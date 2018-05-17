Присутствие кораблей и подлодок с КР "Калибр" в Средиземном море позволит добиться стратегического неядерного сдерживания



Крылатая ракета "Калибр".

Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Крылатая ракета "Калибр".Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 17 мая. Присутствие в Средиземном море российских кораблей и подводных лодок, оснащенных крылатыми ракетами "Калибр", позволит РФ добиться стратегического неядерного сдерживания всех потенциально враждебных военных сил в регионе.

Об этом в интервью "РИА Новости" заявил директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Как напоминает агентство, ранее президент России Владимир Путин заявил, что корабли с крылатыми ракетами "Калибр" будут нести постоянную боевую вахту в Средиземном море в связи с угрозой вылазок террористов в Сирии.

"Это решение, прежде всего, обусловлено вопросами национальной безопасности России. Корабли и подводные лодки, оснащенные "Калибрами", – это реальный компонент стратегического неядерного сдерживания. Россия вошла в клуб избранных мировых держав, обладающих таким оружием, которое позволяет гибко и оперативно осуществлять высокоточные удары по любым целям на расстоянии до нескольких тысяч километров", – сказал И.Коротченко.

Он подчеркнул, что подобными возможностями сегодня не обладает ни одна мировая держава, кроме США и России.

"Таким образом, наша страна обнулит любые планы тех, кто попробует покуситься на ее безопасность. Это, в том числе, элемент сдерживания НАТО и любых других сил, которые рассматривают Россию как возможного противника. Таким образом, группировка ВМФ России в Средиземном море нейтрализует огромный спектр угроз", – отметил собеседник агентства.

И.Коротченко напомнил, что ранее президент России отметил возможность оснащения "Калибров" как обычным, так и ядерным боезарядом.