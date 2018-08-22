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22.08.2018
ТАСС

"Калашников" начнет серийное производство автомобиля спецназначения "Стена"

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Логотип концерна Калашников. Архивное фото
Логотип концерна Калашников. Архивное фото.
Источник: © Фото : АО Концерн "Калашников"

В концерне сообщили, что после испытаний в машину внесли некоторые изменения по требованиям правоохранительных органов

ИЖЕВСК, 21 августа. /ТАСС/. Концерн "Калашников" начал подготовку к серийному производству второй версии автомобиля специального назначения "Стена". Об этом во вторник сообщается на сайте "Калашников медиа".

"Комплекс "Стена" был инициативно создан для подразделений ОМОН Росгвардии В настоящее время идет подготовка к серийному производству "Стены", - говорится в сообщении.

По данным "Калашников медиа", после испытаний в подразделениях потенциального заказчика в автомобиль были внесены некоторые изменения по требованиям правоохранителей. Например, в два раза - до 3,5 минут - сокращено время приведения из походного положения в рабочее, из состава комплекса исключен водомет, усилена конструкция механизированного щита.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. На его долю приходится порядка 95% производства стрелкового оружия России. Продукция концерна поставляется более чем в 27 стран.

По данным официального сайта концерна, в состав группы компаний "Калашников" входят АО "Концерн "Калашников", АО "Ижевский механический завод"; судостроительные предприятия полного цикла ООО "Холдинговая компания Рыбинской верфи" и АО "Судостроительный завод "Вымпел", "Верфи братьев Нобель", ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", разработчик и производитель беспилотных летательных аппаратов самолетного и вертолетного типа Zala Aero, разработчик и производитель бронекерамики "Бифорс" и ряд других. Кроме того, Правление ГК Ростех приняло решение о продаже концерну 60% акций НПО "Молния".

21.08.2018
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