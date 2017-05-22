"Калашников" покажет на форуме Росгвардии и МВД новую снайперскую винтовку



Руководитель концерна "Калашников" Алексей Криворучко демонстрирует оружие, выпускаемое на "Ижмаше". IDEX 2015

Источник: Сергей Птичкин/РГ Руководитель концерна "Калашников" Алексей Криворучко демонстрирует оружие, выпускаемое на "Ижмаше". IDEX 2015Источник: Сергей Птичкин/РГ

Москва. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Концерн "Калашников" представит на этой неделе на оружейном салоне Росгвардии и МВД РФ новую снайперскую винтовку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник генеральный директор концерна Алексей Криворучко.

"Из линейки стрелковой продукции будет представлена новая самозарядная снайперская винтовка в калибре 338", - сказал А.Криворучко, отвечая на вопрос, какие новинки "Калашников" покажет на форуме.

О разработке концерном "Калашников" нового снайперского оружия говорилось в прошлогоднем отчете госкорпорации "Ростех".

"Потребностям специальных подразделений удовлетворяют винтовки СВДС, СВ-98, СВ-99, СВ-338. Ведутся работы по созданию новых модификаций снайперского оружия", - говорилось в документе.

В прошлом сентябре А.Криворучко сказал "Интерфаксу", что в 2017 году должны пройти государственные испытания две новейшие снайперские винтовки, разработанные концерном "Калашников".

"Винтовки СВК и ВСВ-338 мы разработали с учетом пожеланий снайперов российских специальных подразделений. Это винтовки для спецназа Минобороны, ФСБ, всех силовых ведомств", - сказал тогда А.Криворучко.

С 25 по 27 мая Росгвардия и МВД проведут в Подмосковье "День передовых технологий правоохранительных органов РФ". Со стороны промышленного комплекса ожидается участие более 200 российских предприятий - разработчиков и производителей вооружения, военной и специальной техники.

Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, а также широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент.