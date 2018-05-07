И "Солнцепек" покажем. Россия представит технику спецназначения на выставке в Аммане

На международной выставке сил спецназначения SOFEX-2018, которая состоится с 8 по 10 мая в столице Иордании Аммане, Россия познакомит посетителей с тяжелой огнеметной системой ТОС-1А "Солнцепек", сообщили в пресс-службе "Рособоронэкспорта" (входит в Ростех).

Минобороны РФ

На стенде "Рособоронэкспорта" можно будет ознакомиться и с уникальными тактико-техническими характеристиками тяжелой огнеметной системы ТОС-1А, которая наряду с другой российской военной техникой пользуется на мировом оружейном рынке стабильно высоким спросом

– передает ТАСС отметили в компании.

Кроме того, на российский стендах будут представлены автомобили семейств "Тигр" и "Тайфун-К", бронетранспортеры БТР-80/80А/82А, противотанковые ракетные комплексы ПТРК "Корнет-Э" и "Корнет-ЭМ", прицелы и приборы ночного видения, реактивный пехотный огнемет повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А "Шмель-М", ПЗРК "Игла-С", ПЗРК "Верба" и другие образцы вооружений.

Военно-техническое сотрудничество Российской Федерации и Иорданского Хашимитского Королевства имеет большой потенциал для развития. В ходе выставки планируется проведение встреч с военно-политическим руководством Иордании по текущим и перспективным проектам в сфере ВТС

– заявил генеральный директор компании Александр Михеев.