапе проектирования позволяет определить дизайн конструкции с наиболее рациональным распределением нагрузок на материал, отметили в холдинге.
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25.05.2018
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