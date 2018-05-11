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На "Прогрессе" ведется масштабная модернизация восьми производственных направлений

11.05.2018 АО «Вертолеты России» 183 0
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Логотип ПАО "ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина
Логотип ПАО "ААК "Прогресс" им. Н.И.Сазыкина.
Источник: http://dv-brand.ru/

Генеральный директор холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) посетил ААК "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина. Он ознакомился с ходом исполнения гособоронзаказа, реализацией перспективных проектов, а также этапами модернизации предприятия.


В рамках федеральной целевой программы "Техническое перевооружение (реконструкция) производства ААК "Прогресс" на предприятии проводятся работы по восьми производственным направлениям: строительство гальванического корпуса, реконструкция композитного, термического, механосборочного и испытательного производств, компрессионной станции и технологической котельной. Завершение работ по модернизации производства запланировано на конец 2018 года.


В ходе реконструкции гальванического корпуса и участка анодирования строится новый корпус и ведется обновление технологического оборудования. В настоящий момент идет монтаж пяти автоматизированных и двух ручных линий, а также локальных очистных сооружений с внедрением технологии замкнутого цикла водообращения в гальваническом производстве. Таким образом по окончании работ будет обеспечен требуемый уровень качества выпускаемой продукции, снижение затрат на расходные материалы, ремонт и обслуживание оборудования, а также исключено вредное воздействие на окружающую среду.


Уже введено в эксплуатацию 38 единиц современного оборудования для производства изделий из полимерно-композиционных материалов, а сами производственные участки будут расширены для обеспечения растущих объемов выпускаемой продукции.


"Масштабная модернизация, которая проводится на Арсеньевском предприятии, не только связана с подготовкой к производству новых типов авиационной техники. Она позволит вывести качество продукции "Прогресса" на новый, более высокий уровень, соответствующий последним мировым стандартам", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.


Обеспечить выполнение всего комплекса испытаний и поддержать требуемый уровень качества выпускаемой продукции позволит новое испытательное оборудование. На предприятии смонтированы и уже эксплуатируются современные ударный и вакуумный стенды, новая система для стендовых испытаний и другое оборудование.


В результате реконструкции цехов подготовки производства были объединены разрозненные участки и цеха подготовки производства в единый комплекс с целью повышения эффективности и управляемости процессами. В результате проведенных работ площадь производства сократилась на 1 330 м2, а количество оборудования увеличилось на 13 единиц.


Кроме того, ведутся работы по замене устаревшего оборудования компрессорной станции и модернизация заводской котельной. В результате проведенных работ построена и введена в эксплуатацию новая газовая котельная установка, снижены затраты на теплоснабжение предприятия, обеспечена работа гальванического участка, литейного и кузнечного цехов, окрасочных камер в летний период, обеспечено бесперебойное отопление производственных помещений в зимний период. Также продолжается перевооружение термического и механосборочного производств.
11.05.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Вертолеты России»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Прогресс Сазыкина
Проекты
Гособоронзаказ

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