"Калашников" начал строить для Росгвардии первый катер проекта "Грачонок"
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Катер проекта "Грачонок".
Источник: © Лев Федосеев/ТАСС
По данным концерна, в 2017 году завод "Вымпел" и Росгвардия подписали контракт на строительство четырех судов данного проекта
ИЖЕВСК, 15 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в "Ростех") начал строительство первого катера специального назначения для Росгвардии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба предприятия.
"На АО "Судостроительный завод "Вымпел", входящем в концерн "Калашников", 15 мая состоялась торжественная закладка первого катера специального назначения проекта "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии", - говорится в сообщении.
По данным концерна, в 2017 году завод "Вымпел" и Росгвардия подписали контракт на строительство четырех судов данного проекта, катера предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами.
"Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют катеру решать широкий спектр задач, свойственных кораблям более высокого ранга", - отмечают в концерне.
Четыре катера "Грачонок" должны быть переданы заказчику в 2019 году, они будут эксплуатироваться на Черном море.
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15.05.2018
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