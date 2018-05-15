"Калашников" начал строить для Росгвардии первый катер проекта "Грачонок"



Катер проекта "Грачонок".

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Катер проекта "Грачонок".Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

По данным концерна, в 2017 году завод "Вымпел" и Росгвардия подписали контракт на строительство четырех судов данного проекта

ИЖЕВСК, 15 мая. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в "Ростех") начал строительство первого катера специального назначения для Росгвардии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба предприятия.

"На АО "Судостроительный завод "Вымпел", входящем в концерн "Калашников", 15 мая состоялась торжественная закладка первого катера специального назначения проекта "Грачонок" для Федеральной службы войск национальной гвардии", - говорится в сообщении.

По данным концерна, в 2017 году завод "Вымпел" и Росгвардия подписали контракт на строительство четырех судов данного проекта, катера предназначены для борьбы с диверсионно-террористическими силами.

"Современное оборудование и высокие мореходные характеристики позволяют катеру решать широкий спектр задач, свойственных кораблям более высокого ранга", - отмечают в концерне.

Четыре катера "Грачонок" должны быть переданы заказчику в 2019 году, они будут эксплуатироваться на Черном море.